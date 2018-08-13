Tại sao phụ nữ lên đỉnh nhiều lần trong một lần quan hệ?

Chuyện vợ chồng 13/08/2018 14:17

Trong mỗi lần làm chuyện ấy, đàn ông thường chỉ có thể lên đỉnh 1 lần xong là coi như "hết phim", Nhưng tại sao phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần trong một lần quan hệ?

Phụ nữ “lên đỉnh” nhiều lần trong một lần quan hệ là cảm giác mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn trải qua dù chỉ một lần trong đời. “Lên đỉnh” nhiều lần còn gọi là “đa cực khoái”. Tuy nhiên có tới 75% các chị em chưa thực sự được trải qua cảm xúc như thế sau mỗi lần ân ái nên khi nhắc đến “đa cực khoái” nhiều phụ nữ còn ngỡ ngàng. “Đa cực khoái” là khả năng đạt được nhiều cực khoái liên tiếp mà không bị mất đi khoái cảm và sự kích thích tình dục giữa những lần đạt cực khoái. Phụ nữ dễ dàng đạt đa cực khoái hơn nam giới rất nhiều.

Tại sao phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần hơn đàn ông?

Do vai trò của đàn ông và phụ nữ là khác nhau nên phụ nữ dễ lên đỉnh nhiều lần
Do vai trò của đàn ông và phụ nữ là khác nhau nên phụ nữ dễ lên đỉnh nhiều lần

Phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều tuy hiếm nhưng không phải không có. Tỷ lệ phụ nữ lên đỉnh nhiều lần, nhiều hơn đàn ông. Điều này là do vai trò và nhiệm vụ trong cuộc yêu của mỗi người là khác nhau. Người đàn ông luôn là người làm chủ cuộc yêu, họ chịu trách nhiệm chính trong việc âu yếm, dạo đầu, lâm trận để vợ được thỏa mãn. Còn người vợ chủ yếu là chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ là được. Vì thế, phụ nữ rất dễ lên đỉnh nhiều lần.

Khi chị em đạt được cực khoái lần đầu thì cực khoái lần sau sẽ đến dễ dàng hơn. Nếu như phải mất từ 10-15 phút thì mới có được cực khoái đầu tiên nhưng cực khoái thứ hai chỉ cần khoảng 5 phút và lần thứ ba chỉ cần đến 2 phút. Những nhóm phụ nữ bụng nhỏ, eo thon, phụ nữ có hệ mao phát triển thì dễ dàng đạt cực khoái, lên đỉnh nhiều lần.

Lên đỉnh nhiều lần không phải tự nhiên mà có, để đạt được như vậy cần rất nhiều yếu tố hỗ trợ như thực hiện đúng lúc, đúng điểm, tâm lý… quan trong là phải có sự trợ giúp của đối tác.

Phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần chứng tỏ kỹ năng phòng the của đàn ông tốt

Cơ thể phụ nữ rất nhạy cảm, tuy nhiên nếu không biết cách quan hệ thì rất khó khiến họ lên đỉnh. Do đó, họ có thể lên đỉnh nhiều lần hay không phụ thuộc rất lớn vào kĩ năng giường chiếu, phương pháp khơi gợi của cánh mày râu.

Đàn ông có kỹ năng
Đàn ông có kỹ năng "giường chiếu" sẽ dễ giúp nàng "lên đỉnh" nhiều lần

Với những người đàn ông có kinh nghiệm trong chuyện ấy sẽ biết được những điểm nhạy cảm của phụ nữ ở đâu để kích thích khơi gợi lên ham muốn tình dục lớn, đạt được đa cực khoái. Do đó, hãy sớm khơi gợi cô ấy và thường xuyên hơn để nàng có nhiều thèm khát trong “chuyện ấy”.

Khi khơi gợi được ham muốn trong “chuyện ấy” bạn cần phải chọn tư thế giúp “cậu nhỏ” và “cô bé” có sự tiếp xúc lớn nhất để tăng tính cọ xát. Tư thế tốt nhất để giúp người phụ nữ lên đỉnh là “ưu tiên” cho chị em ở thế thượng phong. Sau đó, bắt đầu “thâm nhập” và đẩy nhanh tốc độ khám phá bên trong, sự kích thích tăng dần đều để nàng lên đỉnh lần một. Sau khi nàng đã lên đỉnh lần một thì đừng dừng lại, nhưng hãy để “cô bé” được nghỉ ngơi một chút sau khi “lên đỉnh”. Làm chậm dãi lại một chút, đồng thời kết hợp với âu yếm vuốt ve những vùng nhạy cảm khác như phía trong đùi, mạng sườn, dưới chân ngực, cổ, gò má, sau tai… Như vậy, cơ thể phụ nữ tiếp tục nhận tín hiệu kích thích một cách nhẹ nhàng và tăng dần để chuẩn bị cho sự lên đỉnh lần hai.

Phụ nữ
Phụ nữ "lên đỉnh" nhiều lần chứng tỏ đàn ông có kỹ năng "yêu" tuyệt vời

“Lên đỉnh” chính là sự giải thoát cho cơ thể khỏi ham muốn “yêu” cuồng nhiệt trói buộc. Các nàng dễ đạt đa cực khoái, ít nhất là 2 lần, bởi sau lần một “cô bé” vẫn đang trong trạng thái căng cứng và cơ thể vẫn đầy tràn các hormone tiết ra trong quá trình “yêu”. Chính vì vậy, chỉ cần kỹ năng phòng the của chàng tốt thì nàng sẽ được tận hưởng cảm giác đa cực khoái.

Thói quen trước khi đi ngủ phanh phui tình cảm vợ chồng

Thói quen trước khi đi ngủ phanh phui tình cảm vợ chồng

Những thói quen trước khi đi ngủ sẽ phanh phui tình cảm vợ chồng của đôi bạn. Lạnh nhạt, xa cách, hay lãng mạn, ngọt ngào chỉ cần nhìn vào những thói quen đó bạn đã có thể nhận ra.

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