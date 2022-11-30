Thời gian để lên đỉnh của phụ nữ là bao lâu?

Chuyện vợ chồng 30/11/2022 11:20

Thời gian “lên đỉnh” của phụ nữ là bao lâu? Và “lên đỉnh” bao nhiêu lần trong 1 cuộc “yêu” chính là “chiến tích” của người đàn ông.

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Phần lớn, cánh mày râu thường rất tự hào về khả năng “giường chiếu” của mình. Tuy nhiên, họ cũng rất thắc mắc sự “cống hiến” của mình khiến cho đối tác hưởng cực khoái trong vòng bao lâu? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Thời gian lên đỉnh của phụ nữ bao lâu?

Thời gian lên đỉnh của phụ nữ trung bình từ 15-18 giây
Thời gian lên đỉnh của phụ nữ trung bình từ 13-51 giây!

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng thời gian đạt cực khoái ở mỗi người phụ nữ là khác nhau. Nhưng cực khoái ở nữ thường kéo dài hơn nam giới, thời gian cực khoái trung bình kéo dài từ 13 tới 51 giây. Và không giống như ở nam giới, đa số phụ nữ không có giai đoạn hồi phục, do đó có thể tiếp tục đạt cực khoái nếu lại bị kích thích.

Có thể bạn cho rằng thời gian này là quá ngắn. Nhưng trên thực tế nó đủ để chị em cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy sung sướng, hoan lạc. Vì thế, khi yêu, phụ nữ thường nhắm mắt để thưởng thức trọn vẹn cảm giác “lên đỉnh” đó.

Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng đạt được cực khoái khi “yêu”. Các nhà khoa học cho biết, có tới 30% phụ nữ chưa một lần được “lên đỉnh” trong suốt nhiều năm “quan hệ”.

Khác với nam giới, nữ giới có để “lên đỉnh” nhiều lần trong khi “yêu”. Thời gian lên đỉnh của nữ giới kéo dài trong bao lâu phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông. Người đàn ông có kinh nghiệm “giường chiếu”, hiểu tâm lý phụ nữ sẽ biết cách làm cho đối phương thoả mãn, khiến cho nàng “lên đỉnh” trong thời gian dài.

Các biểu hiện khi nàng “lên đỉnh”, hạnh phúc khi “yêu”

Thời gian lên đỉnh của phụ nữ dài hay ngắn phụ thuộc vào kĩ năng của người đàn ông
Thời gian lên đỉnh của phụ nữ dài hay ngắn phụ thuộc vào kỹ thuật phòng the của phái mạnh!

Khi quan hệ, phụ nữ “lên đỉnh” sẽ đạt được rất nhiều lợi ích như việc lưu thông máu não thuận lợi hơn, cơ thể trở nên dễ chịu hơn; tâm trạng trở nên thoải mái vui vẻ và dễ đi vào giấc ngủ hơn; chống trầm cảm, kích thích tuyến giáp, đồng thời còn giúp làm đẹp tóc và da hơn. Để làm được như vậy, phái mạnh là người có công lớn nhất. Vì thế, khi thấy nàng có những biểu hiện sau đây có nghĩa là bạn rất tuyệt trong “chuyện ấy” đấy nhé:

- Âm đạo của nàng co thắt liên tục, có hiện tượng giật giật. Điều này bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được bởi “cậu nhỏ” dường như được co bóp mạnh hơn.

- Cơ thể phụ nữ thường run lên, sởn da gà và toát mồ hôi, thể hiện đạt cực khoái “tột đỉnh”.

- Hơi thở của nàng nhanh dần, trở nên gấp gáp và dồn dập hơn.

- Cơ thể nàng dường như muốn quấy chặt lấy bạn tình, có xu hướng muốn nắm chặt lấy bạn để tìm điểm tựa vững chắc.

- Miệng nàng phát ra những âm thanh rên khe khẽ thể hiện sự sung sướng.

Để đưa được nàng lên đỉnh thành công, màn dạo đầu rất quan trọng. Vì thế, những người đàn ông giỏi chuyện ấy thường rất “công phu” trong màn dạo đầu, luôn bắt đầu bằng những cử chỉ âu yếm, vuốt ve để nàng sẵn sàng bước vào cuộc “yêu”. Sau đó, “lâm trận” một cách nhẹ nhàng, nhưng tạo ra những “đợt tấn công” có cường độ mạnh, kích thích trực diện vào điểm G của bạn tình để cô ấy “lên đỉnh”. Đồng thời, chọn đúng tư thế để “chinh chiến”, giúp cả hai hòa nhập cả thể xác lẫn tinh thần, dễ thăng hoa nhất.

