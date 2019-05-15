Những giai đoạn đàn ông dễ sinh 'hư' nhất, phụ nữ có biết?

Dưới đây là những giai đoạn đàn ông dễ ngoại tình, vợ nên cẩn thận để tránh bị “mọc sừng” mà không hề hay biết.

Nếu bị vợ phát hiện, họ sẽ bao biện là chỉ vui chơi qua đường, chứ chẳng bỏ vợ con. Đàn ông ngoại tình trong giai đoạn này thật đáng trách. Trong khi vợ chịu bao nguy hiểm để sinh con thì họ lại nuông chiều dục vọng của bản thân.

Khi vợ sinh nở, đàn ông thường cảm thấy khá bí bức. Mọi sự quan tâm của vợ lúc này đều dành cho đứa con. Vợ cũng chẳng còn tâm trạng gì để quản chồng. Vì vậy mà đàn ông thường cảm thấy cô đơn trong giai đoạn này. Hơn nữa, vì không thỏa mãn được nhu cầu sinh lí nên họ thường kiếm chỗ khác để giải tỏa.

Vợ vắng nhà

Khi vợ vắng nhà trong một thời gian nhất định, đàn ông sẽ dễ sinh tật. Vì vợ không có bên cạnh nên họ mặc sức tung hoành. Thế nên vợ hãy thận trọng.

Vợ vắng nhà là thời cơ để đàn ông tìm kiếm của lạ - Ảnh minh họa: Internet

Ở một người đàn ông luôn có bản năng của một kẻ săn mồi. Khi không có ai bên cạnh, họ sẽ đi săn những con mồi khác để mua vui. Vì vậy phụ nữ hãy quan sát chồng, đừng để bản thân bị "cắm sừng" cũng không hay không biết.

Thất nghiệp

Khi rơi vào bế tắc, đàn ông dễ sa ngã. Khi đó việc họ ngoại tình cũng không có gì khó hiểu. Ở trong giai đoạn khó khăn, đàn ông dễ trở nên bất cần và sa vào cám dỗ nếu có người nói những lời ngon ngọt với họ.

Đàn ông rơi vào bế tắc thường hay lạc lòng - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ hãy ở bên cạnh chồng lắng nghe những tâm tư của anh ấy. Nếu chồng thất bại, hãy cùng anh ấy đứng lên làm lại từ đầu. Đừng bỏ mặc chồng trong hoàn cảnh này, vì có thể bạn sẽ vô tình đẩy chồng vào tay người khác.

Cãi nhau với vợ

Khi cãi nhau, đàn ông sẽ cảm thấy chán nản, không muốn về nhà hay đối diện với vợ nữa. Lúc này họ sẽ thích đi ra ngoài. Khi đó họ sẽ dễ sa ngã vào vòng tay của người khác. Nếu phụ nữ không khéo léo giải quyết mâu thuẫn này, chắc chắn chồng sẽ ngày càng xa bạn. Bởi đàn ông một khi đã ham chơi rồi khó lòng mà giữ họ được nữa.

Khi vợ có tuổi

Đàn ông thích tìm kiếm cái mới khi vợ đã cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình khi vợ ở tuổi trung niên là điều thường xuyên xảy ra. Bởi khi đó họ không còn cảm thấy vợ mình có gì thú vị nữa nên muốn tìm những điều mới lạ hơn. Hơn nữa, phụ nữ ở tuổi này thường có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, có thể không đáp ứng được nhu cầu của chồng nữa. Vì vậy đàn ông thường ra ngoài “ăn bánh trả tiền”.