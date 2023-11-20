10 loại thảo mộc được mệnh danh là 'tiên dược' giúp mát gan, bổ thận, thanh lọc cơ thể: Bếp nhà nào cũng có, có thứ 'rẻ như cho'

Rắc nhiều bột nghệ vào món cà ri không chỉ làm tăng thêm hương vị mà còn có lợi ích cho gan. Củ nghệ có chứa chất curcumin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ được biết đến với đặc tính chống viêm, tăng cường sức khỏe cho cơ thể.

Hãy thử một ly latte nghệ sữa vàng trước khi đi ngủ, một thức uống ngon miệng để thư giãn và giúp trẻ hóa gan. Đơn giản chỉ cần trộn bột nghệ với sữa ấm và một ít mật ong là bạn đã có một ly latte phiên bản nghệ sữa vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kế sữa được biết đến có khả năng hỗ trợ chức năng gan bằng cách hỗ trợ quá trình giải độc. Bạn có thể nhấm nháp trà cây kế sữa để bổ gan. Bạn có thể ủ lá cây kế sữa khô hoặc mua túi trà kế sữa làm sẵn để thưởng thức.

3. Lá bồ công anh

Ảnh minh họa: Internet

Lá bồ công anh rất giàu vitamin và khoáng chất, vị đắng tự nhiên của chúng kích thích tiêu hóa và hỗ trợ sức khỏe gan. Trà bồ công anh cũng được biết đến với những đặc tính tốt, hỗ trợ loại bỏ độc tố khỏi gan và thận.

4. Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng không chỉ là một gia vị bổ sung hương vị mà còn giúp giảm căng thẳng oxy hóa và viêm ở gan. Nghiền gừng tươi vào món xào để tăng thêm hương vị và tăng cường sức khỏe gan. Các hợp chất tự nhiên của gừng có liên quan đến việc cải thiện chức năng gan và giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Hoặc chỉ đơn giản là cho một vài lát gừng vào ly nước ấm là bạn đã có một thức uống sảng khoái và giúp phục hồi gan.

5. Nha đam

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam thúc đẩy quá trình giải độc gan và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Bạn có thể trộn nha đam vào sinh tố buổi sáng để tăng cường chức năng gan. Ngoài ra nha đam còn là nguồn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vitamin, các chất có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng da.

6. Quả Bhumi Amla

Ảnh minh họa: Internet

Quả Bhumi Amla, còn được gọi là Phyllanthus niruri, cũng được biết đến là loại thực phẩm có lợi ích cho lá gan. Loại quả này thường được dùng làm bột và pha với nước uống.

7. Rễ cam thảo

Ảnh minh họa: Internet

Rễ cam thảo có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa có thể góp phần tăng cường sức khỏe gan. Thưởng thức trà rễ cam thảo để có vị ngọt tự nhiên có thể mang lại lợi ích tối ưu.

8. Lá neem Ấn Độ

Ảnh minh họa: Internet

Nhai lá neem để có vị đắng giúp tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vị đắng của lá neem là dấu hiệu của đặc tính giải độc, khiến loại thực phẩm này trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ gan. Ngoài ra lá neem được làm thành những viên nang thảo dược cũng là một cách thuận tiện để có thể sử dụng loại thực phẩm này.

9. Cây cỏ mực

Ảnh minh họa: Internet

Cỏ mực là loại cây mọc dại phổ biến, được xem là bài thuốc quý có công dụng chữa bệnh và có tác dụng điều trị vàng da. Cây cỏ mực thường được chế biến thành nhiều dạng khác nhau như cỏ khô, viên nang hoặc bột.

10. Cây Punarnava

Ảnh minh họa: Internet

Punarnava, hay Boerhavia diffusa, được biết đến với đặc tính lợi tiểu, giúp thận và gan thải độc tố. Thêm bột Punarnava vào món súp hoặc món hầm không những làm tăng thêm hương vị mà còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.