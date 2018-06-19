Không muốn làm hỏng tâm trạng, trước khi 'yêu' hãy để những vật dụng này ra xa

Đồng hồ đeo tay là đồ dùng quen thuộc của nhiều người, đặc biệt với nam giới. Tuy nhiên, ít ai ngờ đến những mối nguy hiểm tiềm tàng mà vật dụng này có thể gây ra trong khi quan hệ tình dục.

Có một số vật dụng quen thuộc là nguyên nhân khiến các cặp đôi mất tập trung khi ân ái, thậm chí tạo ra chấn thương cho đối phương. Vì thế, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng "cuộc yêu" và đảm bảo an toàn cho cả hai, bạn nhất định phải để những món đồ sau đây cách xa giường ngủ.

Để tạo không khí lãng mạn cho phòng ngủ, không ít cặp đôi rải hoa hồng trên giường giống như trong các bộ phim tình cảm. Nhưng hãy cẩn thận, bởi gai hoa hồng có thể vương trên giường và gây tổn thương cho cả hai.

Thông thường, đồng hồ dành cho nam giới thường làm bằng kim loại, nên rất dễ làm đối phương bị tổn thương trong khi "yêu". Điều này sẽ gây ra đau đớn và phá hủy tâm trạng của các nàng khiến "cuộc yêu" trở nên tồi tệ.

Ngoài ra, một số người có cơ địa nhạy cảm có thể dị ứng với phấn hoa. Vì thế, để tránh những sự cố đáng tiếc, bạn nên hạn chế sử dụng biện pháp kiểu này.

Đồ dễ vỡ

Thử tưởng tượng trong lúc cao trào, bạn hay người ấy lỡ tay quơ trúng và làm vỡ món đồ nào đó như ly, khung hình, lọ hoa... Tiếng động bất ngờ sẽ khiến cả hai giật mình và chắc chắn phá hỏng tâm trạng tuyệt vời đang có.

Trước khi 'yêu', những vật dụng trên tủ đầu giường nên được đặt ở nơi khác - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, trước khi nhập cuộc, cả hai hãy kiểm tra và dọn dẹp tất cả những vật dụng dễ vỡ trong phòng, đặc biệt là nơi gần với giường để đảm bảo "chuyện ấy" diễn ra hoàn hảo.

Những vật dụng không liên quan trên giường

Máy tính, bút, mắt kính... là những món đồ không nên xuất hiện trên giường ngủ. Vì trong khi ân ái, bạn có thể vô tình đè lên chúng gây hư hỏng. Hơn nữa những vật dụng như mắt kính nếu bị vỡ có thể khiến bạn và người ấy bị thương.

Điện thoại di động

Ngày nay, điện thoại di động là "vật bất ly thân" của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, bạn nên tạm rời xa thiết bị này nếu muốn có một đêm ân ái trọn vẹn và đạt chất lượng nhất. Bởi những tiếng báo tin nhắn, cuộc gọi đến sẽ làm cả hai mất tập trung, cảm xúc ngắt quãng từ đó khó "thăng hoa".

Không nên mang điện thoại vào phòng ngủ để tránh phá hỏng 'cuộc vui' - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, việc bạn hay bị phân tâm vì điện thoại sẽ khiến đối phương cảm thấy không được tôn trọng, gây khó chịu dẫn đến những cuộc cãi vã, sứt mẻ tình cảm.

Biết những vật dụng nên để xa trước khi "yêu" ở trên, hy vọng các bạn sẽ có những "cuộc vui" trọn vẹn và chất lượng nhất.