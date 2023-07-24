5 loại rau củ không nên bảo quản trong tủ lạnh dù trời có nắng nóng

Vào mùa hè, nên bảo quản hành tây ở nơi mát mẻ, thông thoáng trong bọc lưới hơn là bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu bạn đã bóc vỏ hành tây, bạn nên bảo quản hành tây trong hộp kín ở ngăn rau củ của tủ lạnh.

Tốt nhất nên bảo quản khoai tây ở nơi mát mẻ, thông thoáng trong hộp giấy và không cần rửa. Rửa khoai tây và bảo quản trong hộp nhựa sẽ khiến khoai tây nhanh bị thối do ẩm ướt. Tránh bảo quản khoai tây trong tủ lạnh vì tinh bột có thể nhanh chóng chuyển thành đường, làm mất hương vị của chúng.

Ngoài ra, tránh bảo quản hành tây và khoai tây cùng một chỗ, vì khoai tây có thể làm hành tây nhanh hỏng hơn. Khoai tây là kẻ thù của hành tây, nhưng là bạn của táo. Sẽ rất hiệu quả khi bảo quản khoai tây cùng với táo vì táo giúp ngăn ngừa sự hình thành các chất độc hại khi khoai tây mọc mầm và đổi màu. Khí ethylene từ táo làm chậm quá trình nảy mầm của khoai tây và kéo dài thời hạn sử dụng của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tỏi

Tỏi cũng được bảo quản ở nơi khô ráo, thông thoáng tương tự như hành tây hay khoai tây. Tỏi đã bóc vỏ có thể cho vào tủ lạnh, nhưng để giữ được độ tươi lâu hơn, tốt nhất bạn nên lót một lớp đường dưới đáy hộp kín và lót khăn lên trên cùng để bảo quản tỏi. Tuy nhiên, nếu bạn dùng tỏi làm gia vị, hãy xay tỏi đã bóc vỏ và bảo quản trong túi ziplock hoặc hộp đựng trong ngăn đá.

Ảnh minh họa: Internet

4. Cà chua

Nếu bạn bảo quản cà chua sống trong tủ lạnh ngay lập tức, chúng sẽ mất hương vị. Nhưng nếu bảo quản trong thố hoặc hộp giấy có thể giữ được 2-3 ngày và vẫn giữ được hương vị cũng như chất dinh dưỡng. Nếu cà chua chín hoặc cắt đôi, tốt nhất nên bảo quản trong tủ lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

5. Dưa hấu, dưa lưới

Dưa hấu và dưa lưới được bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ phòng hơn là trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh, chúng nhanh thối rữa và chất chống oxy hóa dễ thoát ra ngoài. Tốt nhất là bảo quản dưa hấu, dưa lưới trong nhà bếp ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, khi cắt đôi hoặc chế biến thành món rau củ, nên bảo quản chúng trong tủ lạnh.