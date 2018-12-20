'Mộng tinh' ở phụ nữ là gì?

Chuyện vợ chồng 20/12/2018 15:33

Không chỉ có nam giới mà ngay cả nữ giới cũng gặp phải hiện tượng 'mộng tinh'. Nếu số lần mộng tinh xuất hiện nhiều sẽ rất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phái đẹp.

"Mộng tinh" ở phụ nữ thường liên quan đến những giấc mơ “mang tính gợi dục”, khi đang ngủ sẽ xuất hiện những cơn co thắt liên tục ở âm đạo và vùng chậu, sẽ tỉnh giấc ngay khi có dấu hiệu hưng phấn đầu tiên.

Khi mộng tinh nhiều lần, sẽ làm cho giấc ngủ không trọn vẹn khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, mơ hồ, hoa mắt. Lúc này, các chị em nên đi khám bác sỹ chuyên khoa, để được tư vấn cụ thể về hiện tượng mộng tinh cũng như biết cách chữa trị kịp thời.

Mộng tinh ở phụ nữ là gì?

Theo các bác sĩ chuyên khoa thì mộng tinh ở phụ nữ là một hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu mộng tinh nếu xuất hiện nhiều lần trong tháng sẽ gây ra triệu chứng nghiện sex, khiến phái đẹp bị suy nhược thần kinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ vợ chồng.

Mộng tinh ở phụ nữ đa phần liên quan đến giấc mơ tình dục
Mộng tinh ở phụ nữ đa phần liên quan đến giấc mơ tình dục

Đời sống tình dục sẽ có sự thay đổi, vì mộng tinh nhiều lần và đạt được cực khoái trong giấc mơ vì thế phái đẹp sẽ không có ham muốn gần gũi, mà tìm mọi cách tự làm thỏa mãn ham muốn của mình khiến mối quan hệ với bạn đời trở nên sa sút.

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 70% nữ giới bị mộng tinh là do có những giấc mơ yêu đương (trong khi ở nam giới là 100%), thấy đang quan hệ với người yêu hoặc người đam mê ngưỡng mộ. Chỉ có khoảng 35 – 37% phụ nữ gặp hiện tượng “lên đỉnh” khi gặp những giấc mơ này. Nhưng đó chỉ là những giấc mơ, còn hiện thực thì lại không như thế.

Hiện tượng này xảy ra nhiều hay ít đều không liên quan đến hoạt động tình dục khi thức của người phụ nữ, cũng như không liên quan đến việc người phụ nữ có thủ dâm hay không. Chính vì vậy, tần suất của những giấc mơ yêu đương không tỉ lệ thuận với tần suất của hiện tượng “lên đỉnh” khi ngủ. Do đó, mộng tinh ở phụ nữ chỉ có ý nghĩa về mặt tâm lý chứ không có ý nghĩa về mặt sinh lý. Chính vì vậy, mộng tinh nhiều không có nghĩa là phụ nữ có nhu cầu cao.

Làm sao để hạn chế mộng tinh ở nữ giới?

Về lâu về dài thì hiện tượng mộng tinh sẽ làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của phái đẹp rất nhiều. Chính vì vậy, các chị em cần phải học cách để hạn chế hiện tượng này xảy ra.

Mộng tinh nhiều làm đảo lộn cuộc sống của phụ nữ
Mộng tinh nhiều làm đảo lộn cuộc sống của phụ nữ

Thông thường, để hạn chế gặp phải hiện tượng mộng tinh, các chuyên gia khuyên chị em cần hạn chế nghĩ đến chuyện tình dục. Sau đó, hãy xây dựng cho mình một cuộc sống thoải mái về tinh thần, hạn chế sử sụng các loại đồ uống có chứa chất kích thích. Đồng thời, cũng như không xem tranh, sách, báo, phim có những hình ảnh yêu đương, gợi dục.

Các chị em hãy tạo ra cho mình một thú vui chơi lành mạnh, hãy đi chơi cùng bạn bè, đi mua sắm, đọc sách thư giãn, để tạo ra một tâm trạng thoải mái, dễ chịu. Bênh cạnh đó, khi có thời gian rảnh hãy luyện tập thể dục thể thao vừa tăng cường sức khỏe, cũng như để giết thời gian và không nghĩ đến chuyện ấy.

Phụ nên dành thời gian tập thể dục hoặc shopping với bạn bè để hạn chế nghĩ đến chuyện ấy
Phụ nên dành thời gian tập thể dục hoặc shopping với bạn bè để hạn chế nghĩ đến chuyện ấy

Các chuyên gia cũng khuyến cáo là hiện tượng mộng tinh ở nữ giới phần nào đó liên quan đến chức năng của thận. Chính vì vậy, để hạn chế mộng tinh ở phụ nữ, chị em nên sử dụng các loại thuốc bổ thận và giúp tăng cường chức năng sinh lý, cơ thể không mệt mỏi.

Hy vọng với những thông tin trên đây phần nào đã giúp các chị em hiểu rõ hơn về hiện tượng mộng tinh ở nữ giới. Từ đây sẽ có cách điều chỉnh hiệu quả, tốt cho sức khỏe và hạn chế gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của phái đẹp.

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