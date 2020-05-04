Đừng nôn nóng, đầu tiên là chúng ta phải xinh đẹp hơn mỗi ngày, từng bước một để chạm đích đến. Theo như chúng tôi sưu tầm từ nhiều bí quyết làm đẹp , thì vẻ đẹp toát lên cần sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài.

Than vãn không phải là cách làm cho mình đẹp hơn , xinh đẹp là sự cố gắng mỗi ngày, là tích luỹ của bản thân và trao dồi, mỗi ngày từng chút một, đến một thời điểm nhất định bạn nhìn lại chính mình của trước đó sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu.

Bởi lẽ bạn có cải thiện bao nhiêu mà ăn uống bất thường, thiếu ngủ thì trong mắt người đối diện trông bạn rất mệt mỏi, xanh xao và thiếu sức sống. Một người đẹp hơn mỗi ngày luôn lan toả ra một nguồn năng lượng tích cực, một khí sắc hồng hào, tươi tắn.

Có lẽ ai cũng cho rằng chăm sóc da , cải thiện nhan sắc như thẩm mỹ, nâng mũi, cắt mí, bắn tia laser hay nâng cơ, giảm cân, tập thể hình mới là bước quan trọng nhất để xinh đẹp hơn mỗi ngày. Trên thực tế, điều cơ bản nhất vẫn là chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc.

Do đó, bạn nên xem lại giờ giấc sinh hoạt của chính mình và điều chỉnh sao cho hợp lý. Mỗi ngày nên ngủ đủ 8 tiếng hoặc ít hơn nhưng cần sâu giấc. Hãy dừng việc cày phim khuya, lướt zalo, facebook, tham gia vào mạng xã hội quá nhiều và thức khuya làm việc, học tập vào ban đêm.

Ngừng lướt mạng xã hội và thức khuya

Nếu bạn đã từng xem qua giờ giấc hoạt động của từng bộ phận trong cơ thể thì bạn sẽ không để cơ thể mình làm việc quá sức, chẳng hạn như giờ nào thận hoạt động mạnh nhất, cần bài tiết độc tố, thời điểm nào hệ tiêu hoá hoạt động tốt nhất, chăm sóc da thời điểm nào hấp thụ các dưỡng chất hiệu quả nhất.

Về đêm, hãy cho cơ thể nghỉ ngơi và đừng bắt chúng phải hoạt động trái giờ nữa nhé. Khi cơ thể bạn lên tiếng tức nó đã “ốm” rồi đấy!

Đừng để cơ thể lên tiếng khi kiệt sức!

Khi bạn thực hiện ăn ngủ đúng giờ, tinh thần sẽ phấn chấn, ngày hôm sau sẽ xuất hiện ở trường học, công sở với một năng lượng tràn trề, tăng hiệu quả làm việc, hạn chế được tình trạng cáu gắt, trong mắt mọi người bạn sẽ xinh đẹp hơn hẳn. Nét đẹp nhất vẫn là từ bên trong tâm hồn, khi tâm hồn bạn vui vẻ, yêu đời sẽ tạo ra năng lượng tươi trẻ, thu hút những người tiếp xúc với mình.

Làm gì để xinh đẹp hơn mỗi ngày? Đừng quên bổ sung cho cơ thể lượng nước vừa đủ là 2 lít nhé, nước quan trọng như thế nào đối với cơ thể có lẽ ai cũng biết, uống nhiều nước còn giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện vóc dáng, tăng độ hồng hào, tươi trẻ cho làn da của phụ nữ.

Bên cạnh đó cần tránh xa các thức uống có cồn, có gas, cay, nóng, thức ăn đóng hộp, thuốc lá và các chất có hại cho sức khoẻ và bổ sung đủ dưỡng chất cho cơ thể, các vitamin và chất khoáng cần thiết, ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Yoga, thiền, các bộ môn thể dục cũng góp phần không nhỏ trong quá trình điều tiết cơ thể, bài trừ độc tố có hại qua mồ hôi và giúp trái tim khoẻ mạnh, giảm stress, tăng sức dẻo dai cho cơ và chắc khoẻ cho xương.

Chăm sóc cơ thể từ bên ngoài



Chăm sóc da để trẻ mãi không già như Song Hye Kyo

Là phái đẹp, không nên bỏ qua các bước làm đẹp cơ bản, không ai tự nhiên đẹp cả, chưa kể thời gian và tác động của môi trường bên ngoài sẽ bào mòn nhan sắc phụ nữ. Thường xuyên bổ sung các dưỡng chất cho da, bổ sung các chất bị thiếu hụt qua thời gian như vitamin và collagen, làm chậm quá trình lão hoá.

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho mặt và toàn thân

Cách thay đổi bề ngoài đẹp hơn phải kể đến làn da. Một cô gái chăm sóc da mỗi ngày từ body tới gương mặt, chỉ khoảng 2 tuần sẽ thấy rõ sự thay đổi của làn da so với một cô nàng lười chăm da. Các dụng cụ chăm sóc da cần thiết là sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem dưỡng ẩm, son dưỡng môi, xịt khoáng và tẩy tế bào chết.

Trước tiên là kem dưỡng ẩm cho da mặt và toàn thân nên có nhé, một làn da khô và xỉn màu sẽ làm bạn xấu đi rất nhiều. Chăm sóc da thường xuyên trong thời gian càng dài, bạn sẽ sở hữu một làn da mơn mởn, ẩm mượt hồng hào.

Sử dụng dưỡng ẩm môi

Mỗi ngày cần dưỡng ẩm môi chỉ bằng các bước đơn giản là bạn đã thực hiện được cách làm cho mình đẹp hơn rồi đấy!

Cô gái sở hữu bờ môi khô, rạn nứt trông sẽ kém sắc và mờ nhạt, chỉ cần thoa một chút mật ong hoặc dầu dừa, sản phẩm mặt nạ cho môi chuyên dụng trước khi đi ngủ, thì sáng hôm sau bạn có thể ra ngoài tự tin với một bờ bôi căng mướt, mềm mịn, thu hút mọi ánh nhìn và chắc chắn rằng khi môi được cung cấp đủ độ ẩm, chỉ cần thoa một lớp son mỏng, nhạt thì trông chúng cực gợi cảm, căng mọng.

Chăm sóc đôi mắt



Chăm sóc đôi mắt sáng khoẻ giúp bạn đẹp hơn mỗi ngày, nhất là khi giao tiếp

Một đôi mắt đẹp luôn sáng, khoẻ mạnh và không có quầng thâm. Hãy loại bỏ quầng thâm ngay khi chúng xuất hiện nhé, bạn chỉ cần dùng trà túi lọc nhúng vào nước ấm, cho vào tủ lạnh rồi đắp lên mắt, chỉ vài phút sau sẽ đánh bay những quầng thâm mệt mỏi.

Bên cạnh đó, hãy ăn và uống các loại thực phẩm giúp đôi mắt sáng khoẻ, khi mắt bạn bị khô và rát do ngồi máy tính nhiều, hãy nhỏ một ít nước muối hoặc nước chuyên dụng cho mắt để cứu cánh kịp thời, thỉnh thoảng cần tập các liệu pháp luyện cơ mắt trong khi tập trung quá lâu một chỗ cũng là cách massage thư giãn kịp thời cho đôi mắt mỏi mệt.

Chăm sóc răng



Một hàm răng ố vàng sẽ vô tình làm bạn xấu đi, vì thế thường xuyên chăm sóc răng trắng bằng cách dùng 1 -2 thìa dầu dừa nguyên chất, ngậm ở miệng vài phút, sau đó súc lại bằng nước sạch. Khi bạn có một hàm răng trắng sáng sẽ tự tin hơn khi cười, nụ cười toả nắng là cách trở nên xinh đẹp tự nhiên nhất.

Chăm sóc da tay

Cách để trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày nữa là chăm sóc da tay. Bàn tay là bộ phận dễ lão hoá nhanh nhất do tiếp xúc với nhiều yếu tố ngoài môi trường như mặt trời, hoá chất nước…Do đó, cần thường xuyên dùng kem chống nắng cho đôi tay chậm lão hoá, thoa kem dưỡng ẩm dành riêng cho tay, tẩy tế bào chết…

Móng tay cũng cần được làm sạch cho trắng bóng bằng cách ngâm các ngón tay vào nước cốt chanh trong vòng 15 phút hoặc có thể cắt chanh thành từng lát mỏng và chà trực tiếp lên phần móng, cắt tỉa gọn gàng, giữ tay sạch sẽ.

Cải thiện dáng đứng và phong thái

Điều cuối cùng cần lưu ý trong các cách làm cho mình đẹp hơn là cải thiện tư thế, vóc dáng. Rất nhiều chị em mắc phải sai lầm khi đứng cong lưng vô tình tạo dáng gù, đi không thẳng và ngồi cũng lom khom, cúi cúi. Cần cải thiện tư thế bằng cách tập đi đứng ở tư thế thẳng, ngồi thẳng người và đi với phong thái tự tin, thoải mái.

Đẹp hơn mỗi ngày nhờ phong thái tự tin và nét đẹp toả ra từ tâm hồn tươi trẻ

Mong rằng các bí quyết trên sẽ là những kiến thức bổ ích cho chị em chúng mình đẹp hơn mỗi ngày. Hãy luôn cân bằng tinh thần và bề ngoài, bạn sẽ thấy mình thay đổi rất nhiều, hấp dẫn và trẻ trung hơn!