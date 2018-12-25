Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị ra máu có thể là do tác dụng phụ của thuốc hoặc là biểu hiện của nhiều tình trạng bất thường nào đó mà các chị em không biết.

Thuốc tránh thai khẩn cấp giúp các cặp đôi tránh được việc có con ngoài kế hoạch rất hiệu quả. Loại thuốc này có khả năng ngăn ngừa quá trình thụ thai bằng cách ngăn chặn sự rụng trứng và sự thụ tinh, cản trở sự làm tổ của trứng. Chỉ cần uống thuốc vào đúng thời điểm, trong vòng 72 giờ sau khi “yêu” và càng sớm càng tốt thì khả năng mang thai sẽ rất thấp. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị ra máu, vì sao? Uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị ra máu có thể là do tác dụng phụ của thuốc Theo các bác sĩ chuyên khoa, thuốc tránh thai khẩn cấp là một dạng thuốc nội tiết rất an toàn. Vì thế sau khi sử dụng thuốc mà bị ra máu bất thường thì bạn không phải quá lo lắng. Tùy vào tình trạng từng người, có người ra máu sớm sau 1, 2 ngày uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng có người phải đến 5 ngày hoặc 1 tuần sau mới ra máu. Đây là hiện tượng niêm mạc tử cung bong bất thường do tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp và điều này là bình thường. Sau khi kỳ kinh có lại bạn sẽ không còn bị xuất huyết bất thường nữa.

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường không có tác dụng phụ kéo dài nên sau khi kì kinh có lại nhưng vẫn bị ra máu thì rất có khả năng bạn bị sảy thai hay thai ngoài tử cung. Ngoài ra, nếu quá lạm dụng thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ khó lường như rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, rong huyết, nhức đầu, chóng mặt, tăng cân… Lúc này, bạn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, bác sĩ sẽ đưa ra cách điều trị phù hợp. Chỉ nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong trường hợp bất khả kháng Cũng giống như các biện pháp tránh thai khác, uống thuốc tránh thai khẩn cấp không đảm bảo 100% bạn sẽ không có thai. Vì vậy, dù có hiện tượng bị ra máu sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng một số người vẫn bị dính bầu. Do đó, bạn nên dùng que thử thai nếu kinh nguyệt lần tới không xảy ra như bình thường.

Lưu ý khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp Để phòng tránh ra máu âm đạo sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, bạn nên làm theo đúng hướng dẫn sử dụng. Dùng thuốc tránh khẩn cấp giống như một “công cụ chữa cháy” vì thế bạn không nên quá lạm dụng để tránh được những biến chứng không mong muốn. Chính vì vậy, khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp bị ra máu có nguy hiểm hay không cũng còn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của các trường hợp nên đây không phải là việc có thể xem nhẹ. Cho dù đây chỉ là hiện tượng thường gặp đã được cảnh báo khi sử dụng thuốc thì bạn cũng nên đến bệnh viện để thăm khám và kiểm tra lại. Lạm dụng thuốc tránh thai sẽ gây hại cho sức khỏe của phụ nữ Các bạn gái chỉ nên lựa chọn uống thuốc tránh thai khẩn cấp làm biện pháp tránh thai trong những tình huống bất khả kháng. Khi sử dụng loại thuốc này, các chị em nên trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về cách sử dụng thuốc. Bên cạnh đó, các chị em cũng cần nhận biết được các hiện tượng có thể xảy ra sau khi dùng thuốc. Việc này sẽ giúp chị em luôn chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, bình tĩnh để có biện pháp xử lý đúng đắn, phù hợp và kịp thời, tránh được hậu quả đáng tiếc nhất có thể xảy ra đó là vô sinh. Chính vì vậy, nếu chưa sẵn sàng làm mẹ thì các chị em hãy chủ động trong việc tránh thai, tốt nhất là nên yêu cầu đối tác sử dụng bao cao su – đây là giải pháp khá an toàn vừa có thể tránh thai lại ngăn ngừa được các căn bệnh lây qua con đường tình dục.

Quan hệ tình dục không xâm nhập là gì? Quan hệ tình dục không xâm nhập là một kĩ thuật “yêu” trong chốn phòng the, giúp “chữa cháy” hiệu quả trong trường hợp không có biện pháp an toàn nào mà vẫn mang lại những khoái cảm cho cả hai. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

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