Để giúp nàng lên đỉnh thì màn dạo đầu phải thật kĩ càng và lãng mạn
Để giúp nàng lên đỉnh thì màn dạo đầu phải thật kĩ càng và lãng mạn!

Sau khi cả hai đã cùng nhau tận hưởng những cảm giác thăng hoa. Người đàn ông có kinh nghiệm luôn tiếp tục âu yếm và có những cử chỉ thân mật để các phái đẹp không thấy hụt hẫng và sẽ mong đợi hơn vào lần quan hệ sau.

Bí quyết kéo dài khoái cảm ở phụ nữ

Để kéo dài sự khoái cảm, người phụ nữ phải hiểu bản thân mình muốn được “yêu” như thế nào và chủ động chia sẻ nguyện vọng, sở thích với đối tác. Bạn có thể trao đổi về những vị trí kích thích để đạt được cực khoái tốt nhất. Cả hai hãy thử nhiều vùng cơ thể khác nhau thì sẽ dễ tìm được nơi tạo nhiều khoái cảm nhất.

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 Màn dạo đầu "kỹ thuật" và tiếp xúc với điểm nhạy cảm là cách giúp phái đẹp kéo dài "cuộc yêu"

Dưới đây là một số vùng nhạy cảm nhất ở nữ giới:

  • Âm vật
  • Điểm G
  • Kết hợp âm vật cùng điểm G
  • Ngực

Ngoài ra, nếu như vẫn cảm thấy bản thân chưa đạt đủ hoặc chưa thỏa mãn với thời gian cực khoái, có một số cách để kéo dài thời gian cực khoái, trong đó phổ biến nhất là tạm ngừng kích thích khi gần đạt cực khoái. Lặp đi lặp lại phương thức này hai tới ba lần sẽ giúp kéo dài thời gian cực khoái ở 65% phụ nữ.

Phụ nữ lên đỉnh nhiều lần có tốt không?

Như đã nói ở trên, nếu đàn ông chỉ lên đỉnh một lần trong cuộc yêu thì phụ nữ có thể lên đỉnh nhiều lần liên tiếp miễn còn kích thích tình dục. Vậy phụ nữ có thể lên đỉnh bao nhiêu lần? Phụ nữ có thể đạt cực khoái lên đến 5 lần trong một lần quan hệ.

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 Phụ nữ có thể đạt được nhiều lần "cực khoái" trong một lần quan hệ!

Nhưng liệu phụ nữ lên đỉnh nhiều lần có tốt không? Sau khi đạt cực khoái, cơ thể của một người, cả đàn ông và phụ nữ có thể trải qua giai đoạn giảm ham muốn (the refractory period). Đây là quãng thời gian cơ thể không còn đáp ứng với kích thích tình dục. Theo đó, phụ nữ sẽ thường thấy quá nhạy cảm ở vùng kín; và việc cố gắng để thực hiện tiếp tục các hoạt động tình dục sẽ không mang lại cảm giác tốt cho phụ nữ sau lên đỉnh.

Chính vì vậy, tuy phụ nữ có thể "lên đỉnh" nhiều lần trong một lần quan hệ, nhưng cũng cần để ý tới giới hạn của bản thân, để không quá gượng ép bản thân và cả 2 đều được thỏa mãn và thoải mái trong "cuộc yêu" này nhé.

Tóm lại, thời gian lên đỉnh của phụ nữ là bao lâu phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật phòng the người bạn tình. Hơn nữa, phụ nữ chỉ cần đạt khoái cảm, dù rất ngắn nhưng đó sẽ là những giây thăng hoa và hưng phấn nhất. Điều này, giúp phái đẹp luôn muốn “yêu” và ham muốn “yêu” tăng lên gấp bội, đời sống tình cảm với người bạn đời cũng sẽ được thỏa mãn và hạnh phúc hơn. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp phái mạnh giải đáp được thắc mắc, và biết cách cải thiện kỹ thuật giường chiếu, để dễ dàng khiến "cuộc yêu" của cả hai "thăng hoa" và ngập tràn hạnh phúc hơn.

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?

Tại sao đàn ông muốn có con với người tình dù rất yêu vợ?

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