Mang thai là thời điểm cơ thể có rất nhiều thay đổi. Chính vì vậy, trong thời gian này, phụ nữ mang thai cần hết sức thận trọng trong mọi hoạt động bởi nếu không, cả mẹ và bé đều có thể gặp phải những biến chứng nguy hiểm. Quan hệ tình dục là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng và hoạt động này cũng không cần kiêng cữ trong thời gian mang thai. Thế nhưng, nếu quan hệ qua đường hậu môn khi mang thai sẽ như thế nào? Liệu có nên quan hệ qua đường hậu môn khi mang thai không ? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu vợ chồng bạn chưa từng thử quan hệ bằng hậu môn trước đó, thì khi mang thai không nên dùng kiểu quan hệ này. Tốt nhất nên chờ đến sau sinh mới thử.

Quan hệ bằng hậu môn còn gọi là quan hệ “cửa sau”. Khi người chồng xuất tinh vào bên trong thì không gây hại cho thai nhi, vì tinh trùng không thể bơi từ hậu môn sang âm đạo. Tuy nhiên, khi quan hệ bằng hậu môn dễ gây tổn thương và viêm nhiễm nên các mẹ bầu nên cân nhắc điều này.

Nếu trước đây đôi bạn chưa quan hệ hậu môn thì khi mang thai không nên thử!

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc quan hệ bằng hậu môn khi mang thai cũng khá an toàn cho các mẹ chỉ cần dùng nhiều chất bôi trơn hơn là được. Người chồng thì cần thực hiện nhẹ nhàng trong suốt cuộc yêu, khi mẹ cảm thấy đau hoặc không thoải mái, hãy nói ngay với chồng để dừng lại.

Quan hệ hậu môn khi mang thai các mẹ nên yêu cầu chồng vệ sinh sạch sẽ “cậu bé” và tốt hơn là nên đeo bao cao su trước khi đưa vào bên trong để tránh nguy cơ bị viêm âm đạo do vi khuẩn tấn công và có thể dẫn đến tình trạng sảy thai.

Các mẹ nên nghe theo tình hình thể trạng của mình, như vậy mới có thể trải nghiệm, biết điều gì có lợi cho vợ chồng. Mẹ bầu cần trao đổi rõ ràng với chồng về cảm xúc riêng của mình. Chia sẻ trung thực có thể giúp cả hai thấy thoải mái và tận hưởng đời sống chăn gối tuyệt vời hơn.

Những trường hợp khi mang thai không nên quan hệ hậu môn

Nếu mẹ bầu gặp những tình trạng sau đây thì không nên quan hệ tình dục khi mang thai:

Những mẹ bầu bị bệnh trĩ không nên quan hệ hậu môn với chồng

Thai phụ bị bệnh trĩ: Khi mang thai các mẹ rất dễ bị bệnh trĩ, các búi trĩ ngày càng lớn theo các giai đoạn của thai kỳ. Một khi bị trĩ và đang chảy máu thì khi quan hệ hậu môn, cơ thể mẹ có thể bị mất một lượng máu đáng kể, điều này sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Thai phụ được chẩn đoán bị nhau tiền đạo: Trong trường hợp này, giao hợp hậu môn sẽ gây chấn thương cho nhau thai. Dương vật sẽ tác động lên cổ tử cung thông qua vách ngăn âm đạo hoặc gây chấn thương do cổ tử cung co thắt mạnh khi thai phụ đạt khoái cảm. Các chấn thương này có thể làm chảy máu nhiều và gây nguy hiểm cho thai nhi và người mẹ.

Bị rách hậu môn: Nếu bị rách hậu môn thì các mẹ cũng nên lưu ý không được quan hệ bằng cách này nhé!

Hậu môn là bộ phận thuộc đường tiêu hóa, có cấu tạo dạng ống từ các nếp mô mềm giúp chúng có khả năng mở rộng rất lớn và có tiết ít chất nhờn để đưa phân đi ra dễ dàng hơn. Nhưng do là bộ phận thuộc cơ quan hệ tiêu hóa vì thế chức năng hoàn toàn khác so với bộ phận sinh dục. Chính vì vậy, quan hệ tình dục bằng hậu môn là cách quan hệ không chính thống rất dễ gây ra nhiều hệ lụy, mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bạn hoặc bạn tình của bạn bị bệnh lây truyền qua đường tình dục: Việc lây truyền các bệnh lây truyền qua đường tình dục qua đường hậu môn dễ dàng hơn so với quan hệ tình dục qua đường âm đạo khiến bạn dễ bị mắc bệnh hơn

Các mẹ bầu nên cân nhắc có nên quan hệ hậu môn khi mang thai!

Hơn nữa, do hậu môn không tiết chất nhờn bôi trơn giống như “cô bé” nên khi hưng phấn trong quan hệ tình dục sẽ tăng sự ma sát, điều này dẫn đến hậu môn dễ bị tổn thương gây chảy máu, ảnh hưởng rất lớn đến chức năng đi đại tiện của mẹ bầu.

Ngoài ra, quan hệ tình dục qua đường hậu môn cũng có thể kích hoạt các cơn co thắt mạnh ở vùng tử cung, điều này có thể làm ảnh hưởng đến thai kỳ. Nếu bạn gặp phải những cơn co thắt mạnh, hãy đi khám ngay để đảm bảo rằng đó không phải là vấn đề đáng lo ngại.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "có nên quan hệ qua đường hậu môn khi mang thai không". Nhìn chung, nếu bạn có thai kỳ khỏe mạnh và yêu thích kiểu quan hệ này, bạn có thể tiếp tục còn nếu không, hãy thử kiểu quan hệ này sau khi sinh xong để tránh gặp phải các biến chứng không cần thiết trong thai kỳ. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!