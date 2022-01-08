Hai người tổ chức lễ sinh nhật và dùng kiếm cắt bánh trên đường Mumbai và cái kết 'không thể đắng hơn'

Chuyện lạ 08/01/2022 10:00

Cảnh sát đã bắt giữ hai người vì tổ chức sinh nhật trên một con đường ở Mumbai và dùng kiếm để cắt bánh.

 

Vào thứ năm, một quan chức cảnh sát cho biết cảnh sát đã bắt giữ hai người vì tổ chức lễ sinh nhật trên một con đường ở Mumbai và dùng kiếm để cắt bánh.

Cảnh sát chia sẻ thêm rằng bữa tiệc được tổ chức gần một trung tâm mua sắm ở ngoại ô Kandivali vào thứ Hai.

Hai người tổ chức lễ sinh nhật và dùng kiếm cắt bánh trên đường Mumbai và cái kết 'không thể đắng hơn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một đoạn video sau đó đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó một số người được cho là đã tham gia ăn mừng trên đường và một người đang cắt bánh bằng kiếm.

Theo sĩ quan công an này cho biết vào hôm thứ tư cảnh sát đã bắt giữ hai người, họ được xác định là Seelam Subramanyam (22 tuổi) và Kausar Khan (23 tuổi), đồng thời khởi tố vụ án vi phạm luật phòng chống Covid-19 và vi phạm theo các điều khoản của Đạo luật vũ khí.

Theo indiatoday

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