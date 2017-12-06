Những kiểu ‘hư hỏng’ trên giường khiến chàng ‘chết đứ đừ'

Chuyện vợ chồng 06/12/2017 16:49

Đôi khi sự thụ động của phái yếu sẽ khiến cuộc "yêu" trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Một chút “hư hỏng” của phụ nữ trên giường sẽ khiến cánh mày râu thích thú và hưng phấn hơn rất nhiều.

Theo thời gian, "chuyện ấy” sẽ dễ trở nên nguội lạnh và nhàm chán. Để cải thiện chất lượng cuộc “yêu", bạn cần chủ động hơn trong mỗi lần quan hệ để tạo sự mới lạ và kích thích cho cả hai.

Chỉ cần tinh tế và “hư hỏng” một chút, bạn hoàn toàn có thể chinh phục người đàn ông của mình, khiến cuộc “yêu” thăng hoa hơn bao giờ hết.

Biết quyến rũ chàng

Đàn ông luôn cảm thấy hưng phấn khi phụ nữ là người chủ động trong mỗi cuộc “yêu”. Bạn đừng ngần ngại tiếp cận và quyến rũ chàng bằng một nụ hôn bất ngờ hoặc một cái nháy mắt đầy tình ý, tất cả đều sẽ khiến chàng bị mê hoặc và khó chối từ. 

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Hãy dành cho chàng những bất ngờ trước khi bắt đầu cuộc "yêu" - Ảnh: Internet

Thủ thỉ với chàng mong muốn của bản thân

Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ phải e thẹn và không nên nói ra những nhu cầu của bản thân khi cả hai gần gũi. Đàn ông vốn chẳng hề giỏi trong việc đoán ý nên chẳng thế nào hiểu được những điều bạn muốn để làm bạn hài lòng.

Chính vì vậy, bạn nên mạnh dạn và chủ động thổ lộ những mong muốn của bản thân cho chàng biết để cả hai hiểu nhau hơn. Chính sự thấu hiểu này sẽ khiến cuộc “yêu” trở nên ngọt ngào và thăng hoa đến bất ngờ.

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Đừng ngại ngần thủ thỉ với chàng những lời yêu thương và mong muốn của bạn - Ảnh: Internet

Cuồng nhiệt khi “yêu”

Sự chủ động và cuồng nhiệt khi “yêu” của bạn sẽ khiến cánh mày râu hưng phấn và dễ đạt cực khoái hơn. Điều này còn chứng tỏ bạn rất yêu chàng và giúp anh ấy tự tin hơn.

Chắc hẳn, chàng sẽ rất bất ngờ trước sự táo bạo của bạn và chẳng thể nào quên được giây phút ngọt ngào của cả hai. Biết cách “hư hỏng” trên giường là cách để phụ nữ trói chặt người đàn ông của mình.

Mặc những bộ trang phục gợi cảm

Những bộ trang phục gợi cảm chính là cách tốt nhất để kích thích giác quan của chàng. Chẳng cần phải diện những bộ quần áo quá hở hang, bạn có thể mặc ngay chiếc áo phông của chàng hoặc một chiếc váy khoe trọn đường cong cơ thể là đã đủ khiến chàng đứng ngồi không yên.

Những kiểu ‘hư hỏng’ trên giường khiến chàng ‘chết đứ đừ' - Ảnh 3
Quyến rũ chàng bằng một bộ trang phục gợi cảm - Ảnh: Internet

Hờn dỗi đúng lúc

Bản năng của đàn ông là thích chinh phục, đôi khi sự ương bướng của chị em sẽ khiến chàng cảm thấy bạn thật đáng yêu và muốn che chở. Biết cách hờn dỗi đúng lúc sẽ là gia vị ngọt ngào cho tình yêu của cả hai.

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Đây chính là những nguyên nhân giết chết cuộc “yêu” của bạn từng ngày, khiến “chuyện ấy” dần trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

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