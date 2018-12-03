Tháo vòng tránh thai bao lâu thì có thai?

Chính vì vòng tránh thai ở trong cơ thể quá lâu nên khi lấy ra người phụ nữ sẽ cảm thấy có một số thay đổi về tâm lý như hụt hẫng, thấy thiếu thiếu thứ gì đó, tinh thần không được thoải mái.

Vòng tránh thai là dụng cụ nhỏ có hình chữ T, làm bằng nhựa dẻo hoặc thép không gỉ được các chuyên viên y tế đặt vào tử cung của phụ nữ để tránh thai. Vòng tránh thai có thể dùng được từ 5-7 năm đối với vòng bằng chất dẻo, còn 10 – 15 năm đối với vòng thép không gỉ.

Sau khi tháo vòng tránh thai, chị em cần nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng hoặc công việc đòi hỏi thể lực sớm, do đó, cũng cần kiêng cả việc quan hệ tình dục. Hơn nữa, cũng là để cho tử cung có thời gian ổn định và phục hồi như ban đầu.

Một số trường hợp chất lượng vòng không tốt nên dễ bị đứt dây khiến cho việc lấy vòng ra gặp nhiều khó khăn, làm tổn thương đến niêm mạc lòng tử cung, cổ tử cung. Điều này khiến cho cơ thể người phụ có thể ra máu nhiều như một chu kỳ kinh nguyệt bình thường, thay đổi hormone cảm thấy khó chịu trong người.

Tháo vòng tránh trai khiến cơ thể chị em có nhiều thay đổi

Vì vậy, sau khi tháo vòng tránh thai các chị em cần khoảng thời gian giãn cách từ 2-3 tháng trước khi thụ thai. Cơ quan sinh dục của người nữ sẽ bắt đầu thích nghi với việc vắng mặt của chiếc vòng tránh thai.

Nếu mới tháo vòng tránh thai mà có bầu ngay thì sẽ không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của bé cưng. Bởi lúc này tử cung của người mẹ chưa ổn định cũng rất dễ gây sảy thai, sinh non. Bên cạnh đó, việc quan hệ quá sớm cũng khiến cho vùng kín của chị em bị đau rát mất cảm hứng khi quan hệ, dễ tổn thương tử cung và âm đạo.

Do đó, sau khi tháo vòng tránh thai, ít nhất nên để 7-15 ngày các cặp vợ chồng mới nên tính đến chuyện yêu và sau 2-3 tháng thì hãy tính đến chuyện thụ thai.

Sau khi tháo vòng tránh thai thì khoảng 2-3 tháng sau mới nên có thai

Trong thời gian này chị em có thể tiêm phòng các loại vắc-xin cần thiết trước khi mang thai, đồng thời bổ sung vitamin, sắt, axit-folic để chuẩn bị những điều kiện sức khỏe tốt nhất cho mẹ và bé.

Khi tháo vòng tránh thai các chị em nên lưu ý gì?

Để tháo vòng tránh thai an toàn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình thụ thai, các chị em cần đến các cơ sở y tế chuyên môn để thực hiện thủ thuật. Nên ưu tiên tìm đến bệnh viên chuyên khoa sản có đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, uy tín. Như vậy, các chị em sẽ được thăm khám riêng về đường sinh sản để dễ đánh giá và đưa ra chỉ định phù hợp khi tháo vòng.

Trong trường hợp các chị em bị bệnh cấp tính hoặc sức khỏe yếu thì cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục trước khi thực hiện thủ thuật tháo vòng tránh thai. Bên cạnh đó nếu các chị em đang bị viêm nhiễm phụ khoa thì không được tháo vòng tránh thai, để tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, khiến tình trạng sức khỏe yếu hơn và cơ quan sinh dục bị viêm nhiễm nặng hơn.

Cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ sau khi tháo vòng tránh thai

Nếu đủ điều kiện sức khỏe để tháo vòng tránh thai thì các chị em cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ như uống thuốc chống viêm, kháng sinh đúng giờ, để tránh hiện tượng dính buồng tử cung sau tháo vòng tránh thai, nhanh chóng phục hồi, để sớm có thể có thai.