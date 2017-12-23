Thường xuyên ăn thịt gà mà không biết những điều này thì chỉ rước họa vào thân

Thường xuyên ăn loại thực phẩm này còn giúp bồi bổ cơ thể và ngăn ngừa ung thư, đột quỵ. Thế nhưng, không phải bộ phận nào của gà cũng tốt cho sức khỏe . Chính vì vậy, bạn cần lưu ý những điều sau khi ăn thịt gà để bảo vệ sức khỏe.

Thịt gà là thực phẩm bổ dưỡng và cần bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nhờ chứa nhiều protein, photpho, selen, beta-carotene, vitamin B6 cùng các axit amin như homocysteine, tryptophan… thịt gà có tác dụng bảo vệ tim mạch, chống trầm cảm, tốt cho mắt, ngăn ngừa loãng xương, hỗ trợ giảm cân.

Bên cạnh đó, những người thừa cân hoặc mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ cũng nên hạn chế ăn cánh gà.

Cánh gà chiên hoặc nướng là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận với món ăn này bởi cánh gà là bộ phận thường bị chọn tiêm phòng, chính vì vậy mà đây là nơi thường chứa nhiều thuốc hơn hẳn các phần còn lại.

Nên hạn chế ăn cánh gà nếu bạn đang trong tình trạng thừa cân - Ảnh: Internet

Phao câu

Một số người cho rằng ăn phao câu gà có thể trị đau đầu, điều hòa kinh nguyệt… nhưng trên thực tế, chưa có bằng chứng khoa học nào chứng mình được điều này. Ngược lại, phao câu thường là nơi chứa các chất độc hại tồn đọng hoặc các loại vi rút và vi khuẩn gây bệnh. Nếu thường xuyên ăn phao câu, bạn rất có khả năng bị nhiễm bệnh, thậm chí là ung thư.

Mề gà

Mề là một trong những bộ phận chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại vì đây là nơi tiêu hóa thức ăn của gà. Bên cạnh đó, nếu không được vệ sinh sạch sẽ khi chế biến thì bạn rất dễ bị nhiễm bệnh khi ăn mề gà. Chính vì vậy, nếu muốn ăn mề, bạn cần rửa sạch bằng muối và nấu chín kỹ để loại bỏ vi khuẩn và chất độc hại tích tụ ở bộ phận này.

Bạn nên chế biến thật kỹ mề gà trước khi ăn - Ảnh: Internet

Cổ gà

Cổ gà là nơi tập trung rất nhiều mạch máu và tuyến dịch bạch huyết. Tuyến bạch huyết thường là nơi chứa nhiều độc tố gây bệnh nên bạn nên hạn chế ăn phần cổ gà.

Da gà

Nhiều người có sở thích ăn da gà nhưng đây lại là phần không hề có lợi cho sức khỏe. Da gà thường chứa rất nhiều chất béo và có hàm lượng cholesterol cao. Đặc biệt khi ăn các món như gà nướng, quay thì phần cholesterol trong da gà sẽ bị oxy hóa, tạo thành hợp chất rất nguy hại đối với sức khỏe, nhiệt độ quá cao còn có thể sinh ra chất gây ung thư. Nếu thường xuyên ăn gà, bạn nên bỏ phần da đi để bảo vệ sức khỏe.

Nếu muốn giảm cân và bảo vệ sức khỏe, đừng ăn quá nhiều da gà nhé! - Ảnh: Internet

Gan và nội tạng

Gan và nội tạng gà không chỉ chứa hàm lượng lớn cholesterol mà còn là bộ phận dễ nhiễm vi rút, ký sinh trùng cũng như các loại vi khuẩn. Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng bạn cũng nên cân nhắc trước khi chọn nội tạng gà để ăn nhé!