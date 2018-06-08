Bí quyết sử dụng bao cao su giúp cả hai luôn thăng hoa trong 'chuyện ấy'

Tuy nhiên, nhiều quý ông thường than phiền về việc "áo mưa" làm giảm độ nhạy cảm trong quá trình "yêu", khiến họ khó thăng hoa.

Mọi người đều biết bao cao su là một trợ thủ đắc lực giúp bảo vệ bạn khỏi những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD) và tránh mang thai ngoài ý muốn hiệu quả.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại bao cao su khác nhau với đủ nhãn hiệu, kích cỡ, mùi hương... Do đó, các cặp đôi cần lựa chọn kỹ để phù hợp với nhu cầu sử dụng, đặc biệt là về kích cỡ.

Nếu đang gặp phải vấn đề này, các bạn hãy áp dụng ngay những biện pháp đơn giản sau đây để " chuyện ấy " vừa đạt chất lượng vừa đảm bảo an toàn.

Nếu chọn bao cao su nhỏ hơn "cậu bé" sẽ làm giảm khả năng bảo vệ đồng thời khiến các quý ông không thoải mái. Còn "áo mưa" quá rộng sẽ rất dễ bị tuột thậm chí mắc kẹt bên trong "cô bé" gây nguy hiểm cho chị em.

Mặc "áo mưa" càng nhanh càng tốt

Để không mất thời gian và gây cụt hứng, bạn nên mở sẵn "áo mưa" rồi đặt chúng ở đầu giường. Khi cần dùng hãy lấy bao cao su ra và cho hai giọt dầu bôi trơn vào bên trong.

Ngoài ra, các quý ông cần phải thực hiện đúng quy trình mặc "áo mưa" để tránh làm bao bị giãn và không bao sát "cậu bé" kẻo ảnh hưởng đến sự thăng hoa.

Giúp chàng mặc "áo mưa"

Giúp chàng đeo bao cao su là một trong những cách không gây mất hứng khi 'yêu' - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn làm mất thời gian và gián đoạn cảm xúc, các nàng có thể mở lời giúp chàng mặc "áo mưa". Điều này không chỉ khiến anh ấy thích thú mà còn tạo thêm thời gian cho màn dạo đầu trở nên nóng bỏng hơn.

Đây là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất giúp duy trì cảm giác hưng phấn và tăng sự kích thích, nhờ đó màn ân ái của cả hai sẽ mặn nồng hơn.

Sử dụng loại có thiết kế độc đáo

Để khắc phục tình trạng giảm hưng phấn khi dùng "áo mưa", hiện nay các nhà sản xuất đã cho ra mắt nhiều sản phẩm có thiết kế độc đáo.

Những loại bao cao su mới này có nhiều kiểu dáng, mùi hương... giúp tăng ham muốn và kích thích hưng phấn. Tuy nhiên, các cặp đôi nên lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc sản xuất rõ ràng để đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Với những bí quyết sử dụng bao cao su ở trên, chúc các bạn luôn thăng hoa trong chuyện ấy!