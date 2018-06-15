Cách xử lý sự cố sau khi 'lên đỉnh' cặp đôi nào cũng phải thuộc nằm lòng

Chuyện vợ chồng 15/06/2018 11:52

Xung huyết vùng xương chậu, đau vùng cổ hay chảy máu vùng kín... là những sự cố sau khi "lên đỉnh" mà các cặp đôi nên biết cách xử lý.

"Chuyện ấy" là một phần quan trọng trong cuộc sống hôn nhân, không chỉ giúp tình cảm vợ chồng ngày càng mặn nồng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy sảng khoái sau khi "lên đỉnh", một số người gặp các triệu chứng khó chịu, thậm chí là đau đớn.

Những sự cố này khiến họ cảm thấy lo lắng, thậm chí rơi vào tình trạng sợ quan hệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng. Nếu bạn không biết cách xử lý những biểu hiện bất thường sau khi "yêu", sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. 

Cách xử lý sự cố sau khi 'lên đỉnh' cặp đôi nào cũng phải thuộc nằm lòng - Ảnh 1
Có một số sự cố sau khi 'lên đỉnh' khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như đối tác, bạn cần biết những cách xử lý sự cố sau khi "lên đỉnh" sau đây.

Cách xử lý sự cố sau khi "lên đỉnh" 

Chảy máu vùng kín

Sau khi ân ái, nhất là trong lần đầu tiên, các nàng có thể bị chảy máu vùng kín và đây là một hiện tượng phổ biến. Tuy nhiên, nếu "cô bé" thường xuyên chảy máu sau mỗi lần làm "chuyện ấy", bạn cần chú ý vì đây có thể là dấu hiệu nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến các chị em rơi vào tình trạng này nhưng phổ biến nhất là quan hệ mạnh bạo, mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Cách xử lý sự cố sau khi 'lên đỉnh' cặp đôi nào cũng phải thuộc nằm lòng - Ảnh 2
Chảy máu vùng kín sau khi 'yêu' là nỗi lo của nhiều chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hay "yêu" với mức độ mạnh, thích thử những tư thế mới lạ, bạn dễ gây tổn thương cho "cô bé", dẫn đến chảy máu. Do đó, trong trường hợp này, bạn và đối tác cần phải kiềm chế và tránh thử những tư thế mới nguy hiểm.

Nếu gần gũi nhẹ nhàng nhưng vẫn bị chảy máu vùng kín, điều này chứng tỏ các nàng có thể đã mắc một căn bệnh phụ khoa nào đó. Ngoài ra, nếu có những dấu hiệu như "cô bé" bị ngứa ngáy, có mùi hôi, huyết trắng ra nhiều... bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị đúng cách.

Xung huyết vùng xương chậu

Khi phụ nữ trong trạng thái hưng phấn, một lượng lớn máu sẽ tập trung vào các mô vùng chậu, tạo nên tình trạng ùn ứ nếu không "lên đỉnh" được.

Vì lý do này, một số phụ nữ sẽ cảm thấy đau lưng, đau bụng dữ dội. Trong tình huống này, các nàng nên nằm ngửa và dùng một cái gối đặt dưới hông để giúp máu lưu thông đến những nơi khác.

Ngoài ra, để phòng ngừa xung huyết vùng xương chậu, chị em nên thả lỏng cơ thể và giữ cho tâm trạng thoải mái để đạt được cảm giác "thăng hoa" trọn vẹn.

Dị ứng với sản phẩm hỗ trợ "yêu"

Những người có cơ địa nhạy cảm thường dễ bị dị ứng với một số thành phần trong các sản phẩm hỗ trợ "chuyện ấy" như bao cao su, gel bôi trơn...

Cách xử lý sự cố sau khi 'lên đỉnh' cặp đôi nào cũng phải thuộc nằm lòng - Ảnh 3
Dị ứng với những sản phẩm hỗ trợ quan hệ khiến 'chuyện ấy' không đạt chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt cảm giác ngứa ngáy, nóng ran như lửa đốt tại vùng kín do dị ứng càng nghiêm trọng sau khi "lên đỉnh". Cách xử lý tốt nhất trong tình huống này là bạn nên sử dụng khăn ướt để lau sạch chất kem của sản phẩm hỗ trợ còn sót lại, sau đó tắm nước ấm.

Trong trường hợp vùng kín bị sưng tấy, đau nhiều, khó thở, nhịp tim không ổn định... bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.

Đau cổ, vai

Các quý ông khi "hành sự" thường dùng tay chống xuống gường để đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Việc cố gắng duy trì tư thế này trong suốt thời quan gần gũi sẽ khiến vùng cổ, vai của các chàng bị tê cứng và đau.

Nếu rơi vào tình huống này, các quý ông cần nằm nghỉ ngơi và dùng đá lạnh chườm vào vùng bị đau để làm cảm giác khó chịu.

Cách xử lý sự cố sau khi 'lên đỉnh' cặp đôi nào cũng phải thuộc nằm lòng - Ảnh 4
Sau khi 'lên đỉnh' nam giới thường cảm thấy đau đớn ở vùng cổ và vai - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những cách xử lý sự cố sau khi "lên đỉnh" nói trên, chuyện "yêu" của bạn sẽ trở nên thăng hoa trọn vẹn.

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