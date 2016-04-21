Nếu bạn cho rằng, tình dục là tất cả đối với nam giới, có thể bạn chưa đúng hết. Nam giới cũng có thể yêu thương đắm say, không đòi hỏi gì ở bạn, cũng có thể hy sinh vì bạn… Nhưng thường thì, điều đó thể hiện ở sex nhiều nhất. Dưới đây sẽ là các lý giải cho điều đó.

Không quá ngạc nhiên khi hầu hết nam giới cho rằng, có một đời sống tình dục “bình thường” và tận hưởng điều đó là điều khiến nam giới cảm thấy được yêu và được khao khát. Một anh chàng chia sẻ “Tôi ước gì vợ mình hiểu được rằng, tạo một sự ưu tiên cho những hành động thân mật và sex chính là cách bày tỏ rõ ràng và ồn ào nhất của phụ nữ với chúng tôi rằng “Anh quan trọng với em hơn bất kì thứ gì trong thế giới này”. Điều này lý giải rằng, trong mắt nam giới, sự thân mật về thể xác là biểu hiện xác đáng nhất của tình yêu nam nữ.

Hơn nữa, nam giới cũng cho rằng, đối với phái nam, rất thường xuyên họ dễ thấy cô đơn, và sex chính là hoạt động kết nối cả hai ở một mức cao, cũng như đối với phụ nữ mong ước được trò chuyện, thấu hiểu, được thỏa mãn về mặt tâm lý vậy. Một chàng khác chia sẻ “Mỗi ngày, vòng quay làm việc – trách nhiệm với gia đình khiến cuối ngày tôi thấy cô đơn vô cùng. Và tôi ôm cô ấy, muốn chúng tôi sex, vậy mà cô ấy nỡ từ chối tôi không thương tiếc, tôi không biết rằng sex trong hôn nhân lại sai lầm như vậy sao”.

Và cuối cùng trong lý do này, là tâm lý được chấp nhận và không bị từ chối. Khi nam giới đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, bản năng của phái nam là không thích bị từ chối, nên việc cô ấy hưởng ứng sex với tôi làm tôi thỏa mãn tâm lý được yêu thương, chấp nhận.

Tình dục sung mãn khiến đàn ông nâng cao sĩ diện

Ham muốn của bạn đối với anh ấy khiến chàng thấy mình được yêu, được muốn. Ham muốn của bạn cũng chính là điều khiến nam giới tự tin. Bạn đã có nghe câu này chưa “Không có âm thanh nào trên thế giới này tuyệt vời đối với tai của đàn ông bằng việc (anh ấy đã khiến) người phụ nữ của mình phải kêu lên vì khoái cảm”. Hoặc nam giới cũng truyền tai nhau câu nói “Hãy nhìn thái độ của người đàn ông trong công việc ngày hôm nay và đoán biết được tối qua trong phòng ngủ ra sao”. Khi nam giới đạt khoái cảm thường xuyên, mức endorphin và oxytocin cao khiến họ tràn đầy năng lượng và tự tin, cân bằng trong công việc hơn gấp nhiều lần.

Nếu cô ấy không muốn, tôi thấy mình thừa thãi vô dụng. Tôi cố gắng rất nhiều trong công việc để có nhiều tiền cho gia đình, để cô ấy không phải lo lắng nhiều. Cô ấy không vất vả gì lắm nhưng luôn đưa ra lý do “em mệt” để từ chối tôi. Tôi không muốn “đòi” cô ấy nữa vì cảm giác bị từ chối quá nhiều lần. Đây là chia sẻ của một nam giới khác.

Phụ nữ giảm ham muốn có thể khiến đàn ông trầm cảm. Nam giới không thể dập tắt ham muốn thể xác vì đó là phần rất tự nhiên của anh ấy. Nhiều nam giới chia sẻ, làm nhiều cách vẫn không thể khiến vợ tăng ham muốn khiến anh ấy bị trầm cảm, đột ngột ngừng giao tiếp, rút vào thế giới riêng… Chia sẻ của một nam giới “Tôi có một cuộc hôn nhân lâu dài. Và giờ đây, tôi cảm thấy thật sự hối tiếc đã duy trì nó quá lâu, tôi cứ nghĩ những điều khác sẽ bù đắp được phần thiếu hụt của tình dục và sự thân mật, nhưng giờ thì không. Cô ấy luôn có những bận rộn khác, không hề âu yếm tôi bao giờ, cả năm trời chúng tôi không “chạm” vào nhau một cách có ý nghĩa. Cô ấy đồng ý cho tôi sex nhưng chỉ thế thôi, không dạo đầu, không âu yếm…”.

Hơn nữa, nam giới muốn bạn sẵn sàng và tận hưởng tình dục như một điều tự nhiên trong cuộc sống, họ biết ngay cả bạn giả vờ hoặc “diễn sâu”.

Sex nên là một ưu tiên

Có điều này khiến bạn ngạc nhiên. Đối với nhiều nam giới, sex là ưu tiên số một, những điều khác đều có thể… tha thứ được. Nam giới có thể chấp nhận rất nhiều khuyết điểm ở phụ nữ, chỉ để đổi lại cô ấy rất giỏi trong “chuyện ấy”. Một người hài hước chia sẻ “Mọi người cứ nói tôi may mắn vì vợ tôi hầu như rất vụng về trong những công việc nhà, lại cũng không giỏi kiếm tiền, trong khi tôi ngược lại… Thế nhưng ít ai biết phía sau cánh cửa phòng ngủ, cô ấy là một “siêu nhân”, nàng làm tôi mê mẩn và tôi quyết định “hy sinh” thêm thời gian và sức lực của mình để giữ cô ấy cho tôi. Tôi cũng nghĩ chúng tôi là một sự bù đắp tuyệt hảo của nhau”.