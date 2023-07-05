Tuyệt kĩ đỉnh cao giúp đàn ông kéo bạn tình vào đê mê, đảm bảo nàng mê mệt mãi không nguôi

Việc mơn trớn, vuốt ve sẽ khiến họ có cảm giác được yêu chiều và có sức quyến rũ hơn. Khi được sờ nắn hoặc hôn vào những vùng nhạy cảm. Nữ giới sẽ có cảm giác kích thích, ham muốn nhiều hơn khi gần gũi bạn tình.

Nếu bạn vội vàng bỏ qua màn dạo đầu mà trực tiếp vào trận thì có lẽ đây là bước đi sai lầm dễ gặp phải, nhất là ở những cặp đôi yêu lâu. Màn dạo đầu ở nữ giới rất quan trọng. Đây là thời gian giúp nữ giới gia tăng cảm xúc trước khi lâm trận.

Một màn dạo đầu có thể thực hiện từ những nụ hôn mơn trớn hay kĩ thuật tay nhẹ nhàng giúp nàng kích thích. Từ từ đưa nàng vào cuộc dạo chơi sẽ khiến ‘cuộc yêu’ tăng phần thú vị.

Ảnh minh họa: Internet

Lâm trận với nàng bằng nhiều tư thế khác nhau

Đây là tuyệt chiêu giúp đổi mới trong chuyện chăn gối, nếu nàng tỏ ra ‘hững hờ’ với các kiểu truyền thống, hãy tham khảo một số tư thế đa dạng khác để nâng cao trải nghiệm cho phái nữ. Ngoài ra, những phụ nữ có nhu cầu sinh lý cao còn muốn hóa thân vào những nhân vật khác để tăng kích thích với bạn tình. Vì vậy cả hai nên cởi mở hơn trong việc trò chuyện về chuyện ấy, việc luôn sẵn sàng đổi mới trong đời sống tình dục chính là chìa khóa mặn nồng của một mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế khen nàng khi ân ái

Đa phần tự ti của của phụ nữ trong chuyện chăn gối đều đến từ ngoại hình, hay kĩ năng non nớt, họ luôn mang một nỗi sợ vô hình về những khuyết điểm trên cơ thể . Vì vậy hãy dành một lời khen có cánh về ngoại hình của phụ nữ như ‘Nhìn em thật quyến rũ’, … sẽ khiến nữ giới thích thú và lâm trận mãnh liệt hơn. Tùy thuộc vào thể trạng và sinh lý của mỗi người, đấng mày râu cần đưa ra những lời khen khéo léo, hợp lý để đối phương cảm thấy đủ và tự tin thăng hoa.