Sáng nào chồng cũng hứng thú, gạ ái ân nhưng vợ 'lực bất tòng tâm', chuyên gia tư vấn nguyên nhân bất ngờ khiến cuộc yêu 'giảm nhiệt'

Mức độ testosterone ở nam giới sẽ đạt mức tối đa vào buổi sáng. Điều này khhiến nam giới trở nên hưng phấn hơn vào mỗi sáng. Testosterone chịu trách nhiệm trong việc quyết định tới ham muốn tình dục. Đó là lý do khiến nam giới thường ham muốn làm chuyện ấy vào mỗi sáng.

Bắt đầu một ngày mới, nam giới có lượng vasopressin, một hoóc môn giúp tạo cảm giác gắn kết tình cảm cao hơn. Cộng với "cậu nhỏ" cương cứng tự nhiên, quý ông có thể cảm thấy ham thích "chuyện ấy" hơn vào buổi sáng.

Đến buổi trưa, lượng testosterone của nam giới bắt đầu sụt giảm dần. Điều này giúp họ tập trung tốt hơn cho công việc. Đến buổi tối và đêm, lượng testosterone ở mức thấp khiến ham muốn của nam giới cũng giảm.

Lý do khiến phụ nữ tụt hứng yêu mỗi sáng

Hormon

Trong một số trường hợp, người phụ nữ phải trải qua sự mất cân bằng nội tiết tố làm ảnh hưởng dến ham muốn tình dục. Mặc dù phổ biến nhất là ở độ tuổi dậy thì và mãn kinh là hai dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đỏi nội tiết tố. Nhưng trong cuộc đời người phụ nữ, họ thường xuyên phải đi qua những biến động về nội tiết tố. Thay đổi một cách bất thường về vấn đề sinh học này là nguyên nhân khiến nữ giới cảm thấy mất hứng thú với chuyện ấy.

Sức khỏe của bản thân

Rất nhiều các loại bệnh và điều kiện sức khỏe ảnh hưởng tới ham muốn tình dục ở nữ giới. Ví dụ như những bệnh tăng huyết áp, béo phì, ung thư, tim mạch, thần kinh… Nguyên nhân hàng đầu gây ra là do lối sống ít vận động gây hại cho sức khỏe và gián tiếp làm ảnh hưởng tới ham muốn tình dục ở nữ giới.

Tâm lí

Nhiều điều kiện tâm lí làm ảnh hưởng tới ham muốn tình dục mà trong đó trầm cảm là một ví dụ. Căn bệnh này khiến cho phụ nữ không còn muốn thưởng thức các thú vui, bao gồm cả tình dục. Ma túy và rượu là thứ có thể khiến họ vơi bớt tâm trạng căng thẳng nhưng đồng nghĩa với nó là suy giảm ham muốn tình dục.

Sự lo âu, căng thẳng, rối loạn, tổn thương về mặt tâm lí chắc chắn sẽ đẩy người phụ nữ ra ngoài hoạt động chăn gối khiến họ trở nên lãnh cảm. Ngoài ra, còn có một số vấn đề như tín ngưỡng tôn giáo, mê tín, các ván đề cá nhân khác cũng đóng vai trò làm cho phụ nữ trở nên chán với chuyện quan hệ tình dục.

Cuộc sống quá căng thẳng

Đôi khi những thách thức trong cuộc sống đặt chuyện quan hệ tình dục rơi vào tình trạng lâm nguy. Mệt mỏi, quá nhiều áp lực, trách nhiệm làm cho một số phụ nữ có ham muốn rất thấp vì họ luôn phải đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu và cố gắng đáp ứng cho những điều đó mà quên đi nhu cầu của bản thân.

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Cách muốn thuyết phục người bạn đời của mình "yêu" vào buổi sáng

Dành thời gian ôm ấp, âu yếm

Bắt đầu quá trình thật chậm. Hãy ôm cô ấy và dành thời gian gần gũi thể chất trước khi bạn có bất kỳ động thái khêu gợi trắng trợn nào. Từ đây, người đàn ông có thể tìm cách đụng chạm vào các phần nhạy cảm và giúp bạn đời thực sự thư giãn.

Quá trình trên sẽ giúp giải phóng hoóc môn oxytocin, khiến người phụ nữ cảm thấy gắn kết với bạn đời của mình.

Ca tụng

Những lời thì thầm về "chuyện ấy" từ buổi tối sẽ không còn tác dụng vào sáng hôm sau. Vì vậy, người đàn ông nên nói với bạn đời về việc trông cô ấy quyến rũ và hấp dẫn ra sao khi không mặc gì hoặc trong bộ đồ ngủ.

Thay đổi tư thế

Nếu cả hai người đều cảm thấy khó chịu với hơi thở hôi hám vào buổi sáng, họ nên tránh tư thế miệng kề miệng, mặt đối mặt. Việc thay đổi tư thế khác có thể giúp loại bỏ một yếu tố ngăn cản cuộc "giao ban" xảy ra lúc bình minh.