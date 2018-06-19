Áp dụng những bí quyết đơn giản này, đảm bảo chị em sẽ 'lên đỉnh' nhanh và lâu hơn

Vì thế, những phương pháp giúp "lên đỉnh" nhanh hơn luôn được phái nữ quan tâm và tìm kiếm. Dưới đây là một số cách đơn giản có thể giúp chị em giải quyết vấn đề này đồng thời mang đến những "cuộc yêu" hoàn hảo nhất.

Cùng chàng "thăng hoa" là mong muốn của hầu hết các chị em trong mỗi cuộc ân ái. Tuy nhiên, vì cấu tạo cơ thể nên phụ nữ thường khó "lên đỉnh" và không duy trì được cảm giác này lâu như nam giới.

Để khắc phục tình trạng này, các chị em nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động giải trí ... để giúp tâm trạng luôn vui vẻ, từ đó cải thiện " chuyện ấy ".

Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Pháp cho thấy hơn 70% trong số 500 phụ nữ được khảo sát khẳng định áp lực công việc khiến họ giảm ham muốn "yêu" và khó "thăng hoa".

Chăm sóc sức khỏe

Thường xuyên rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học không chỉ giúp chị em có sức khỏe tốt mà còn hỗ trợ rất tốt cho việc "thăng hoa".

Chế độ ăn uống khoa học sẽ giúp chị em 'lên đỉnh' dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, các chuyên gia dinh dưỡng Anh đã phát hiện, chế độ ăn thiếu vitamin D có thể gây suy giảm estrogen, hormone có vai trò quan trọng ở nữ giới. Để bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể, các nàng nên dùng thực phẩm như cá thu, ngũ cốc, trứng... hằng ngày.

Tư thế phù hợp

Một tư thế "yêu" an toàn và phù hợp với cả hai là một trong những cách đơn giản nhất giúp phái nữ nhanh "thăng hoa". Mặc dù có rất nhiều tư thế quan hệ khác nhau nhưng không phải cách nào cũng có thể khiến chị em hứng khởi và dễ đạt khoái cảm.

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, tư thế cao bồi thường khiến chị em dễ hưng phấn hơn vì được nắm quyền chủ động trong khi "yêu". Thế nhưng, không phải ai cũng giống nhau. Do đó tốt nhất các nàng nên cùng đối tác thử những tư thế mới để tìm ra tư thế thoải mái nhất.

Duy trì tốc độ

Theo chuyên gia tâm lý Emily Nagoski (Mỹ), sau lần "lên đỉnh" đầu tiên cả hai thường sẽ dừng lại và điều này sẽ khiến cảm xúc bị gián đoạn. Lúc này, thay vì dừng lại nàng hãy bảo đối phương giảm tốc độ và vẫn tiếp tục âu yếm, vuốt ve những vùng nhạy cảm khác ngoài "cô bé" như cổ, gò má...

Cách này sẽ giúp chị em duy trì được cảm giác và nhanh "thăng hoa" hơn trong những hiệp sau.

Duy trì tốc độ 'yêu' là một trong những cách giúp phụ nữ 'thăng hoa' lâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

"Thăng hoa" là cảm xúc tuyệt vời nhất trong mỗi lần ân ái mà người phụ nữ nào cũng muốn trải qua. Với những bí quyết giúp "lên đỉnh" nhanh và lâu hơn nói trên, chúc chị em có những "cuộc yêu" chất lượng nhất.