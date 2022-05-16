4 loại thực phẩm tưởng chừng có hại nhưng lại tốt cho cơ thể bạn, bia và socola cũng góp mặt

Dinh dưỡng 16/05/2022 00:57

Bia, bơ đậu phộng, sô cô la… là một trong những thực phẩm đại diện được biết là không tốt cho cơ thể vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách bạn tiêu thụ chúng, chúng có thể trở thành chất bổ sung dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của bạn.

Bia, bơ đậu phộng, sô cô la… là một trong những thực phẩm đại diện được biết là không tốt cho cơ thể vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách bạn tiêu thụ chúng, chúng có thể trở thành chất bổ sung dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của bạn. Hãng tin Fox News của Mỹ đã giới thiệu mặt tích cực của những thực phẩm vốn chỉ được biết là có hại cho cơ thể.

Sô cô la

Sô cô la không tốt cho sức khỏe vì chứa một lượng lớn đường. Tuy nhiên sô cô la đen không đường và sữa thực sự có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sô cô la đen không chỉ giúp cải thiện bệnh tim mà còn có tác động tích cực đến quá trình lưu thông máu.

Bia

4 loại thực phẩm tưởng chừng có hại nhưng lại tốt cho cơ thể bạn, bia và socola cũng góp mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, uống 6, 7 cốc bia một lúc là không tốt. Tuy nhiên, một lượng bia vừa phải cũng không có hại cho cơ thể. Polyphenol trong bia có tác dụng chống ung thư.

Ngoài ra, vì bia có chứa chất chống oxy hóa nên nó có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và tiểu đường. Một chai bia mỗi ngày có thể tốt cho bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý nếu uống hết hai chai thì ảnh hưởng tốt đến sức khỏe sẽ giảm và ảnh hưởng xấu đến cơ thể sẽ bắt đầu từ chai thứ ba.

Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng được người Mỹ ăn chứa nhiều calo và được coi là thủ phạm chính gây béo phì. Đúng là bơ đậu phộng chứa nhiều calo. Tuy nhiên, chất béo trong bơ đậu phộng là một axit béo không bão hòa đơn có vai trò loại bỏ cholesterol xấu trong cơ thể. Các axit béo không bão hòa đơn cũng có tác dụng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bơ đậu phộng trên bánh mì nguyên hạt giúp bạn no cho đến bữa trưa, ngăn bạn ăn vặt vào buổi sáng.

Muối

4 loại thực phẩm tưởng chừng có hại nhưng lại tốt cho cơ thể bạn, bia và socola cũng góp mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muối đã được biết là có hại cho bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa muối và các bệnh này không cao như tưởng tượng. Ngoài ra, natri chứa trong muối đóng một vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp duy trì huyết áp ổn định. Tuy nhiên, dư thừa natri có thể làm tăng huyết áp và có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Vì lý do này, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị ăn không quá 6g muối mỗi ngày. Do đó chỉ nên thêm một chút muối vào các món ăn yêu thích để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

(Theo Kormedi)

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