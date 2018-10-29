Quan hệ bằng miệng liệu có ảnh hưởng tới thai nhi?

Theo nhiều chuyên gia, vợ chồng có thể quan hệ bằng miệng để giảm lực tác động lên tử cung, đồng thời tránh được nguy cơ xuất tinh vào trong âm đạo. Vì thế, tình dục “yêu” bằng miệng được coi là tương đối an toàn với cả thai phụ và thai nhi. Tuy nhiên nếu mẹ bầu thuộc vào một trong những tình trạng dưới đây thì không nên quan hệ tình dục bằng miệng vì có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi như:

Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, dễ bị xúc động và có nhiều thay đổi trong tâm sinh lý. Vì vậy, việc sinh hoạt vợ chồng có nhiều điều phải lưu ý, cần lựa chọn tư thế quan hệ tình dục phù hợp với từng thời kì thai nghén để cả hai bên đều đạt khoái cảm mà không ảnh hưởng tới thai nhi.

- Bị vỡ ối sớm.

- Đường sinh dục chảy máu.

- Viêm nhiễm các bệnh ngoài da và bệnh đường sinh dục.

Quan hệ bằng miệng không ảnh hưởng đến thai nhi nếu biết quan hệ đúng cách

Một số hậu quả có thể xảy ra khi mẹ bầu quan hệ bằng miệng:

Chuyển dạ sớm

Các cơn cực khoái mang đến từ cách quan hệ bằng miệng có thể khiến người mẹ gặp phải những biến chứng không mong muốn, tạo ra các cơn co thắt có thể gây chuyển dạ sớm, sinh non.

Nhiễm vi khuẩn

Trong thời gian mang thai người mẹ mà bị viêm nhiễm các bệnh ngoài da và bệnh đường sinh dục hoàn toàn có thể lây lan qua đường miệng. Dịch tiết âm đạo lẫn tinh dịch đều có chứa vi khuẩn, khi một trong hai người có vết thương hở, lở loét ở miệng thì nguy cơ lây lan càng lớn. Điều này khiến mẹ khó khăn trong việc ăn uống, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi, hoặc nặng hơn còn khiến cho người mẹ có thể bị ung thư vòm họng.

Một số lưu ý khi mang thai quan hệ tình dục bằng miệng

Người mẹ và thai nhi hoàn toàn bình thường thì có thể quan hệ tình dục bằng miệng. Tuy nhiên, nhu cầu sinh hoạt vợ chồng là do mẹ bầu quyết định. Bởi nhu cầu và cảm nhận của phụ nữ trong thời gian mang thai có thể tăng hoặc giảm do dự thay đổi về hormone. Ngoài ra để tránh ảnh hưởng đến thai nhi, khi quan hệ tình dục bằng miệng, các cặp vợ chồng cần lưu ý:

Vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ

Nếu mẹ bầu có tiền sử sảy thai hay sinh non thì không nên quan hệ bằng miệng

Cả hai vợ chồng đều cần vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ vì vi khuẩn từ bên ngoài hoàn toàn có thể xâm nhập vào vùng kín của mẹ bầu bất cứ lúc nào. Mọi vi khuẩn có hại cư trú ở vùng kín đều ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng thai nhi, do đó hai vợ chồng đừng nên chủ quan.

Không thổi không khí vào âm đạo

Mặc dù quan hệ bằng miệng có tính an cao đối với sản phụ và thai nhi. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi quan hệ đúng cách. Do đó, khi quan hệ người chồng không nên thổi không khí vào âm đạo để tránh gây tắc mạch khí, gây nguy hiểm cho thai nhi trong bụng.

Ngoài ra, khi quan hệ bằng miệng các cặp vợ chồng cũng cần phải hết sức nhẹ nhàng để răng không làm tổn thương cơ quan sinh dục.

Quan hệ nhẹ nhàng và đúng cách để không làm tổn thương vùng kín của nhau

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp mẹ bầu hiểu rõ quan hệ bằng miệng có ảnh hưởng tới thai nhi hay không. Đồng thời biết được quan hệ bằng miệng trong thời gian mang thai cần phải lưu ý những gì để đời sống phòng the luôn mặn nồng và hạnh phúc.