Đàn bà sớm muộn cũng sẽ từ bỏ nếu đàn ông phạm những sai lầm này

Chuyện vợ chồng 20/11/2019 05:16

Có những sai lầm của đàn ông phụ nữ có thể tha thứ nếu họ biết sửa sai. Thế nhưng, nếu đàn ông cứ phạm mãi những sai lầm này thì trước sau gì đàn bà cũng sẽ “cao chạy xa bay”.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có được một người đàn ông biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ để có một gia đình trọn vẹn, yêu thương. Tuy nhiên, dù đàn bà giàu đức hi sinh đến đâu mà những sai lầm của đàn ông cứ mãi lặp lại thì sớm muộn gì đàn bà cũng sẽ từ bỏ.

Người đàn ông keo kiệt

Đàn ông có tính keo kiệt, lúc nào cũng chỉ biết giữ khư khư cho mình thì cuộc sống của người đàn bà sẽ thật bất hạnh. Bởi với người đàn ông như vậy, trong mắt anh ta lúc nào cũng thấy vợ là người hoang phí, tiêu xài không có chừng mực. Vì thế, không tránh khỏi sự tra hỏi của chồng đối với vợ về kế hoạch chi tiêu, dẫn đến những căng thẳng trong cuộc sống gia đình.

sai lam cua dan ong 1
Keo kiệt với vợ là sai lầm của đàn ông mà phụ nữ khó bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người đàn ông keo kiệt sẽ chẳng bao giờ anh ta dám bỏ tiền ra để mua tặng vợ một bông hoa hay món quà nhân dịp lễ hay dịp đặc biệt nào đó. Thậm chí, anh ta còn chẳng bao giờ bỏ tiền ra để chi tiêu chung cho gia đình, con cái mà chỉ biết giữ làm của cho mình.

Phụ nữ hãy cố gắng, khéo léo tâm sự, chia sẻ để giúp chồng thay đổi tính keo kiệt. Nếu như đã cố gắng hết khả năng mà chồng vẫn không thay đổi, lúc nào cũng coi trọng tiền bạc hơn vợ thì sớm hay muộn, đàn bà cũng sẽ từ bỏ mà thôi.

Người đàn ông giao hoàn toàn việc chăm sóc, nuôi con cho vợ

Xã hội xưa và nay vẫn tồn tại không ít những người đàn ông cho rằng việc nhà cửa, bếp núc chăm sóc, nuôi dạy con cái giao phó hết cho vợ. Bởi thế, dù vợ cũng phải đi làm, kiếm tiền như chồng nhưng mọi việc trong nhà: từ cơm nước, con cái, đối nhà nội, nhà ngoại đều do một mình người phụ nữ phải đảm đương tất cả.

sai lam cua dan ong 2
Đàn ông giao phó mọi việc nhà, con cái cho vợ dễ khiến hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông cứ mãi mãi giữ quan niệm như vậy thì trước sau gì người phụ nữ cũng cảm thấy quá tải, áp lực và không thể chịu đựng được. Do đó, sớm muộn gì cô ấy cũng chọn giải pháp ly hôn để giải tỏa áp lực cho bản thân khi sống với người chồng vô tâm, coi người vợ không khác gì ô sin.

Người đàn ông chỉ nghĩ đến bản thân

Sau kết hôn, nhiều người đàn ông không còn quan tâm, chia sẻ với người vợ nữa. Thay vào đó, họ chỉ biết nghĩ đến những điều tốt đẹp cho bản thân mà bỏ qua những cảm xúc, tâm trạng của vợ. Thậm chí, họ sẵn sàng đi sớm về muộn, bất chấp sự lo lắng, quan tâm từ người vợ.

sai lam cua dan ong 3
Phụ nữ sẽ từ bỏ nếu đàn ông chỉ biết nghĩ đến bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông cứ chỉ biết nghĩ đến bản thân thì chắc chắn người phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi, buồn chán. Khi người phụ nữ đã chịu đựng sự đau khổ tột cùng thì họ sẽ mạnh mẽ buông bỏ để tìm kiếm cuộc sống mới thú vị và hạnh phúc hơn.

Sai lầm của đàn ông vốn xuất phát từ những điều rất đơn giản. Thế nhưng, nếu cứ mãi mãi không thay đổi thì sớm muộn gì đàn bà cũng sẽ “cao chạy xa bay”.

Đàn ông thú nhận: Cách nửa kia dạo đầu và kết thúc 'cuộc yêu' đầy tinh tế sẽ khiến họ 'liêu xiêu'

Đàn ông thú nhận: Cách nửa kia dạo đầu và kết thúc 'cuộc yêu' đầy tinh tế sẽ khiến họ 'liêu xiêu'

"Chẳng một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó đâu. Vậy nên tôi khuyên là chị em đừng tiếc tay...", anh M chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tệ chồng vô tâm đàn ông keo kiệt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 20 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?