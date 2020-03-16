Bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ ngã gục trước 3 câu nói đơn giản này của phụ nữ

"Anh không giỏi nhất nhưng là duy nhất"

3 câu nói tưởng chừng đơn giản này lại là "bùa yêu" khiến đàn ông say mê vợ, vợ nói một không dám cãi hai, cưng chiều hết mực.

Đàn ông ai cũng thích ngọt ngào. Muốn hôn nhân hạnh phúc , vợ đừng quá khô khan. Hãy biết lãng mạn khi cần để giữ chân chồng, giữ lửa hôn nhân .

Đây là câu nói khiến đàn ông cảm thấy như vừa được uống mật ngọt. Câu nói này thể hiện được giá trị của anh ấy trong lòng bạn. Bạn luôn xem anh ấy là duy nhất và trân trọng hết lòng. Người vợ khôn ngoan nên biết nói câu này để chồng cảm thấy yên tâm và yêu thương bạn nhiều hơn.

"Anh là trụ cột của gia đình, mẹ con em cần anh"

Khi biết được vai trò, giá trị của mình trong hôn nhân, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân được xem trọng. Đây cũng là câu nói giúp họ có động lực cố gắng trở thành người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình.

Phụ nữ hãy trân trọng vai trò của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn có lòng tự trọng cao. Ở ngoài, họ cần được mọi người tôn trọng. Ở nhà, họ cần được vợ con quan tâm và xem trọng vai trò của mình. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy thừa nhận vị thế của chồng trong gia đình để hôn nhân bền vững. Chỉ cần bạn khéo léo, vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau đến già.

"Anh đừng làm việc quá sức, hãy quan tâm đến sức khỏe của mình"

Chỉ cần nói câu này, đàn ông sẽ tự động "ngã gục" dưới chân bạn. Câu nói này thể hiện bạn xem trọng sức khỏe của chồng chứ không xem anh ấy như cái máy kiếm tiền. Biết được điều này, anh ấy sẽ càng nỗ lực hơn để đem lại cho vợ con cuộc sống đủ đầy.

Đàn bà khôn ngoan hãy khuyên chồng quan tâm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan không nói quá nhiều mà chỉ nói đúng trọng tâm. Trong hôn nhân, bạn chỉ nên thỏa thuận với chồng, chứ đừng áp đặt. Hãy để anh ấy tự do làm những điều mình muốn, việc của bạn là khuyên bảo hoặc động viên chồng.