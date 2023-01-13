Dễ dàng đoán kích thước cậu nhỏ qua cách nhìn bàn tay cực chuẩn

Chuyện vợ chồng 13/01/2023 09:35

Đoán kích cỡ của cậu nhỏ qua cách nhìn chiều dài ngón tay khá chuẩn xác, nếu bạn đang tò mò về kích thước cậu nhỏ của chàng thì hãy thử áp dụng.

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Nhìn bàn tay hay bàn chân có thể đoán được phần nào kích thước cậu nhỏ. Từ đó, phái đẹp sẽ biết trước được liệu rằng chàng có phải đối tượng phù hợp với mình hay không. Tuy cách đoán kích thước cậu nhỏ qua bàn tay này không thực sự chính xác hoàn toàn nhưng bạn có thể dựa vào đó làm căn cứ để tránh khỏi thất vọng khi kỳ vọng quá nhiều. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Dưới đây là cách nhìn bàn tay để đoán cậu nhỏ khá chính xác, bạn cũng ít gây phản cảm hơn so với việc đứng nhìn chằm chằm vào “cậu nhỏ” của chàng nếu muốn biết kích cỡ.

Nhìn chiều dài ngón tay của thể phán đoán được kích thước cậu nhỏ
 Nhìn chiều dài ngón tay của thể phán đoán được kích thước cậu nhỏ!

Quan sát chiều dài của ngón trỏ

Bạn hoàn toàn có thể quan sát chiều dài ngón trỏ của chàng để đánh giá xem liệu cậu nhỏ của anh ấy dài chừng nào. Một nhà khoa học người Mỹ đã cho rằng, khi để ngón trỏ và ngón cái tạo thành chữ L vuông góc, ta có thể đo được chiều dài dương vật bằng với chiều dài của khoảng cách ngón tay trỏ, tính từ vị trí giữa ngón cái.

Tuy chưa có khoa học nào chứng minh điều này là hoàn toàn chính xác vì nó có thể không đúng với một số trường hợp, tuy nhiên đa phần là như vậy. Chiều dài này thường vừa khít với chiều dài của “cậu nhỏ” lúc bình thường.

Sở dĩ các nhà khoa học đưa ra kết luận này là bởi họ nghiên cứu được rằng ở nam giới, ngón tay cũng bị ảnh hưởng bởi nồng độ testosterone trong cơ thể. Riêng với ngón trỏ thì điều này càng thể hiện rõ và tương đồng với sự phát triển của dương vật.

Chiều dài ngón trỏ được cho là tương đồng với chiều dài của cậu nhỏ khi nghỉ ngơi
Chiều dài ngón trỏ được cho là tương đồng với chiều dài của cậu nhỏ khi nghỉ ngơi! 

So sánh chiều dài ngón trỏ và ngón áp út

Bệnh viện Đại học Gachon của Hàn Quốc từng có một cuộc khảo sát được thực hiện với 144 người phẫu thuật tiết niệu tại đó. Sau khi khảo sát, họ cho thấy kết quả là ở những người sở hữu ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón tay trỏ thì sẽ có phần bộ phận sinh dục nam kích cỡ lớn hơn những người còn lại.

Kết quả này dựa trên số liệu đo được ở những người này, sở dĩ kết luận như vậy là bởi lượng testosterone ở nam giới cao hơn đối với những người có ngón tay áp út dài hơn ngón tay trỏ. Và ngược lại thì lượng testosterone được cho là ít hơn đối với những người có ngón tay trỏ dài bằng ngón áp út.

Ngón trỏ ngắn hơn ngón áp út càng ít thì kích thước cậu nhỏ càng lớn
 Ngón trỏ ngắn hơn ngón áp út càng ít thì kích thước cậu nhỏ càng lớn!

Một số cách khác để đoán kích thước “cậu nhỏ”

Ngoài phán đoán kích cỡ cậu nhỏ qua chiều dài các ngón tay thì bạn có thể nhìn vào bàn chân của đàn ông để đoán xem cậu nhỏ của chàng lớn cỡ nào. Người ta đánh giá rằng những người đàn ông có bàn chân to thì đồng nghĩa với việc, cậu nhỏ của anh ấy cũng không hề thua kém.

Điều này dựa trên nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học người Đức cho rằng cậu nhỏ và bàn chân của người đàn ông đều phát triển dựa trên cùng một gen với cùng hình dáng kích cỡ. Bởi vậy, có thể nói kích thước của bàn chân đàn ông phản ánh chính kích cỡ của cậu nhỏ khi “chào cờ”.

Chiều dài cậu nhỏ có thể được xác định qua kích cỡ bàn chân
 Chiều dài cậu nhỏ có thể được xác định qua kích cỡ bàn chân!

Bên cạnh đó, mũi cũng là bộ phận có thể nhìn vào để đoán kích thước cậu nhỏ. Những người đàn ông có mũi to thường sẽ có bộ phận sinh dục lớn. Tuy nhiên tỉ lệ lớn bé của cậu nhỏ không tương đồng gì với kích thước của mũi, rất khó để xác định được kích cỡ bao nhiêu nếu chỉ dựa vào quan sát mũi to hay mũi nhỏ.

Những mẹo kể trên tuy chưa có chứng minh nào là đúng với 100% đàn ông nhưng chị em phụ nữ có thể phần nào dựa vào đó để phán đoán kích cỡ cậu nhỏ của đối phương. Nhưng cũng đừng vội vàng thất vọng nếu như nhìn thấy kích thước cậu nhỏ của chàng không được lớn như mong đợi, bởi vì có nhiều chàng trai chỉ khi “nhập cuộc” mới có thể khẳng định được bản lĩnh đàn ông. Chúc các chị em có một đời sống tình dục thăng hoa và đầy cảm xúc nhé!

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