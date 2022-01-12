Chuyện thật như đùa: Bức ảnh chụp một quả trứng này dù đã được đăng tải 3 năm về trước nhưng vẫn là “quán quân” được ưu ái nhất trên Instagram với 55,5 triệu lượt thích

Chuyện lạ 12/01/2022 15:00

Internet là cung đường tràn ngập những điều kỳ lạ mà có thể chúng ta không hiểu hết và một trong những thứ đó là bức ảnh chụp một quả trứng được đăng cách đây 3 năm nhưng nó vẫn là bức ảnh được thích nhất trên Instagram, Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết. 

Bức ảnh vô cùng bình thường lại có đến 55,5 triệu lượt thích và hơn 3,4 triệu lượt bình luận. 

Chuyện thật như đùa: Bức ảnh chụp một quả trứng này dù đã được đăng tải 3 năm về trước nhưng vẫn là “quán quân” được ưu ái nhất trên Instagram với 55,5 triệu lượt thích - Ảnh 1

"Quả trứng Kỷ lục Thế giới đã được đăng vào ba năm trước và  ngày hôm nay nó VẪN là bức ảnh được thích nhất trên Instagram với 55,5 triệu lượt thích!" Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết trên Twitter.

chủ nhân tài khoản Instagram "world_record_egg" đã chia sẻ bức ảnh từ 3 năm trước là tài khoản chỉ có duy nhất một bài đăng, đó lại chính là bức ảnh về quả trứng này.

Tài khoản "world_record_egg" chia sẻ bức ảnh này cũng có hơn 4,8 triệu người theo dõi. Điều thú vị là tài khoản Instagram này cũng chỉ đăng tải một bức ảnh duy nhất về quả trứng gà và không có bất kỳ bức ảnh nào khác mặc dù có thể tìm thấy hai video được đăng vào năm 2010 trong mục video của tài khoản này.

Bức ảnh đơn giản chụp hình quả trứng gà được đăng trên Instagram vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 với dòng chú thích,  "Hãy cùng nhau thiết lập kỷ lục thế giới với bài đăng được thích nhiều nhất trên Instagram. Hãy đánh bại kỷ lục 18 triệu hiện nay của Kylie Jenner đang nắm giữ!" 

Chuyện thật như đùa: Bức ảnh chụp một quả trứng này dù đã được đăng tải 3 năm về trước nhưng vẫn là “quán quân” được ưu ái nhất trên Instagram với 55,5 triệu lượt thích - Ảnh 2

Chỉ trong vòng 10 ngày, tức vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, bức ảnh đã vượt qua tổng số lượt thích của Kylie và đạt 30,5 triệu lượt yêu thích. Kylie đã lập kỷ lục vào tháng 2 năm 2018 khi cô đăng ảnh con gái mới sinh của mình, bé Stormi trên Instagram. 

Bức ảnh của Kylie đã có hơn 18 triệu lượt thích vào thời điểm đó. Phản hồi lại chính những bình luận của cộng đồng mạng dành cho bài đăng của mình, tài khoản ẩn danh Egg Gang đã đăng trên story Instagram của mình rằng "Thật không thể tin nổi. Đây thật sự là lúc tuyệt vời mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả sự ủng hộ và tin nhắn của các bạn. Tôi sẽ quay lại nhưng bây giờ tôi cần đi ngủ. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa kết thúc ở đây đâu, chúng ta chỉ mới bắt đầu. #EggGang Mic drop."

Cư dân mạng vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng quả trứng vẫn giữ kỷ lục về bài đăng được thích nhiều nhất trên Instagram. 

Chuyện thật như đùa: Bức ảnh chụp một quả trứng này dù đã được đăng tải 3 năm về trước nhưng vẫn là “quán quân” được ưu ái nhất trên Instagram với 55,5 triệu lượt thích - Ảnh 3

Một người dùng mạng đã bình luận "Nhiều lượt thích đến vậy sao ???" Một người khác chia sẻ "Q: ‘Quả trứng này như thế nào?’ A:'Là nhân vật nổi tiếng đấy’." Tuy nhiên, một cư dân mạng khác lại bình luận, "Tôi không biết mình nên thấy buồn vì 55,5 triệu lượt thích chỉ vì hình ảnh của một quả trứng hay nên hạnh phúc vì bức ảnh về một quả trứng đã phá vỡ kỷ lục trước đó mà nó tạo ra đây."  

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