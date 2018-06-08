Bí quyết sử dụng bao cao su giúp cả hai luôn thăng hoa trong 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 08/06/2018 16:45

Để bao cao su không trở thành vật cản trở sự thăng hoa khi làm "chuyện ấy", cả hai cần ghi nhớ những bí quyết sử dụng dưới đây.

Mọi người đều biết bao cao su là một trợ thủ đắc lực giúp bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) và tránh mang thai ngoài ý muốn hiệu quả.

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Bao cao su là trợ thủ đắc lực giúp cả hai tránh được nhiều căn bệnh nguy hiểm -  Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhiều quý ông thường than phiền về việc "áo mưa" làm giảm độ nhạy cảm trong quá trình "yêu", khiến họ khó thăng hoa.

Nếu đang gặp phải vấn đề này, các bạn hãy áp dụng ngay những biện pháp đơn giản sau đây để "chuyện ấy" vừa đạt chất lượng vừa đảm bảo an toàn.

Bí quyết sử dụng bao cao su vẫn thăng hoa trong "chuyện ấy"

Chọn đúng kích cỡ

Bí quyết sử dụng bao cao su giúp cả hai luôn thăng hoa trong 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Sử dụng 'áo mưa' có kích cỡ phù hợp sẽ không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bao cao su khác nhau với đủ nhãn hiệu, kích cỡ, mùi hương... Do đó, các cặp đôi cần lựa chọn kỹ để phù hợp với nhu cầu sử dụng, đặc biệt là về kích cỡ.

Nếu chọn bao cao su nhỏ hơn "cậu bé" sẽ làm giảm khả năng bảo vệ đồng thời khiến các quý ông không thoải mái. Còn "áo mưa" quá rộng sẽ rất dễ bị tuột thậm chí mắc kẹt bên trong "cô bé" gây nguy hiểm cho chị em.

Mặc "áo mưa" càng nhanh càng tốt

Để không mất thời gian và gây cụt hứng, bạn nên mở sẵn "áo mưa" rồi đặt chúng ở đầu giường. Khi cần dùng hãy lấy bao cao su ra và cho hai giọt dầu bôi trơn vào bên trong. 

Ngoài ra, các quý ông cần phải thực hiện đúng quy trình mặc "áo mưa" để tránh làm bao bị giãn và không bao sát "cậu bé" kẻo ảnh hưởng đến sự thăng hoa.

Giúp chàng mặc "áo mưa"

Bí quyết sử dụng bao cao su giúp cả hai luôn thăng hoa trong 'chuyện ấy' - Ảnh 3
Giúp chàng đeo bao cao su là một trong những cách không gây mất hứng khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn làm mất thời gian và gián đoạn cảm xúc, các nàng có thể mở lời giúp chàng mặc "áo mưa". Điều này không chỉ khiến anh ấy thích thú mà còn tạo thêm thời gian cho màn dạo đầu trở nên nóng bỏng hơn.

Đây là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất giúp duy trì cảm giác hưng phấn và tăng sự kích thích, nhờ đó màn ân ái của cả hai sẽ mặn nồng hơn.

Sử dụng loại có thiết kế độc đáo

Để khắc phục tình trạng giảm hưng phấn khi dùng "áo mưa", hiện nay các nhà sản xuất đã cho ra mắt nhiều sản phẩm có thiết kế độc đáo.

Những loại bao cao su mới này có nhiều kiểu dáng, mùi hương... giúp tăng ham muốn và kích thích hưng phấn. Tuy nhiên, các cặp đôi nên lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Với những bí quyết sử dụng bao cao su ở trên, chúc các bạn luôn thăng hoa trong chuyện ấy!

Cách nhận biết tình cảm thật của chàng qua chuyện ấy

Cách nhận biết tình cảm thật của chàng qua chuyện ấy

Nhận biết tình cảm của chàng qua chuyện ấy khá dễ dàng, chỉ cần một chút tinh ý bạn sẽ biết được chàng có yêu mình thật lòng hay không. Vì thế bạn hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận câu trả lời dù là xấu nhất xảy ra nhé!

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