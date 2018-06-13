Dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh giúp phái mạnh đo lường “chiến tích”

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh:

Mỗi một phụ nữ sẽ có cách thể hiện sự “lên đỉnh” khác nhau nhưng nhìn chung khi phụ nữ lên đỉnh trong vấn đề chăn gối, nàng sẽ có những dấu hiệu nhận biết sau:

Một trong những dấu hiệu phụ nữ đã lên đỉnh là sự co thắt vùng âm đạo. Khi “thăng hoa”, lượng máu sẽ được trung chuyển về “cô bé” nhiều hơn, tạo nên cơn co giật nhè nhẹ. Đồng thời, các cơ vùng xương chậu cũng sẽ căng ra, núm ngực trở nên săn chắc, tử cung có xu hướng nâng về phía trước để gần gũi với “cậu bé” hơn.

Hơi thở gấp gáp và dồn dập

Hơi thở gấp gáp và dồn dập tăng dần chính là một trong những dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh. Bởi đạt “cực khoái” khiến cho mọi dây thần kinh và các cơ trở nên căng cứng, tự động hơi thở của phái đẹp sẽ dồn dập hơn trước. Do đó, nếu bạn thấy đối tác của mình vẫn thở bình thường mà vẫn nói là “đã lên đỉnh” thì chắc chắn đó là nói dối mà thôi.

Cong lưng lên

Đến lúc cao trào nhất, người phụ nữ sẽ muốn dâng hiến tất cả để đôi bên cùng đạt khoái cảm. Lúc này nếu bạn tinh ý sẽ nhận thấy nàng đang cố gắng uốn cong tấm lưng lên và nâng cao vùng chậu. Bạn chỉ cần cần cố gắng tiếp tục duy trì kích thích đảm bảo người phụ nữ của bạn sẽ lên được đến “đỉnh”.

Vã mồ hôi

Khi “lên đỉnh” người phụ nữ sẽ vã mồ hôi – đây là những giọt mồ hôi hạnh phúc và sung sướng. Bởi ngoài trạng thái căng cứng cơ và co giãn cơ khi lên đỉnh cũng khiến cơ thể bài tiết một lượng mồ hôi ra ngoài. Nhìn vào dấu hiệu này bạn sẽ biết được “đối tác” hài lòng và lên đỉnh hay không.

Phát ra tiếng kêu hoặc rên rỉ

Khi phụ nữ lên đỉnh sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Ảnh internet

Rên rỉ chính là biểu hiện rõ nhất việc nàng đang sung sướng tột độ. Khi hưng phấn, các bộ phận trở nên căng cứng hơn, sự co giật mạnh mẽ xảy ra ở phần bụng truyền tải lên trên khiến bạn thấy khô cổ nên sẽ tự động phát ra các âm thanh. Khi nghe các âm thanh này có nghĩa là phụ nữ trở nên hưng phấn hơn và máu lửa hơn, cảm thấy người đàn ông tuyệt vời.

Ngoài ra, phối hợp nhịp nhàng cơ thể, nắm chặt tay và kẹp chân, ngực ửng hồng cũng là một trong những dấu hiệu thể hiện nàng đã lên đỉnh, hạnh phúc khi được “yêu”.

Phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần trong cuộc “yêu”

Khác với nam giới, nữ giới có thể lên đỉnh nhiều lần trong cuộc “yêu”, được gọi là đa cực khoái. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng là người đặc biệt trong chuyện này. Thời gian mỗi lần phụ nữ lên đỉnh là khoảng 15-18 giây. Phụ nữ lên đỉnh nhiều lần là việc hoàn toàn bình thường, không có rối loạn sinh lý gì cả.

Phụ nữ có thể "lên đỉnh" nhiều lần trong một cuộc yêu. Ảnh internet

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc “ân ái”, “lên đỉnh” nhiều lần trong 1 thời gian ngắn sẽ để lại hệ lụy đáng tiếc âm đạo thường xuyên ở trạng thái bị kích thích cao độ dễ dẫn đến lây nhiễm các loại vi trùng

Tóm lại: Dấu hiệu nhận biết phụ nữa khi đã lên đỉnh sẽ giúp nam giới biết được mình đang làm cho nàng hài lòng đến đâu và cuộc “yêu” có viên mãn hay không, để cải thiện cho những lần sau.