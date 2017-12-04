Hóa ra đây là kẻ thù thầm lặng khiến cuộc ‘yêu’ ngày càng tẻ nhạt

Chuyện vợ chồng 04/12/2017 11:00

Đây chính là những nguyên nhân giết chết cuộc “yêu” của bạn từng ngày, khiến “chuyện ấy” dần trở nên tẻ nhạt và nhàm chán.

“Chuyện ấy" luôn mặn nồng chính là cách để giữ lửa hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, nếu cuộc “yêu” giữa cả hai không còn thăng hoa, thậm chí dần trở nên nhàm chán thì bạn phải tìm ra nguyên nhân để cải thiện, giúp “chuyện ấy” mặn nồng như thuở ban đầu.

Những nguyên nhân khiến cuộc “yêu” tẻ nhạt

Stress

Nếu bạn phải thường xuyên chịu đựng những áp lực từ công việc và cuộc sống thì rất dễ căng thẳng và stress. Điều này khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, làm giảm ham muốn và chẳng hề hào hứng khi nghĩ đến “chuyện ấy”. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh.

Thay vì chịu đựng một mình, hãy tìm cách để chia sẻ cùng bạn đời của mình. Sự thấu hiểu sẽ khiến cả hai gần nhau hơn. Khi những lo lắng và căng thẳng được giải tỏa, tinh thần trở nên thoải mái, bạn sẽ luôn sẵn sàng trước mỗi cuộc “yêu”.

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Căng thẳng, stress làm giảm ham muốn khi "yêu" - Ảnh: Internet

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh chính là “kẻ thù” số một giết chết ham muốn của bạn. Những loại đồ ăn như pizza, khoai tây chiên… luôn là món khoái khẩu của nhiều chị em. Tuy nhiên, chúng không chỉ gây béo phì mà còn cản trở quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh sẽ làm giảm hưng phấn khi “yêu”, khiến “chuyện ấy” nhàm chán.

Rượu bia

Đừng nghĩ rằng rượu bia có thể kích thích ham muốn, giúp cuộc “yêu” hưng phấn vì sự thật hoàn toàn ngược lại. Uống rượu bia trước khi quan hệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Nguyên nhân là vì nồng độ cồn trong rượu có thể dẫn đến tình trạng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm… làm giảm chất lượng cuộc “yêu”.

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Uống rượu trước khi quan hệ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng "cuộc yêu" mà còn gây hại đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Thuốc

Việc lạm dụng một số loại thuốc giảm đau, thuốc ngủ hay thuốc chống trầm cảm có thể dẫn đến những tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc “yêu” của bạn. Nếu muốn sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh gây hại cho sức khỏe và không làm giảm ham muốn khi quan hệ.

Cơ thể có mùi

Đây là một trong những nguyên nhân làm giảm ham muốn và chất lượng cuộc “yêu”. Nếu cơ thể bạn nặng mùi sẽ khiến đối phương e ngại, khó gần gũi và đạt cực khoái khi “yêu”. Chính vì vậy, trước khi ân ái, bạn nên tắm thật sạch và dùng thêm một chút nước hoa. Điều này vừa giúp kích thích giác quan và ham muốn ở chàng, vừa giúp “chuyện ấy” thêm thăng hoa.

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Cơ thể có mùi làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc "yêu" - Ảnh: Internet

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