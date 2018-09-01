Bí quyết 'dụ khị' chồng lười làm việc nhà

Chuyện vợ chồng 01/09/2018 05:30

Chồng lười làm việc nhà phải làm sao? Đây là câu hỏi tưởng khó mà dễ khi bạn nắm được các bí quyết dưới đây.

Đàn ông rất thích nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ nhưng họ lại không muốn bỏ công sức ra để làm việc đó. Bởi vì trong tư tưởng họ luôn đinh ninh rằng việc nhà là việc của vợ. Tuy nhiên tư tưởng sai lầm đó sẽ càng ngày khiến chị em phụ nữ mệt mỏi hơn. Vậy làm cách nào để "dụ khị" chồng lười làm việc nhà? Bạn hãy tham khảo những bí quyết sau đây.

1. Thay đổi tư tưởng sai lệch của chồng

Bí quyết để chồng làm việc nhà đầu tiên chính là bạn phải thay đồi tư tưởng sai lầm của chồng. Dù ở thời đại nào thì đàn ông vẫn luôn giữ quan niệm cổ hữu khi cho rằng mình là người làm việc lớn, còn những việc vặt vãnh trong nhà là nhiệm vụ của vợ. Từ đó, khiến chồng lười làm việc nhà.

Thay đổi tư tưởng của chồng khi chồng lười làm việc nhà
Thay đổi tư tưởng của chồng khi chồng lười làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, muốn chồng tự nguyện giúp đỡ thì bạn nên thay đổi suy nghĩ của chồng bằng cách gửi gắm những điều bạn muốn chồng làm trong lúc anh ấy cảm thấy thoải mái nhất. Hãy nói cho anh ấy biết rằng làm việc nhà không hề ảnh hưởng đến thể diện của anh ấy mà ngược lại, điều đó giúp vợ yêu chồng hơn và cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn.

2. Tránh trách móc mà hãy đề nghị một cách đầy yêu thương

Không có người chồng nào muốn nghe vợ càm ràm hay chê bai mình cả. Anh ấy luôn thích nghe những câu nói ngọt ngào và âu yếm. Vì vậy khi chồng lười làm việc nhà vợ hãy đề nghị bằng những lời nói nhẹ nhàng đầy yêu thương hoặc các cử chỉ tình cảm khác. Chắc chắn anh ấy sẽ xiêu lòng và không thể từ chối.

Tránh trách móc hay chê bai khi chồng lười làm việc nhà
Tránh trách móc hay chê bai khi chồng lười làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nên trách móc đổ lỗi cho anh ấy khi bạn làm sai việc gì đó, bởi vì anh ấy không giúp đỡ mình. Điều đó càng khiến anh ấy cảm thấy chán ghét việc nhà và nghĩ nó hoàn toàn không hề thú vị. Bởi vậy, bạn phải biết điều chỉnh cảm xúc không nên cọc cằn và nên nhớ đàn ông luôn thích nghe những câu nói ngọt ngào. Muốn "dụ khị" chồng lười làm việc nhà thay đổi, không còn cách nào khác phải nhẫn nhịn và yêu thương.

3. Hãy thật kiên nhẫn

Khi chồng lười làm việc nhà, vợ hãy thật kiên nhẫn.

Nếu anh ấy chưa quen với công việc nhà và làm có phần vụng về thì bạn nên hướng dẫn một cách tận tình và chu đáo. Đừng để cho anh ấy có cơ hội phản biện lại bất cứ câu nói nào của bạn. Nếu như có sơ suất anh ấy sẽ bỏ dở công việc đang làm và quay đi chỗ khác. Do vậy hãy thật ân cần và kiên nhẫn đến khi nào anh ấy thuần thục công việc đó thì thôi.

Có những người chồng thậm chí khi vợ nài nỉ giúp họ cũng không một chút quan tâm. Đối với trường hợp như thế bạn hãy thật kiên nhẫn khi tỏ ý muốn giúp đỡ. Đôi lúc hãy mè nheo, yếu đuối một chút khi làm việc nhà trước mặt anh ấy. Điều này sẽ khiến chồng cảm thấy áy náy và đương nhiên anh ấy phải ra tay thôi.

4. Thường xuyên dành cho anh ấy những lời có cánh

Không chỉ phụ nữ yêu thích được khen ngợi mà cánh mày râu cũng rất muốn nghe những câu nói này. Kết hôn và chung sống với nhau quá lâu sẽ khiến cho các cặp vợ chồng nghĩ rằng những lời khen là không cần thiết. Nhưng bạn biết không, dành cho nhau những lời có cánh cũng là cách để chồng siêng làm việc nhà. 

Dành cho anh ấy những lời có cánh khi chồng giúp bạn làm việc nhà
Dành cho anh ấy những lời có cánh khi chồng giúp bạn làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giúp bạn hoàn thành việc nào đó, hãy thưởng cho anh ấy ngay lập tức bằng cách khen ngợi hoặc bằng những cử chỉ yêu thương. Vì đó chính là nguồn động lực to lớn khiến anh ấy thích làm việc nhà hơn. Dù là khi chồng hành động vụng về, bạn cũng không nên tiết kiệm những lời khen, hãy động viên, giúp cho anh ấy cảm nhận được làm việc nhà cùng vợ là một công việc rất thú vị.

Hãy áp dụng những bí quyết trên để gia đình hạnh phúc và vợ chồng có thể thông cảm cho nhau nhiều hơn.

 

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Chắc chắn những người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ sẽ đau đáu câu hỏi làm cách nào để chồng nghe lời mình. Hãy cùng khám phá bí quyết giúp chồng răm rắp nghe lời vợ ngay dưới đây nhé.

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