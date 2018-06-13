Dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh giúp phái mạnh đo lường “chiến tích”

Chuyện vợ chồng 13/06/2018 10:58

Dấu hiện nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh là tín hiệu giúp phái mạnh hiểu được mình có hoàn thành nhiệm vụ chốn phòng the hay không. Chỉ cần tinh ý, chàng hoàn toàn sẽ cảm nhận được những tín hiệu phát ra từ cơ thể nàng thể hiện rõ sự sung sướng này.

Mỗi một phụ nữ sẽ có cách thể hiện sự “lên đỉnh” khác nhau nhưng nhìn chung khi phụ nữ lên đỉnh trong vấn đề chăn gối, nàng sẽ có những dấu hiệu nhận biết sau:

Những dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh

Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh:

Sự co thắt vùng âm đạo

Phụ nữ đã lên đỉnh thể hiện sự co thắt vùng âm đạo mạnh hơn
Phụ nữ đã lên đỉnh thể hiện sự co thắt vùng âm đạo mạnh hơn. Ảnh internet

Một trong những dấu hiệu phụ nữ đã lên đỉnh là sự co thắt vùng âm đạo. Khi “thăng hoa”, lượng máu sẽ được trung chuyển về “cô bé” nhiều hơn, tạo nên cơn co giật nhè nhẹ. Đồng thời, các cơ vùng xương chậu cũng sẽ căng ra, núm ngực trở nên săn chắc, tử cung có xu hướng nâng về phía trước để gần gũi với “cậu bé” hơn.

Hơi thở gấp gáp và dồn dập

Hơi thở gấp gáp và dồn dập tăng dần chính là một trong những dấu hiệu nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh. Bởi đạt “cực khoái” khiến cho mọi dây thần kinh và các cơ trở nên căng cứng, tự động hơi thở của phái đẹp sẽ dồn dập hơn trước. Do đó, nếu bạn thấy đối tác của mình vẫn thở bình thường mà vẫn nói là “đã lên đỉnh” thì chắc chắn đó là nói dối mà thôi.

Cong lưng lên

Đến lúc cao trào nhất, người phụ nữ sẽ muốn dâng hiến tất cả để đôi bên cùng đạt khoái cảm. Lúc này nếu bạn tinh ý sẽ nhận thấy nàng đang cố gắng uốn cong tấm lưng lên và nâng cao vùng chậu. Bạn chỉ cần cần cố gắng tiếp tục duy trì kích thích đảm bảo người phụ nữ của bạn sẽ lên được đến “đỉnh”. 

Vã mồ hôi

Khi “lên đỉnh” người phụ nữ sẽ vã mồ hôi – đây là những giọt mồ hôi hạnh phúc và sung sướng. Bởi ngoài trạng thái căng cứng cơ và co giãn cơ khi lên đỉnh cũng khiến cơ thể bài tiết một lượng mồ hôi ra ngoài. Nhìn vào dấu hiệu này bạn sẽ biết được “đối tác” hài lòng và lên đỉnh hay không.

Phát ra tiếng kêu hoặc rên rỉ

Khi phụ nữ lên đỉnh sẽ phát ra tiếng rên rỉ
Khi phụ nữ lên đỉnh sẽ phát ra tiếng rên rỉ. Ảnh internet

Rên rỉ chính là biểu hiện rõ nhất việc nàng đang sung sướng tột độ. Khi hưng phấn, các bộ phận trở nên căng cứng hơn, sự co giật mạnh mẽ xảy ra ở phần bụng truyền tải lên trên khiến bạn thấy khô cổ nên sẽ tự động phát ra các âm thanh. Khi nghe các âm thanh này có nghĩa là phụ nữ trở nên hưng phấn hơn và máu lửa hơn, cảm thấy người đàn ông tuyệt vời.

Ngoài ra, phối hợp nhịp nhàng cơ thể, nắm chặt tay và kẹp chân, ngực ửng hồng cũng là một trong những dấu hiệu thể hiện nàng đã lên đỉnh, hạnh phúc khi được “yêu”.

Phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần trong cuộc “yêu”

Khác với nam giới, nữ giới có thể lên đỉnh nhiều lần trong cuộc “yêu”, được gọi là đa cực khoái. Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng là người đặc biệt trong chuyện này. Thời gian mỗi lần phụ nữ lên đỉnh là khoảng 15-18 giây. Phụ nữ lên đỉnh nhiều lần là việc hoàn toàn bình thường, không có rối loạn sinh lý gì cả.

Phụ nữ có thể
Phụ nữ có thể "lên đỉnh" nhiều lần trong một cuộc yêu. Ảnh internet

Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng việc “ân ái”, “lên đỉnh” nhiều lần trong 1 thời gian ngắn sẽ để lại hệ lụy đáng tiếc âm đạo thường xuyên ở trạng thái bị kích thích cao độ dễ dẫn đến lây nhiễm các loại vi trùng

Tóm lại: Dấu hiệu nhận biết phụ nữa khi đã lên đỉnh sẽ giúp nam giới biết được mình đang làm cho nàng hài lòng đến đâu và cuộc “yêu” có viên mãn hay không, để cải thiện cho những lần sau.  

Những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh là gì?

Những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh là gì?

“Lên đỉnh” là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc “yêu”, khiến phái mạnh sung sướng đến tột độ và tự hào về bạn tình. Do đó, các chị em nên nắm rõ những biểu hiện của đàn ông khi lên đỉnh, để biết cách làm chàng “sung sướng” trong chuyện ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   cách nhận biết phụ nữ đã lên đỉnh cách nhận biết phụ nữ sắp lên đỉnh

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 15 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?