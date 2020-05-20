Cách làm son môi từ cà chua cực đơn giản tại nhà

Việc sử dụng cà chua kết hợp với các nguyên liệu đơn giản như dầu dừa, dầu oliu, vitamin E,... có thể giúp bạn dễ dàng sở hữu một thỏi son handmade vừa an toàn, vừa mang lại hiệu quả dưỡng môi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách làm son môi từ cà chua dưỡng môi và lên màu cực chuẩn.

Cà chua có màu sắc đỏ tự nhiên, khi thoa lên môi nó sẽ tạo thành một lớp son đỏ hồng nhẹ nhàng, bắt trend. Sắc đỏ tự nhiên nhưng không quá nổi bật, đủ để làm gương mặt của bạn trở nên rạng rỡ, tươi tắn.

Son dưỡng môi từ cà chua được làm bằng các loại nguyên liệu thiên nhiên, không có chất tạo màu cũng như chất bảo quản độc hại, an toàn cho làn môi của bạn. Bên cạnh đó, cà chua chứa nhiều khoáng chất và vitamin,... giúp làm mềm môi, dưỡng ẩm, giúp môi căng mọng và trị thâm hiệu quả nhờ chất chống oxy hóa cao.

Ngoài ra, cách làm son môi bằng cà chua tương đối đơn giản, giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền mua son dưỡng. Chỉ cần dành ra một chút thời gian thư giãn ngày cuối tuần để tự tay làm nên những cây son xinh xắn, vừa để sử dụng hoặc tặng bạn bè thân yêu.

Cách làm son môi bằng cà chua tương đối đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm son môi từ cà chua và dầu oliu

Cách làm son môi từ cà chua và dầu oliu không hề phức tạp như bạn tưởng tượng. Hãy tham khảo hướng dẫn dưới đây của chúng tôi:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 quả cà chua chín đỏ: nhằm tạo màu son đẹp chuẩn.

Nửa quả thanh long đỏ.

Phấn đánh má hồng.

1 thìa cà phê dầu oliu.

Khuôn đựng son.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch cà chua, sau đó nặn đều bên ngoài vỏ cho mềm rồi bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài. Thái quả cà chua thành múi cau.

Rửa sạch cà chua và thái múi cau - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ vỏ thanh long, lấy ruột và thái nhỏ.

Đối với phấn má hồng: Dùng lưỡi dao nhỏ hoặc thìa để cạo ⅓ thìa cà phê. Lưu ý: Cạo thành lớp bột mịn để giúp son mịn, không bị vón cục.

Bước 2: Cho cà chua, thanh long vào 1 chiếc bát con, sau đó dùng thìa dằm nhuyễn. Tiếp theo, bạn hãy cho hỗn hợp vừa dằm qua rây hoặc vải thưa sạch để lọc lấy nước cốt.

Bước 3: Thêm dầu oliu đã chuẩn bị và phấn má đã cạo vào hỗn hợp nước cốt cà chua vừa làm, dùng thìa khuấy đều lên cho đến khi hỗn hợp đã hòa quyện đều với nhau.

Bước 4: Trước khi hỗn hợp chưa kịp cô lại, bạn hãy cho nó vào trong khuôn làm son, để nguyên cho đến khi hỗn hợp đông lại. Lúc này, bạn đã có thành phẩm và có thể sử dụng ngay.

Đổ hỗn hợp vào khuôn làm son rồi chờ đông lại - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm son bằng cà chua và dầu dừa

Dầu dừa là nguyên liệu phổ biến trong các công thức làm mỹ phẩm handmade, đặc biệt là làm son môi. Kết hợp dầu dừa với cà chua chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng với hiệu quả dưỡng môi mà thỏi son handmade mang lại. Dưới đây là cách làm son dưỡng môi từ cà chua và dầu dừa dành cho bạn gái.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

1 thìa mật ong nguyên chất.

1 bát bơ được làm từ dầu dừa.

5 thìa dầu dừa.

½ bát nước ép cà chua.

1 hũ thủy tinh để đựng son hoặc khuôn làm son.

Cách làm son bằng cà chua và dầu dừa khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Các bước thực hiện

Bước 1: Cho dầu dừa và bơ dầu dừa vào nồi đun lên. Khi thấy hỗn hợp đã hoàn toàn tan chảy thì dừng lại.

Bước 2: Cho nước ép cà chua vào nồi vừa đun hỗn hợp trên khi đang còn nóng, khuấy đều rồi đem xuống bếp cho nguội.

Bước 3: Đợi đến khi hỗn hợp nguội thì cho vào khuôn đựng son.

Thường xuyên thoa son handmade này giúp môi không bị khô, nứt nẻ đồng thời mang lại cho bạn một đôi môi căng mọng, mềm mại và quyến rũ.

Các lưu ý khi làm son môi bằng cà chua

Khi chọn nguyên liệu để làm son môi, đặc biệt là cà chua thì bạn cần chọn những quả tươi, không bị dập nát, hỏng, không có thuốc trừ sâu hoặc phân bón hóa học, tránh gây dị ứng cho môi, thậm chí là ngộ độc bởi môi tiếp xúc với thực phẩm và đi theo đường tiêu hóa vào bên trong cơ thể.

Hãy chọn những quả cà chua tươi, mọng, không thuốc trừ sâu - Ảnh minh họa: Internet

Khi rửa cà chua, hãy ngâm với nước muối hoặc dung dịch rửa chuyên dụng dành cho trái cây để giúp loại bỏ tối đa những chất độc hại, vi khuẩn trên vỏ cà chua.

Vỏ son, hộp đựng son hay các dụng cụ được dùng để làm son cần làm sạch, khử trùng kỹ bằng nước sôi để loại bỏ nấm mốc, vi khuẩn. Sau khi luộc hoặc hấp xong các dụng cụ, cần dùng cồn lau lại để sát khuẩn một lần nữa.

Vì son môi bằng cà chua không có chất bảo quản nên thời gian sử dụng không dài, cụ thể là không quá 3 tháng. Do đó, để đảm bảo chất lượng tốt nhất, bạn hãy chú ý đến điều này.

Trong quá trình dùng son, nếu thấy son bị chảy nước, lắng cặn hoặc mốc, nổi váng, hãy ngừng việc sử dụng ngay lập tức để bảo vệ đôi môi và sức khỏe của bạn.

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn nắm được cách làm son môi từ cà chua cực kỳ đơn giản tại nhà, giúp đôi môi thêm căng mọng, mềm mịn. Chúc bạn thành công!