Muốn đổi gió chuyện yêu, vợ chồng rủ nhau thử dụng cụ 'tình yêu': Người lên mây kẻ nhập viện khẩn cấp

Để đổi gió cho phút lên giường vốn đã nhiều nhàm chán, một số cặp đôi nhờ tới những dụng cụ tình dục chốn phòng the hỗ trợ và nhận những cái kết khác nhau.

Nếu như nhiều vợ chồng trẻ coi dụng cụ tình dục là bảo bối tăng khoái cảm phòng the thì nhiều cặp đôi lại cho đây là món đồ kinh dị, thú chơi bệnh hoạn lúc lên giường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ nam khoa, những loại đồ chơi tình dục giúp hỗ trợ quan hệ vợ chồng không hề xấu xa nếu các cặp đôi có kiến thức và biết sử dụng một cách thông minh. Bởi sextoy giúp các cặp đôi đạt thêm khoái cảm, tăng thêm chút gia vị cho đời sống gối chăn.

Ảnh minh họa: Internet

Song dù thế nào, hãy chỉ xem sextoy là một công cụ trợ giúp chứ không phải là vật thay thế bạn tình. Ngoài ra nên sử dụng dụng cụ tình dục có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này giúp tránh được những nguy hại mà chúng gây ra.

Một số người không thích sử dụng dụng cụ tình dục hỗ trợ trong phòng the. Vì thế, để bạn đời đồng ý dùng thêm vật hỗ trợ, bạn cần thuyết phục nhẹ nhàng, khéo léo, thấu hiểu nhu cầu của nửa kia.

Tuyệt đối không nên lạm dụng sử dụng dụng cụ tình dục trong phòng the. Nếu lạm dụng, bạn sẽ dễ bị nghiện và gây ra những tác hại khôn lường. Hoặc nếu dùng không đúng cách có thể để lại hậu quả. Thực tế sextoy có thể là tác nhân truyền bệnh nếu sử dụng chung hoặc dùng xong không vệ sinh sạch sẽ và bảo quản nơi khô ráo.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cặp đôi không nên sử dụng dụng cụ tình dục này quá thô bạo nếu không muốn sextoy gây tổn thương đến các cơ quan sinh dục như: rách âm đạo, thủng túi cùng đồ, gây tai biến, thương tật của cậu nhỏ… khiến cả hai có thể phải nhập viện gấp.

Tuyệt kĩ đỉnh cao giúp đàn ông kéo bạn tình vào đê mê, đảm bảo nàng mê mệt mãi không nguôi Chuyện phòng the là vấn đề bình thường và hằng ngày trong đời sống tình dục của mỗi cặp đôi, vậy nên đấng mày râu cần thu nạp các tuyệt chiêu để mỗi cuộc ‘yêu’ đều trở nên mới mẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-oi-gio-chuyen-yeu-vo-chong-ru-nhau-thu-dung-cu-tinh-yeu-nguoi-len-may-ke-nhap-vien-khan-cap-600159.html