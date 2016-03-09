Những tư thế tốt nhất giúp đàn ông kéo dài cực lâu trên giường

Trước khi bắt đầu, bạn cần vuốt ve và kích thích khá nhiều vì điều đó sẽ giúp cả hai thả lòng, nghĩa là bạn sẽ ít căng thẳng hơn khi ‘chinh chiến’ thực sự.

Phụ nữ thường lâu đạt cực khoái hơn đàn ông , vì thế việc kiềm chế cao trào bằng một số tư thế chiến lược có thể tăng cường cuộc sống phòng the và khoái cảm của nàng.

Còn gọi là tư thế cô gái chăn bò, tư thế này rất tuyệt vời trong việc giúp kiềm chế xuất tinh vì nó cho phụ nữ nhiều quyền kiểm soát hơn. Nó cho phép nàng điều chỉnh tiết tấu và nếu nàng nghĩ chàng sắp 'lên đỉnh', nàng có thể cúi người tới trước và nằm nghỉ trên khủy tay.

Nếu bạn chưa từng thử tư thế này, chúng tôi xin giải thích một chút: đó là tư thế nữ ngồi dạng chân trên người đàn ông.

Không chỉ tăng cơ hội đạt điểm G của chàng, nó còn giảm bớt độ sâu ‘xâm nhập’. Cúi tới trước cũng có nghĩa cả hai có thể tiếp xúc thân mật và tập trung hơn vào việc hôn hít và vuốt ve.

Tư thế chữ thập

Với tư thế này, chàng phải nằm nghiêng, quay mặt về phía nàng. Sau đó nàng nằm ngửa ở một góc hợp lí, vắt chân qua hông chàng.

Tư thế này sẽ trì hoãn tốc độ ‘lên đỉnh’ của người đàn ông vì chàng không thể di chuyển dễ dàng do nằm nghiêng. Việc hạn chế chuyển động có nghĩa người đàn ông sẽ không thể ‘lên đỉnh’ quá nhanh.

Đây là một tư thế dễ chịu và thoải mái mà cũng có thể được dùng để ‘đổi món’ trong một đêm quan hệ nóng bóng kéo dài.

Tư thế úp thìa

Để bắt đầu tư thế này, cả hai nên nằm quay mặt về một hướng, trong đó hông của người đàn ông hơi thấp hơn phụ nữ.

Tư thế này sẽ cho phép chàng chủ động, tạo ra sự ‘xâm nhập’ cạn và những chuyển động chậm hơn vì thế chàng sẽ không nhanh ‘lên đỉnh’.

Tư thế mặt đối mặt

Tư thế này giống tư thế úp thìa, trừ việc bạn nằm nghiêng và đối mặt nhau. Đây là tư thế thân mật, gần gũi mà sẽ không khiến chàng mau kích thích vì sự ‘xâm nhập’ không sâu.

Nó không chỉ giúp sex lâu hơn mà cả hai còn có thể nhìn vẻ biểu cảm trên mặt nhau trong khi kiểm soát tình huống.

Cần tránh kiểu doggy

Đây là tư thế mà phụ nữ nằm chống tay và đầu gối còn người nam thì ‘xâm nhập’ từ phía sau, tuy nhiên đó không phải là ý hay vì người đàn ông nắm toàn quyền chủ động.

Nếu bạn đang cố kéo dài thời gian quan hệ, thế thì hãy tránh tư thế doggy vì nó sẽ khiến chàng ‘lên đỉnh’ rất nhanh.