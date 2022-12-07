4 loại trà thảo dược hỗ trợ tăng cường thị lực trong mùa World Cup

Dinh dưỡng 07/12/2022 07:36

Trà thảo dược tăng cường thị lực được làm từ thảo mộc, không chứa caffeine nên có thể uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày, kể cả buổi tối giúp 'fan' hâm mộ bóng đá có thể duy trì sức khỏe cho mắt để không bỏ lỡ trận đấu nào trong mùa giải World Cup.

1. Trà kỷ tử

Quả của cây kỷ tử là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe của mắt do có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Hai chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và các gốc tự do.

Cách làm trà kỷ tử

Nguyên liệu

- 1 muỗng canh (khoảng 15g) kỷ tử khô (tốt nhất là loại không đường và không có chất bảo quản)

- Đường hoặc mật ong hoặc bất kỳ chất làm ngọt nào bạn thích

Cách làm

Cho kỷ tử khô vào tách hoặc cốc, thêm nước đun sôi và ngâm trong 5-10 phút.

Thêm chất làm ngọt để dễ uống hơn.

Lưu ý: Để tăng thêm hương vị, bạn có thể thêm vào trà một mẩu gừng tươi đã bỏ vỏ. Bạn có thể ăn kỷ tử trong khi uống trà.

4 loại trà thảo dược hỗ trợ tăng cường thị lực trong mùa World Cup - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Trà bạch quả, nghệ và mật ong

Bạch quả chứa flavonoid và terpenoid, có tác dụng chống viêm và khả năng tăng lưu lượng máu. Ngoài ra, bạch quả có thể làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, một nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực.

Trong khi đó, củ nghệ được biết đến nhiều nhất như một loại gia vị. Hợp chất hoạt tính sinh học curcumin trong nghệ có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Nguyên liệu

- 10g lá bạch quả khô

- ½ muỗng cà phê nghệ

- Một nhúm hạt tiêu đen

- Nước chanh

- Mật ong hoặc chất làm ngọt yêu thích

Cách làm

Cho lá bạch quả, nghệ, một nhúm hạt tiêu đen vào cốc và đổ nước sôi lên trên.

Để ngấm trong 5 đến 10 phút.

Chắt lấy nước.

Thêm nước cốt chanh và chất làm ngọt.

Lưu ý: Bổ sung hạt tiêu đen giúp cơ thể hấp thụ curcumin trong nghệ tốt hơn. Ngoài ra, chanh chứa nhiều vitamin C cũng giúp duy trì sức khỏe của mắt.

4 loại trà thảo dược hỗ trợ tăng cường thị lực trong mùa World Cup - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Trà mao lương hoa vàng

Loại thảo dược này được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Điện Biên, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng... Đây là loại thảo mộc được sử dụng nhiều trong điều trị nhiễm trùng và vết thương.

Đối với sức khỏe đôi mắt, trà thảo dược mao lương hoa vàng có thể giúp loại bỏ nhiễm trùng, viêm nhiễm trong mắt đồng thời mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho các mô và niêm mạc mắt.

Cách sử dụng: Dùng trà túi lọc mao lương hoa vàng, hãm với nước sôi trong 5-10 phút. Vớt túi trà và để nguội bớt rồi đắp lên mắt.

Cách khác là sử dụng miếng vải sạch, ngâm trong nước trà mao lương hoa vàng và đắp lên mắt.

4 loại trà thảo dược hỗ trợ tăng cường thị lực trong mùa World Cup - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Trà nghệ hoặc bột nghệ

Củ nghệ chứa chất chống oxy hóa có lợi cho thủy tinh thể của mắt. Bên cạnh đó, nghệ có chứa curcumin, có tác dụng giúp đôi mắt khỏe mạnh. Hơn nữa, nghệ cũng có thể ngăn ngừa sự khởi đầu của thoái hóa võng mạc.

Cách sử dụng: Bổ sung nghệ vào chế độ ăn hoặc uống bột nghệ, tinh bột nghệ hằng ngày.

Ngoài ra, hãm lá trà xanh với nước sôi uống trong ngày cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào võng mạc khỏi tác hại của tia UV, tác nhân góp phần gây đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Tuy nhiên, trong trà xanh có chứa caffein nên không nên uống quá muộn do có thể gây khó ngủ, trằn trọc.

4 loại trà thảo dược hỗ trợ tăng cường thị lực trong mùa World Cup - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   trà thảo dược tăng cường thị lực chăm sóc sức khỏe

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