Bất kì sự can thiệp ngoại khoa nào vào vùng kín của phái đẹp cũng có những rủi ro nhất định. Nên nhiều chị em còn phân vân không biết có nên tân trang vùng kín sau sinh hay không?

Dù sinh thường hay đẻ mổ thì âm đạo của các chị em vẫn có sự giãn ra tự nhiên của âm đạo. Đặc biệt là trường hợp sinh thường sẽ có sự chèn ép của thai nhi cũng như cắt tầng sinh môn của bác sĩ can thiệp nên mức độ giãn rộng của “cô bé” sẽ rất nhiều. Chính vì vậy, sau khi sinh vùng kín của nhiều chị em xuống cấp trầm trọng. Chị em có nên tân trang vùng kín sau sinh? Âm đạo của phụ nữ có thể tự thu nhỏ tự nhiên sau khi sinh, thu nhỏ được bao nhiêu sẽ tùy theo mức độ ở từng người. Thông thường, sau 3 tháng khả năng tự thu nhỏ vùng kín đã ổn định. Vì thế 3 tháng sau sinh, chị em hãy kiểm tra độ giãn rộng đồng thời hỏi ý kiến chồng xem anh ấy có hài lòng với “cô bé” hiện tại không? Sau đó hãy quyết định có nên thẩm mỹ vùng kín hay không?

Sau khi sinh 3 tháng chị em hãy quyết định có nên tân trang vùng kín hay không Không thể phủ nhận, tân trang vùng kín giúp phụ nữ lấy lại cảm giác tự tin hơn, cải thiện đời sống tình dục... Tuy nhiên, không phải bất kì chị em nào tân trang vùng kín ngay sau sinh cũng như ý muốn. Vì vậy, các chị em cần suy nghĩ thật kỹ về vấn đề có nên tân trang vùng kín sau sinh hay không. Nếu quyết định tân trang thì bạn nên làm sau khi sinh từ 6 - 12 tháng khi phần âm hộ, âm đạo đã trở lại bình thường thì việc tạo hình đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, các chị em nên chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có tay nghề cao, có kinh nghiệm trong việc kê đơn thuốc với bà mẹ cho con bú, để tránh viêm nhiễm cho vùng tầng sinh môn. Bởi tất cả sự can thiệp dao kéo đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm chết người. Ví dụ như một mũi thuốc tiêm gây tê có thể gây sốc phản vệ dẫn đến tử vong.

Một số lưu ý khi thẩm mỹ vùng kín sau sinh Thẩm mỹ vùng kín là một thủ thuật tạo hình nhằm phục hồi lại kích thước, hình dạng và chức năng âm đạo. Bác sĩ sẽ tiến hành kết nối các cơ âm đạo với nhau và loại bỏ những vùng da bị chùng, nhão. Phương pháp này có hiệu quả rất tốt trong việc thu hẹp âm đạo giãn rộng mà các phương pháp khác khó có thể cải thiện được. Tuy nhiên, dù phương pháp này có hiệu quả và an toàn đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi các biến chứng như viêm nhiễm, chảy máu, rò trực tràng, sốc phản vệ, xâm lấn, áp xe... nếu như chị em không biết cách vệ sinh hợp lý. Tân trang vùng kín giúp thu hẹp âm đạo hiệu quả Do đó, để “cô bé” hồi phục nhanh và tránh được các biến chứng thì các chị em cần tuân thủ theo đúng lời bác sĩ dặn: + Rửa sạch vết khâu bằng nước muối sinh lý mỗi ngày. + Trong thời gian 2 tuần đầu cần mặc đồ rộng rãi, thoáng mát bằng chất liệu cotton. + Chú ý đi lại nhẹ nhàng, không vận động mạnh. + Cần kiêng sinh hoạt vợ chồng từ 4-6 tuần để vết thương hồi phục. + Uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. + Kiểm tra định kì theo lịch hẹn. Khi có dấu hiệu viêm nhiễm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và có cách điều trị phù hợp. Tân trang vùng kín giúp chị em tự tin hơn trong quan hệ vợ chồng Một số trường hợp, sau khi tân trang vùng kín, trong lần “yêu” lại với chồng nhiều chị em bị mất cảm giác. Tuy nhiên đây là hiện tượng bình thường, cảm giác sẽ trở lại dần dần vì thế các chị em đừng quá lo lắng.

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