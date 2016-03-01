Bí kíp “vàng” giúp chị em “lên đỉnh” nhiều lần liên tiếp

Phụ nữ lên đỉnh nhiều lần không phải là chuyện ảo tưởng nếu như “đối phương” biết cách kích thích chị em đúng cách.

Không ngừng âu yếm, vuốt ve để gia tăng kích thích sau lần “lên đỉnh” đầu tiên

Cánh mày râu thường không tin vào khả năng phụ nữ có thể có khả năng “lên đỉnh” nhiều lần liên tiếp. Vì vậy, đây là lý do khiến nhiều phụ nữ không đạt cực khoái lần thứ hai hay lần thứ ba cũng chính là lý do họ không thường đạt được cực khoái lần đầu vi họ không nhận được đủ âu yếm và kích thích đúng mực từ người bạn đời. Ngay khi lần đầu “lên đỉnh”, nam giới không nên dừng lại quá sớm.

Theo chuyên gia tâm lý, sau khi lần lên đỉnh đầu tiên, đừng dừng lại! Hãy giảm tốc độ một chút, tránh không chạm vào khu vực nhạy cảm quá mức như vùng kín (nhiều phụ nữ muốn “cô bé” được nghỉ ngơi một chút ngay sau khi lên đỉnh). Âu yếm, vuốt ve những vùng nhạy cảm khác như phía trong đùi, mạng sườn, dưới chân ngực, cổ, gò má, sau tai… Hãy để cơ thể phụ nữ tiếp tục nhận tín hiệu kích thích một cách nhẹ nhàng và tăng dần.

Lần lên đỉnh sau dễ đạt được hơn lần đầu

Nếu phụ nữ đã đạt được cực khoái lần đầu thì không quá khó khăn để họ đạt cực khoái lần hai, thứ ba… chỉ một lát sau đó. Một nghiên cứu của đại học Winconsin đã phát hiện ra rằng những phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần thường có đối tác sẵn sàng trì hoãn cực khoái của bản thân cho tới khi phụ nữ đạt cực khoái lần đầu tiên.

Trên thực tế, phụ nữ dễ đạt cực khoái lần sau hơn nhiều so với lần đầu, bởi “cô bé” vẫn đang trong trạng thái căng cứng và cơ thể vẫn đầy tràn các hormone đặc biệt tiết ra trong quá trình “yêu”. Không như nam giới, sớm rơi vào trạng thái “ỉu xìu”, “nạp năng lượng” sau khi lên đỉnh, phụ nữ thường cần nhiều thời gian hơn để “cô bé” trở lại trạng thái bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-kip-vang-giup-chi-em-len-dinh-nhieu-lan-lien-tiep-38088.html