Ăn gì để tăng cường sinh lý cho đàn ông thêm sung mãn?

Dưới đây là những món ăn đơn giản, dễ làm nhưng lại có tác dụng cực kỳ tốt giúp nam giới tăng cường chức năng sinh lý tự nhiên.

Xã hội ngày càng phát triển thì đàn ông càng chịu nhiều áp lực khiến khả năng sinh lý suy giảm, không có thời gian bồi bổ cho sức khỏe . Ăn gì để tăng cường sinh lý cho đàn ông giúp cải thiện sức khỏe và thêm sung mãn trong “chuyện ấy” là điều à không chỉ cánh đàn ông cần quan tâm mà ngay cả những người phụ nữ, người vợ cũng cần phải biết để bồi bổ cho chồng mình.

Đàn ông yếu sinh lý ăn gì để tăng cường khả năng và ham muốn tình dục?

Lá hẹ xào tôm

Bạn có thể chọn tôm nõn đã bóc vỏ, ngâm với nước ấm cho nở mềm ra rồi xào. Hoặc cũng có thể dùng tôm đồng để xào cùng lá hẹ vẫn rất thơm ngon và đảm bảo đủ dinh dưỡng. Lá hẹ và tôm là những thực phẩm bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực cho đàn ông.

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- Tôm đồng hoặc tôm nõn bóc vỏ: 200g

- Lá hẹ tươi: 200g

- Hành khô bóc vỏ, gừng tươi: 1 thìa nhỏ

- Các loại gia vị khác

Lá hẹ xào tôm là món ăn ngon bồi bổ sinh lý cho đàn ông cực tốt

Cách làm:

- Nếu là tôm nõn khô chỉ cần rửa sạch rồi ngâm với nước ấm cho tôm nở mềm ra, mau chín hơn. Còn nếu như là tôm đồng thì cần rửa sạch, cắt bỏ râu

- Lá hẹ đem rửa sạch và ngâm với nước muối loãng khoảng 15 phút, sau đó vớt ra rổ cho ráo nước, thái thành khúc dài chừng 2-3cm

- Hành khô và gừng tươi bóc vỏ, đập dập rồi băm nhỏ

- Bắc chảo lên cho nóng, đổ một chút dầu láng chảo rồi cho hành khô và gừng vào phi thơm vàng

- Bỏ tôm vào, đảo nhanh tay, nêm thêm khoảng 1 thìa gia vị, ½ thìa đường rồi đảo để gia vị tan hết

- Đổ lá hẹ vào xào chung rồi tắt bếp, rắc thêm chút hạt tiêu là hoàn thành.

Rau bina xào thịt bò

Rau bina chứa một lượng lớn axit béo omega-3 cùng chất xơ tốt cho sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể và nâng cao chất lượng tinh trùng cho nam giới. Các bà vợ nếu muốn bồi bổ cho chồng mình thì đừng quên thêm món rau bina xào thịt bò vào bữa cơm gia đình từ 1-2 lần mỗi tuần.

Rau bina xào thịt bò là món ăn tốt cho sức khỏe cả gia đình

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Rau bina: 200g

- Thịt bò: 200g

- Tỏi bằm: 2 thìa

- Hành tây: ½ củ

- Cần tây, tỏi tây, hành lá: mỗi loại một ít để tăng thêm hương thơm hấp dẫn cho món ăn

- Các loại gia vị khác: dầu hào, bột canh, dầu ăn,...

Cách làm:

- Rau bina nhặt và rửa sạch, thái thành các khúc dài tầm 4-5cm

- Hành tây thái múi cau nhỏ

- Thịt bò tươi thái lát mỏng, ướp cùng 1 thìa tỏi bằm và 2 thìa dầu hào

- Các loại rau gia vị như cần tây, tỏi tây, hành lá cũng rửa sạch và thái khúc vừa ăn

- Bắc chảo lên bếp cho khô chảo rồi cho vào chảo 2 thìa dầu ăn, láng đều mặt chảo

- Cho tỏi bằm vào phi thơm vàng, sau đó cho thịt bò vào chảo, nhanh tay đảo đều đến khi thịt bò chín tái thì đổ ra đĩa

- Tiếp tục bắc chảo đó lên bếp, cho rau bina vào chảo cùng với ½ thìa bột canh, đảo đến khi rau chín thì cho hành tây vào xào tiếp đến khi hành tây mềm

- Đổ thịt bò lại vào chảo, cho các loại rau gia vị rồi trộn đều lên, tắt bếp, rắc thêm chút vừng và tiêu là có thể ăn ngay.

Hàu biển nướng mỡ hành

Hàu là thực phẩm bổ dưỡng đứng đầu trong danh sách các món ăn có khả năng tăng cường chức năng sinh lý cho nam giới. Hàu nướng mỡ hành rất đơn giản, dễ thực hiện.

Đàn ông yếu sinh lý nên ăn hàu nướng mỡ hành hàng tuần

Cách làm như sau:

- 2 củ hành khô bóc vỏ, đập dập rồi bằm nhỏ ra, cho vào chảo dầu phi thơm vàng

- Hành lá thái nhỏ, cho vào đảo cùng với hành khô, rắc thêm vào một chút bột canh, đường và lạc rang đập nhỏ

- Hàu đặt lên bếp than hoa nướng, rưới thêm chút mỡ hành vừa phi lên trên là xong. Nếu nhà không có bếp than hoa, có thể bọc hàu trong giấy bạc rồi bỏ vào lò nướng là được.

Những món ăn bổ dưỡng này nên được đưa vào thực đơn của phái mạnh mỗi tuần 1-2 lần. Đồng thời, bổ sung các loại vitamin có trong trái cây để cơ thể phát triển toàn diện nhất. Tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày và giữ cho tinh thần thoải mái là liều thuốc tốt nhất giúp nam giới luôn khỏe mạnh.