Con trai thường "hư" và họ có xu hướng muốn có được những thứ mà họ không thể có được. Có lẽ vì thế mà họ thích chiếm hữu những thứ khó chinh phục.

Trong lúc ân ái, nam giới có nhiều hành động mà phái nữ sẽ không thể hiểu được. Thích bạn tình vùng vẫy là một trong số đó.

Con gái càng vùng vẫy thì con trai càng thích thú

Không ít bạn gái đã gặp phải trường hợp như vậy, rõ ràng là không muốn làm chuyện ấy nhưng con trai rất muốn, càng vùng vẫy thì con trai càng phản ứng dữ dội, thậm chí có người không kìm chế được ham muốn được con trai trực tiếp "cưỡng chế" hoặc mạnh bạo hơn.

Thực tế, lúc này, càng vùng vẫy, các chàng sẽ càng hưng phấn, ham muốn càng mạnh nên càng muốn “muốn bạn” một cách điên cuồng.

Do bản năng "động vật"

Nghe có vẻ lạ kỳ nhưng thực tế, đối với những kẻ săn mồi, khi đối mặt với những con vật yếu hơn mình, chúng sẽ trực tiếp lao vào và giết chết chúng, càng vùng vẫy thì thiệt hại càng nặng nề. Con trai cũng vậy, khi con gái vùng vẫy, “nội tiết tố nam” trong cơ thể sẽ tăng tốc, và càng muốn “chiếm lấy” bạn.

Tính chiếm hữu để chinh phục của con người

Ham muốn chinh phục và chiếm hữu của đàn ông rất mạnh mẽ, nếu bạn càng vùng vẫy thì anh ta càng muốn chinh phục bạn và càng muốn đè bạn xuống dưới cơ thể để xâm chiếm và chiếm giữ bạn. Chàng trai nào cũng nên có những hành vi như vậy, nhưng con trai bình thường thì có thể kiềm chế được, nếu không kìm chế được thì bạn cần bình tĩnh và xem xét lại mối quan hệ giữa hai người.

Bạn nhận được càng ít, bạn càng muốn nhiều hơn

Một lý do khác là bạn càng có ít, bạn càng muốn nhiều. Con trai thường "hư" và họ có xu hướng muốn có được những thứ mà họ không thể có được. Đây là lý do tại sao một số người nói: "Vợ của gia đình người khác là những người vợ tốt " là lý do đó.

