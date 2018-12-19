Tư thế quan hệ sau sinh nào giúp “chuyện ấy” cuồng nhiệt như thời con gái? 

Chuyện vợ chồng 19/12/2018 11:25

Để quan hệ bớt đau đớn và thăng hoa hơn sau khi vợ sinh thì các ông chồng cần lưu ý hơn trong việc chọn tư thế “xâm nhập”. Như vậy, người vợ mới có thể thoải mái, không bị đau và cuồng nhiệt như thời con gái.

Sau khi sinh, các cặp vợ chồng nên chờ ít nhất từ 6-8 tuần thì mới nên quan hệ lại. Đây cũng là thời gian để chờ cho vùng kín của các chị em hồi phục, có thể trở lại trang thái đàn hồi như ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, người phụ nữ thường không muốn quan hệ vì nhiều lý do như: mệt mỏi vì phải chăm sóc em bé hoặc là tự ti về thân hình sồ sề… khiến cho “chuyện ấy” trở nên xa lạ và khó khăn. Đặc biệt, “chuyện ấy” sẽ trở thành nỗi ám ảnh nếu như các ông chồng quá mạnh bạo, không biết lựa chọn tư thế quan hệ phù hợp.

Tư thế quan hệ sau sinh tốt cho các chị em

Để người vợ làm quen với việc quan hệ tình dục trở lại sau khi sinh, các ông chồng hãy thực hiện mọi công đoạn một cách từ từ và nhẹ nhàng. Người vợ sẽ bớt đi cảm giác lo lắng, thoải mái và nhập cuộc tốt hơn. Đồng thời, không nên thử những tư thế sẽ gây nhiều áp lực cho các bộ phận nhạy cảm. Hãy chọn những tư thế dễ chủ động kiểm soát mọi việc, giúp vợ thoải mái khi ân ái như:

Tư thế quan hệ sau sinh nằm nghiêng

Tư thế quan hệ sau sinh nằm nghiêng tốt cho vợ chồng khi yêu
Tư thế quan hệ sau sinh nằm nghiêng tốt cho vợ chồng khi yêu

Khi nằm nghiêng sẽ giảm bớt và tạo được cảm giác nhẹ nhàng, kích thích nhẹ khi lực không tác động mạnh vào thành bụng và âm đạo. Lúc này sự co thắt thành bụng và cổ tử cung cũng giảm không gây ra những cơn đau rát. Đồng thời, tư thế nằm nghiêng cũng giúp cả 2 kiểm soát được lực và nhịp độ.

Tư thế thượng phong

Tư thế quan hệ thượng phong giúp người vợ làm chủ cuộc yêu
Tư thế quan hệ thượng phong giúp người vợ làm chủ cuộc yêu

Tư thế thượng phong hay còn gọi là tư thế “cưỡi ngựa xem hoa”, lúc này người vợ sẽ ở trên và chủ động được việc cho “cậu nhỏ” xâm nhập, độ sâu ra sao. Tuỳ cảm giác mà người vợ tự điều chỉnh nhịp độ cho phù hợp. Đặc biệt là khi ở trên người vợ không cần phải tạo ra lực quá mạnh vì sức nặng cơ thể đã hỗ trợ trong việc đó, tạo ra khoái cảm cho cả hai.

Quan hệ bằng miệng

Đây là cách quan hệ không đau đớn, nhưng mang lại khoái cảm lớn nhất cho cả hai. Vợ chồng sẽ cảm nhận được sự mới mẻ trong khi “yêu”. Ngoài ra, tư thế này có thể kết hợp với tư thế 'úp thìa' để có sự đụng chạm nhiều hơn, giúp chuyện ấy thăng hoa hơn. Nhưng cũng nên hạn chế và phải chú ý giữ vệ sinh thật cẩn thận khi quan hệ bằng miệng sau khi sinh.

Quan hệ sau khi sinh cần lưu ý một số điều sau

Để chuyện ân ái sau khi sinh thật viên mãn, đầu tiên các ông chồng không nên quá vội vàng và không được ép buộc, hãy cho người vợ có thời gian để chuẩn bị tâm lý và sức khỏe. Trong thời gian kiêng cữ, các ông chồng hãy âu yếm và vuốt ve, oral sex, tắm cùng nhau… để tìm lại cảm giác cho vợ. Đến khi nào vợ đồng ý làm “chuyện ấy” thì hãy:

Thủ sẵn dầu bôi trơn

Sau khi sinh, hormone estrogen của người vợ thường sẽ bị giảm đi, dẫn đến tình trạng “khô hạn” khi lần đầu gần gũi. Do đó, việc thủ sẵn dầu bôi trơn là điều rất cần thiết, sẽ là giải pháp cứu cánh an toàn, đồng thời giúp mang lại những khoảnh khác hoàn hảo cho cả hai.

Âu yếm thật chậm

Người chồng cần quan hệ nhẹ nhàng để vợ không bị đau
Người chồng cần quan hệ nhẹ nhàng để vợ không bị đau

Có nhiều chị em phải rạch tầng sinh môn nên sau khi quan hệ lại sẽ rất đau đớn, không khác gì cực hình. Dù khi đã lành, “điện nước đã đầy đủ”, người chồng cũng cần làm mọi việc thật chậm và nhẹ nhàng để chị em bắt nhịp kịp. Như vậy cuộc “yêu” mới có thể trọn vẹn.

Mặc dù biết các ông chồng đã phải 'chịu đựng' rất nhiều khi vợ mang bầu lẫn sau khi sinh. Nhưng hãy cố gắng từ từ, nhẹ nhàng, phải để cho vợ hồi phục và thật thoải mái thì hẵng 'hành sự' nhé!

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