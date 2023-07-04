Mách nhỏ 4 bí kíp thổi bùng cảm xúc cuộc YÊU: Màn dạo đầu cứ nhẹ nhàng xâm nhập cũng đủ thăng hoa mê mệt

Chuyện thầm kín 04/07/2023 18:22

Để có một cuộc yêu hoàn hảo thì màn dạo đầu là vô cùng quan trọng. Nếu bạn bỏ qua bước này sẽ làm chuyện chăn gối sẽ ngày càng trở nên nhàm chán khi cả hai nhập cuộc quá nhanh.

1. Vuốt ve cơ thể nàng một cách dịu dàng

Cử chỉ vuốt ve, âu yếm từ chàng là màn dạo đầu mà bất kỳ phụ nữ nào cũng mê mẩn. Bạn hãy nhẹ nhàng xoa khắp cơ thể nàng, sau đó thả lỏng những ngón tay khi âu yếm đến phần đùi. Màn biểu diễn này là cách nhanh nhất giúp bạn định vị được điểm G của nàng.

Các ngón chân cũng là một điểm khá nhạy cảm, đảm bảo khi bạn chạm vào hoặc kéo nhẹ những đầu ngón chân, nàng sẽ run bắn lên theo từng nhịp và cảm thấy cực kỳ kích thích.

Mách nhỏ 4 bí kíp thổi bùng cảm xúc cuộc YÊU: Màn dạo đầu cứ nhẹ nhàng xâm nhập cũng đủ thăng hoa mê mệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Màn dạo đầu cho nàng: Thì thầm những lời ngọt ngào

Khi “yêu”, phụ nữ muốn được giao tiếp, trò chuyện, muốn được bạn đời thấu hiểu và được nghe những lời thì thầm rót vào tai. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể khiến nàng mê mẩn và nhập cuộc một cách cuồng nhiệt nhờ những lời nói ngọt ngào bên tai.

Bạn nên kể cho cô ấy nghe một câu chuyện “ướt át” hoặc thì thầm vào tai cô ấy những lời lẽ mật ngọt, thậm chí nhắn cho ấy những tin nhắn sex chỉ hai người biết.

Bạn không nên đi quá đà hay sử dụng những lời lẽ khiếm nhã khiến nàng có cảm giác sợ hãi. Bạn nên để cô ấy được tự do sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để nghĩ về “chuyện ấy”.

3. Nghịch ngợm với những đường cong trên cơ thể nàng

Dạo đầu trước khi quan hệ bằng việc khiêu khích những điểm nóng trên cơ thể nàng là điều quan trọng nếu muốn đưa nàng đến những khoái cảm rạo rực không thể chối từ. Bạn có thể vỗ nhẹ vòng 3 căng tròn của nàng, thậm chí “tình cờ” chạm vào vòng ngực nóng bỏng cũng đủ khiến nàng sung sướng và kích thích hơn.

Bạn nên nhớ đừng quá thô bạo trong việc bắt nàng cởi bỏ quần áo một cách vội vàng bởi điều này sẽ khiến nàng có cảm giác không được nâng niu. Bạn nên từ từ mở từng chiếc cúc áo đến chiếc áo ngực gợi cảm của nàng, sau đó “nghịch ngợm” để tận hưởng những đường cong tuyệt mỹ. Bạn có thể giả vờ như bạn không hề “thèm muốn” mà chỉ đang giúp nàng thoải mái hơn mà thôi.

Mách nhỏ 4 bí kíp thổi bùng cảm xúc cuộc YÊU: Màn dạo đầu cứ nhẹ nhàng xâm nhập cũng đủ thăng hoa mê mệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Cách dạo đầu cho nàng: Những nụ hôn nóng bỏng

Một nụ hôn lãng mạng vẫn luôn là cách thú vị nhất để mang lại màn dạo đầu hoàn hảo cho nàng. Nếu bạn chỉ hôn hời hợt, lướt qua sẽ không đủ sức nóng để thiêu đốt nàng. Thay vào đó, bạn nên nhìn sâu vào mắt nàng khoảng 2 giây, sau đó trao nàng một nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, chắc chắn nàng sẽ đê mê và sớm chiều theo ý bạn.

Ngoài ra, để khúc dạo đầu thêm hấp dẫn, bạn đừng chỉ tập trung ngấu nghiến đôi môi của nàng bởi phụ nữ thích được hôn ở nhiều điểm khác nhau.

Bạn nên chú ý tới những điểm kích thích khác như vành tai, cổ, bờ vai, lòng bàn chân… Khi hôn, bạn nên để ngón tay tự do thám hiểm khắp cơ thể nàng để tạo nên một sự rạo rực. Tất cả những hành động đó đều sẽ châm ngòi cho một cuộc yêu nồng nàn say đắm.

Sau khi gần gũi, người đàn ông có 2 biểu hiện này chứng tỏ bạn đã yêu phải sở khanh chính hiệu, chị em tránh ngay

Sau khi gần gũi, người đàn ông có 2 biểu hiện này chứng tỏ bạn đã yêu phải sở khanh chính hiệu, chị em tránh ngay

Nếu như sau khi gần gũi, người đàn ông bên cạnh bạn có những biểu hiện này thì chắc chắn bạn đã chọn nhầm người, dù đau khổ cũng nhất định phải chấm dứt càng sớm càng tốt.

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