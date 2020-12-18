Hối hận vì biết quá trễ, 3 lý do khiến chồng không còn mặn mà chuyện chăn gối với vợ nữa

Nếu đã quá lâu kể từ lần cuối cùng vợ chồng "ân ái", có thể 3 nguyên nhân dưới đây đã ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, phụ nữ nên biết và tìm ra cách khắc phục sớm.

Đến một độ tuổi nhất định, con người sẽ suy giảm ham muốn tình dục. Tuy nhiên, nếu vẫn chưa bước vào độ tuổi trung niên mà đàn ông đã bắt đầu có phần né tránh chuyện chăn gối, có thể là do anh ấy đã gặp phải 3 vấn đề dưới đây.

Xem phim khiêu dâm quá nhiều

Xem phim khiêu dâm quá nhiều dễ dẫn đến suy giảm ham muốn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời đại 4.0 như hiện nay, chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản, chúng ta đã có thể tiếp cận với vô vàn nội dung nhạy cảm trên mạng xã hội. Đối với đàn ông, những nền tảng này như thiên đường để thỏa mãn sở thích tình dục.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đàn ông xem quá nhiều phim khiêu dâm sẽ dễ dẫn đến suy giảm ham muốn. Khi xem các loại phim này, bộ não sẽ sản sinh ra một chất gọi là eroto. Chất này có thể gây nghiện và khiến đàn ông cảm thấy chán đối tác của mình.

Gặp vấn đề về sức khỏe

Vấn đề về sức khỏe cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân thứ hai khiến đàn ông suy giảm ham muốn sớm chính là anh ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe. Có thể chàng đã mắc một số bệnh như tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh về tim mạch hoặc rối loạn cương dương.

Nếu chồng gặp những vấn đề về sức khỏe, bạn nên đưa anh ấy đến bệnh viện thăm khám để điều trị kịp thời.

Vợ không đủ quan tâm

Phụ nữ hãy quan tâm chồng nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn thăng hoa trong chuyện giường chiếu thì trước tiên, đàn ông cần phải cảm nhận được sự thăng hoa trong tình cảm. Nếu trong một thời gian dài không được vợ quan tâm, đàn ông sẽ dần mệt mỏi và chán nản, dẫn đến việc suy giảm ham muốn với nửa kia của mình.

Do đó, chị em phụ nữ hãy dành nhiều sự quan tâm cho chồng hơn. Phần lớn các cuộc hôn nhân tan vỡ đều là do sự lạnh nhạt tích lũy trong một thời gian dài mà ra.

5 bài tập thể dục giúp 'cuộc yêu' thăng hoa hơn, không chỉ phụ nữ mà cánh mày râu cũng nên học Một người phụ nữ quyến rũ sẽ không bao giờ lười biếng. Đừng để những cuộc 'ân ái' trở nên mệt mỏi và nhàm chán, hãy bắt đầu thay đổi bằng cách thực hiện 5 bài tập thể dục này ngay từ hôm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-han-vi-biet-qua-tre-3-ly-do-khien-chong-khong-con-man-ma-chuyen-chan-goi-voi-vo-nua-390653.html