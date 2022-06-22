5 thực phẩm sử dụng thường xuyên để làm giảm cơn đau lưng, loại thứ 3 nhà nào cũng có nhưng ít dùng

Một trong những nguyên nhân gây đau lưng là do loãng xương. Vì vậy, hãy làm cho xương của bạn chắc khỏe bằng cách bổ sung thực phẩm giàu canxi. Cụ thể là:

Một cái tên tiếp theo trong danh sách đau lưng ăn gì chính là axit béo omega - 3 - một chất dinh dưỡng tốt cho xương và toàn cơ thể. Tác dụng của thành phần này là giúp giảm đau, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm và hồi phục những tổn thương xương khớp. Thêm vào đó, axit béo omega - 3 còn có khả năng bảo vệ bạn khỏi bệnh lý về tim mạch, giúp xương khớp chắc khỏe và tăng cường hệ miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc bổ sung chất dinh dưỡng này vào cơ thể mỗi ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

Giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa cột sống tiến triển.

Tăng sự dẻo dai và độ bền của xương khớp.

Kích thích tiết dịch khớp, ngừa tình trạng cứng khớp làm cho cột sống khó vận động.

Hỗ trợ trong quá trình điều trị bệnh thoái hóa khớp, viêm màng bao hoạt dịch, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp phản ứng, viêm cột sống, viêm khớp gối, thoái hóa cột sống,…

Axit béo omega-3 có nhiều trong những loại thực phẩm sau đây: cá trích, cá mòi, trứng cá muối, cá ngừ, hàu, cá thu, hạnh nhân, hạt lanh, cá cơm, dầu gan cá tuyết, quả óc chó, hạt chia, đậu nành,…

Ăn nhiều các loại hạt

Vừng đen: Vừng đen có khả năng trị ngũ tạng hư tổn, làm tăng khí lực và làm vững gân cốt. Trong dân gian thường dùng rượu vừng đen để trị chứng đau khớp, tứ chi yếu liệt và lưng đau gối mỏi ở người già. Dân gian thường dùng cháo vừng đen để bổ thận và chữa chứng yêu thống.

Hạt sen: Trong đông y, hạt sen rất thích hợp với chứng đau lưng mạn tính do thận hư hoặc có kèm theo hàn thấp.

Hạt dẻ: Hạt dẻ có công dụng bổ thận khí, kiện tỳ vị, làm mạnh lưng gối. Để giảm đau mỗi ngày nên ăn 10 hạt dẻ hoặc giả nấu cháo hạt dẻ ăn thường xuyên.

Đau lưng nên ăn một số gia vị phù hợp

Một số loại gia vị như nghệ, gừng,.. Đây là nhóm gia vị có tác dụng giảm đau hiệu quả. Ngoài ra, trong nghệ còn có chứa các tinh chất chống viêm giúp xương khớp phòng tránh được bệnh tật, có đặc tính kháng viêm, chống khuẩn cao, rất hữu hiệu trong việc trì hoãn tiến trình lão hóa.

Đặc biệt, nghệ và gừng đều chứa hoạt chất Curcumin, có tác dụng làm giảm các cơn đau cột sống lưng nhanh chóng.

Dầu ô liu

Dầu o liu có đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa. Hoạt chất oleocanthal được tìm thấy trong loại dầu này còn có tác dụng tương tự như Ibuprofen giúp giảm đau trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang dùng mỡ động vật hay các loại dầu thực vật khác để nấu ăn hãy xem xét đến việc thay thế bằng dầu ô liu. Thêm nó vào trong món salad rau củ hoặc sử dụng để xào nấu món ăn là cách đơn giản để bạn tận dụng được hết lợi ích dầu ô liu mang lại khi bị đau lưng.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn.