Cách làm móng tay dài nhanh trong 1 tuần cấp tốc, cực dễ

Sở hữu bàn tay đẹp với móng tay bóng hồng, dài giúp bạn gái dễ dàng tự diện cho mình những bộ nail cá tính, thời thượng nhất

Cách làm móng tay dài nhanh trong 1 tuần hoàn toàn không hề phức tạp như nhiều bạn gái vẫn nghĩ. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm xung quanh, bạn sẽ dễ dàng sở hữu bàn tay đẹp với móng tay bóng hồng, dài và có thể tự diện cho mình những bộ nail cá tính, thời thượng nhất.

Dầu ô liu chứa hàm lượng cao vitamin E giúp nuôi dưỡng móng tay bóng mượt, dài hơn và phục hồi móng tay hiệu quả. Bạn chỉ cần ngâm móng trong dầu oliu ấm từ 15-30 phút mỗi ngày hoặc xoa bóp dầu oliu nhẹ nhàng ở móng trong 5 phút.

Dầu ô liu chứa hàm lượng cao vitamin E giúp nuôi dưỡng móng tay bóng mượt, dài hơn và phục hồi móng tay hiệu quả

Hoặc bạn có thể áp dụng cách kích thích móng mọc nhanh và dưỡng móng cực tốt như sau:

- Trộn đều 1 thìa dầu oliu với vài thìa nước cốt chanh.

- Thoa hỗn hợp này lên móng tay và đeo găng tay qua đêm.

+ Cà chua

Dùng cà chua là cách làm móng tay nhanh dài bởi thành phần của loại quả này có chứa nhiều vitamin A và C. Đây là những dưỡng chất cực kỳ cần thiết sẽ giúp cho móng khỏe và chăm sóc làn da tươi tắn hơn hẳn.

Dùng cà chua là cách làm móng tay nhanh dài

Bên cạnh đó, hàm lượng biotin trong cà chua còn giúp kích thích móng tay tăng trưởng và chắc, dày hơn.

Cách thực hiện:

- Cho cà chua vào máy xay sinh tố và ép lấy ½ cốc nước ép.

- Sau đó, trộn nửa cốc nước ép cà chua với 2 thìa dầu oliu vào một cái bát.

- Tiến hành ngâm móng tay trong đó 10 phút mỗi ngày.

Thực hiện đều đặn mỗi ngày để đạt kết quả tốt nhất.

+ Nước cam

Trong nước cam chứa rất giàu axit folic và vitamin giúp kích móng tay phát triển cực hữu hiệu. Do đó, bạn đừng bỏ qua mẹo hay dùng loại nước thơm ngon, thanh mát và tốt cho sức khỏe này khi muốn nhanh chóng sở hữu móng tay đẹp.

Trong nước cam chứa rất giàu axit folic và vitamin giúp kích móng tay phát triển cực hữu hiệu

Cách thực hiện:

- Chuẩn bị sẵn một ly nước cốt cam nguyên chất. Sau khi ngâm móng tay trong nước cốt cam tươi tầm 10 phút, bạn rửa lại tay thật sạch với nước ấm.

- Dùng khăn mềm để lau khô tay rồi thoa kem dưỡng ẩm. Chỉ sau một thời gian ngắn móng tay sẽ khỏe và dài nhanh trông thấy.

+ Chanh

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, chanh có thể kích thích móng mọc nhanh hơn. Chỉ cần lấy một lát chanh tươi để chà lên móng tay trong khoảng 5 phút. Sau đó, rửa sạch lại với nước ấm.

Với hàm lượng vitamin C dồi dào, chanh có thể kích thích móng mọc nhanh hơn

Cuối cùng lau khô tay và thoa kem dưỡng ẩm là đã hoàn thành quy trình dưỡng móng hoàn hảo. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn nên duy trì đều đặn mỗi ngày.

+ Tỏi

Dùng tỏi cũng là cách làm móng tay khỏe mạnh, nhanh dài mang lại hiệu quả cao trong thời gian ngắn.

Dùng tỏi cũng là cách làm móng tay khỏe mạnh, nhanh dài mang lại hiệu quả cao trong thời gian ngắn

Nếu bạn đang sốt ruột muốn móng tay được dài hơn thì chỉ cần lấy một tép tỏi chà xát lên móng tay. Sau 30 phút, rửa lại với nước sạch và chanh để khử mùi hôi của tỏi.

Kiên trì thực hiện cách này sẽ không chỉ giúp móng tay dài và cứng mà còn bóng hơn trông thấy.

+ Dùng kem đánh răng

Dùng kem đánh răng chà lên móng tay có tác dụng giúp bộ móng sạch, sáng và bóng đẹp hơn. Có được công dụng thần kỳ này là bởi trong thành phần cấu tạo của kem đánh răng có chứa baking soda, giúp lấy đi những tế bào chết và lớp sừng quanh móng hiệu quả.

Dùng kem đánh răng chà lên móng tay có tác dụng giúp bộ móng sạch, sáng và bóng đẹp hơn

Cách làm móng tay dài bằng kem đánh răng rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch móng tay với nước ấm. Sau đó lấy một ít kem đánh răng thoa lên móng tay. Dùng bàn chải đánh răng chà lên móng. Sau khoảng 5 phút, dùng nước lạnh để rửa sạch lại móng tay.

+ Dùng nước muối ấm

Không phải ai cũng biết muối có công dụng kích thích móng tay nhanh dài hơn hiệu quả. Với cách làm móng tay nhanh dài bằng nước muối, không cần đến những loại mỹ phẩm cao cấp bạn mà vẫn chăm sóc móng tay của mình khỏe, đẹp.

Muối có công dụng kích thích móng tay nhanh dài hơn hiệu quả

Chỉ cần dành ra từ 10 – 15 phút mỗi ngày để ngâm tay vào nước muối ấm và thư giãn. Trong muối chứa những dưỡng chất vệ sinh, dưỡng móng và giúp kích thích móng nhanh dài, khỏe hơn.

2. Cách chăm sóc móng tay phát triển khỏe mạnh

+ Dùng sơn dưỡng

Để sở hữu những bộ móng tay cầu kỳ và kiểu cách thì bạn nhất thiết phải chăm sóc móng tay mỗi ngày bằng sơn dưỡng. Lớp sơn dưỡng sẽ bảo vệ móng tay trước khi sơn. Đây là điều vô cùng quan trọng mà bạn không nên bỏ qua.

Lớp sơn dưỡng sẽ bảo vệ móng tay trước khi sơn

Tuy nhiên, để tránh móng nhanh khô và yếu đi, bạn nên hạn chế sơn. Mỗi tuần chỉ nên dùng 1 lần.

+ Kem dưỡng ẩm giúp móng tay dài nhanh

So với việc thoa kem dưỡng ẩm trên mặt hàng ngày, dùng kem dưỡng ẩm cũng có vai trò quan trọng không kém.

Đây là cách cung cấp độ ẩm và làm mềm lớp biểu bì trên tay hiệu quả. Đồng thời, khi tiến hành thoa kem, bạn cần kết hợp với massage nhẹ nhàng để lưu thông máu và giữ cho móng tay chắc khỏe.

Dùng kem dưỡng ẩm là cách cung cấp độ ẩm và làm mềm lớp biểu bì trên tay hiệu quả

+ Bổ sung protein bằng dầu hạt lanh

Trong dầu hạt lanh có chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của móng tay. Bao gồm các axit béo omega, vitamin, magie, kali… và rất nhiều protein.

Cách thực hiện:

Dùng ít dầu hạt lanh thoa lên móng tay và kết hợp massage nhẹ nhàng trong vài phút. Để đạt được hiệu quả nhanh, bạn nên thực hiện đều đặn hàng ngày.

+ Đảm bảo sự lưu thông của máu

Để móng tay phát triển nhanh, bạn cần duy trì tốt việc máu chảy vào các ngón tay. Chỉ với những công việc hàng ngày như gõ máy tính hàng ngày, chơi piano… cũng sẽ giúp móng mọc dài hơn.

3. Một số mẹo hay để chăm sóc móng tay

+ Tỉa móng và bảo dưỡng móng đúng cách

Để chăm sóc bộ móng tay tốt nhất, bạn nên thường xuyên kiểm tra chúng. Cắt, dũa gọn gàng với những móng tay bị xước và xơ. Tránh để móng lởm chởm và thô vì chỉ khiến chúng trở nên yếu và dễ gãy.

Nhiều chị em thấy tiếc khi cắt móng tay vì sẽ khiến móng ngắn hơn một chút. Tuy nhiên, bù lại đây là cách giúp móng tay nhanh dài hơn. Lưu ý dùng đồ dũa móng tay thật cẩn thận để tránh bị xước móng.

Lưu ý dùng đồ dũa móng tay thật cẩn thận để tránh bị xước móng

+ Không cắn móng tay

Thường xuyên cắn móng tay sẽ dễ gây để lại nhiều vết xước và gây cản trở việc mọc móng. Không những vậy, đây còn là thói quen xấu sẽ khiến móng tay dễ yếu và mềm hơn. Cần thật cẩn thận, thực hiện thao tác nhẹ nhàng khi cắt dũa và dùng những dụng cụ dành cho bộ cắt móng tay.

+ Tránh dùng hóa chất mạnh

Thường xuyên tiếp xúc trực tiếp hóa chất mạnh sẽ dễ dẫn đến giảm sức khỏe của bộ móng. Do đó bạn cần hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng hóa chất lên móng tay. Đồng thời, ưu tiên sử dụng những loại sơn móng tay hay nước tẩy móng tay có thành phần tự nhiên.

Ngoài ra, để bảo vệ bộ móng của mình khỏi những hóa chất mạnh và những tác động xấu từ bên ngoài, bạn cần có cách bảo vệ làn da tay cẩn thận.

Thêm một lưu ý nhỏ để bảo vệ móng của bạn chắc khỏe đó là nên đeo găng tay cao su khi giặt quần áo cũng như khi rửa bát. Tiếp xúc xà phòng và nước rửa chén, thuốc tẩy thường xuyên có thể làm cho móng tay bị khô và dễ gãy hơn.

Không cần tốn tiền làm nail hay đắp móng giả, với cách làm móng tay nhanh dài trong 1 tuần vừa chia sẻ trên, chị em có thể sở hữu móng tay khỏe đẹp, bóng mượt hẳn ra ngay tại nhà.

Nếu bạn đã từng áp dụng các phương pháp làm móng tay dài nhanh mà không hiệu quả thì hãy áp dụng ngay những mẹo vặt đơn giản trên để cải thiện. Sau khi dưỡng được móng tay dài đẹp, bạn sẽ dễ dàng làm móng tay tại nhà và vẽ những mẫu móng tay thật đẹp theo sở thích.