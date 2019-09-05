Đàn ông có vợ đừng dại vướng vào những thứ này kẻo con cái hư hỏng, vợ bỏ nhà mà đi

Dưới đây là những điều đàn ông có vợ đừng dại đụng vào, nếu không sẽ gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề khiến bạn cả đời sống trong ân hận và day dứt.

Có nhiều trường hợp, chồng say rượu kiếm cớ mắng vợ, đánh con. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tính cách của bọn trẻ. Khi sống trong gia đình có cha nát rượu, thường xuyên đánh mẹ, chúng sẽ nghĩ như thế nào? Vì vậy hãy dừng hành động này lại đừng để hư người, rồi làm hỏng luôn cả một thế hệ tương lai.

Thời còn độc thân, bạn muốn làm gì cũng được. Bạn có uống đến say mèm cũng chẳng sao. Nhưng khi có gia đình rồi, những thứ đó nhất định phải tránh xa. Bởi cờ bạc, rượu chè chỉ mang lại khổ sở cho vợ con.

Ngoại tình, gái gú

Đàn ông có vợ rồi thì hãy chung thủy, sống có tình có nghĩa. Đừng tơ tưởng, mơ mộng đến những người phụ nữ khác mà phụ người vợ tào khang ở nhà. Con đường ngoại tình dễ đi nhưng khó về.

Đàn ông ngoại tình sẽ khiến nhà tan cửa nát - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có cao thượng đến mấy cũng sẽ không thể nào chấp nhận được việc chồng phản bội. Con cái cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người cha đã bỏ bê gia đình. Thế nên đàn ông tử tế hãy có trách nhiệm với gia đình của mình.

Vô tâm

Trong hôn nhân, một người thì hết lòng tận tâm, người kia thì thờ ơ đứng ngoài cuộc, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Có những người chồng vốn không vô tâm nhưng vì quá bận rộn nên họ dần không còn quan tâm đến gia đình của mình nữa.

Đàn ông hãy sống có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Họ nghĩ giao hết việc cho vợ là được, bản thân còn phải lo việc bên ngoài. Nhưng thực tế, con cái cần có sự dạy dỗ của cha, vợ cần sự quan tâm của chồng. Thế nên đàn ông hãy sống có trách nhiệm với gia đình của mình.

Thiếu nợ

Đàn ông có vợ làm chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm gì cũng hãy nghĩ đến vợ con. Đừng vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm cũng như gia đình của mình. Trước khi làm gì hãy bàn bạc với vợ, đừng âm thầm tay trắng gầy dựng lên một đống nợ. Đừng để vợ con phải sống khổ sở suốt đời trong đống nợ nần đó.