5 tác dụng diệu kỳ của gừng đối với sức khỏe nam giới, chưa chắc ai cũng biết!

Nhiều phái nam thường cẩu thả, không thích thu dọn và trở nên luộm thuộm, vì vậy họ không đặc biệt chú trọng đến việc vệ sinh. Những người đàn ông như vậy rất dễ mắc bệnh và có thể kích thích viêm tuyến tiền liệt.

Nếu mỗi sáng thức dậy, nam giới ăn một miếng gừng sẽ giúp ích cho cơ thể ở một mức độ nhất định. Bởi gừng chứa nhiều gingerol và curcumin, có tác dụng nhất định đối với sức khỏe nam giới, các nguyên tố trong gừng cũng có thể chống lại tiêu viêm và khử trùng.

Khi huyết áp tăng cao đột ngột,có thể dùng nước gừng tươi nóng ngâm chân khoảng 15 - 20 phút. Nước gừng nóng mặc dù tiếp xúc bên ngoài chân nhưng thông qua các huyệt đạo ở lòng bàn chân sẽ khiến huyết quản giãn nở, theo đó, huyết áp sẽ từ từ hạ xuống.

Điều trị liệt dương

Gừng có tính ấm nên trị được các vấn đề do tính hàn gây ra, đồng thời bồi bổ dạ dày và máu. Gừng có thể kết hợp với cá chép, sơn tra giúp bổ thận, ích tinh, sáng mắt, điều trị các chứng bệnh do thận hư gây ra như bất lực, ớn lạnh, đau lưng, mệt mỏi, suy nhược.

Nguyên liệu chế biến gồm một con cá chép khoảng 500 g, gừng 10 g, sơn tra 10 g. Cá làm sạch ruột cho vào nồi cùng với gừng và sơn tra đun sôi, thêm rượu, muối, một chút bột ngọt cho vừa ăn. Dùng khi bụng đói, mỗi ngày ăn một lần, liên tục 5 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Đau lưng và đau vai

Khi bị đau lưng và đau vai, nên dùng nước gừng nóng cho thêm chút muối và dấm ăn. Dùng khăn thấm đều hỗn hợp gừng tươi, mật ong và dấm lên chỗ bị đau làm nhiều lần. Cách làm này giúp cơ bắp được thoải mái, lưu thông máu, giảm đau rất hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Trị hôi chân

Cho thêm chút muối và dấm ăn vào nước gừng nóng, sau đó ngâm chân khoảng 15 phút, lau khô, để chân thoáng mát, mùi hôi sẽ tự khắc biến mất.