Những thực phẩm dù có ăn thả ga cũng chẳng bao giờ lo mỡ thừa tích tụ vòng bụng

Chăm chỉ ăn những thực phẩm dưới đây mỗi ngày, vòng 2 sẽ chẳng bao giờ xuất hiện mỡ thừa:

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng để giảm mỡ thừa thì tuyệt đối không được bỏ qua những loại thực phẩm này. Dù chứa ít calo nhưng những thực phẩm này vẫn cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời giúp ngăn chặn sự hình thành mỡ bụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, bông cải xanh rất giàu chất chống oxy hóa, có khả năng ngăn ngừa lão hóa da từ sâu bên trong, giảm nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch…

Bông cải xanh chứa hàm lượng lớn chất xơ và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, loại rau này chứa rất ít calo nên sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn ăn kiêng của bạn.

Thường xuyên ăn bông cải xanh sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giảm thiểu đáng kể tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng bụng.

Bông cải xanh sẽ giúp thanh lọc cơ thể, giảm thiểu đáng kể tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Nhờ khả năng chống viêm, kháng khuẩn nên gừng thường được dùng để tăng cường hỗ trợ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh cảm cúm, cảm lạnh thường gặp. Một tách trà gừng nóng có khả năng cải thiện hệ tiêu hóa, đồng thời đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể hiệu quả.

Thường xuyên dùng trà gừng có thể giúp giảm mỡ vùng bụng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn. Nếu không uống được trà gừng, bạn có thể thêm vào các món ăn như một loại gia vị.

Bưởi

Bưởi chứa hàm lượng vitamin C dồi dào giúp hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa nguy cơ mắc một số bệnh tật. Bạn có thể ăn bưởi hoặc ép lấy nước uống. Vị chua ngọt, thanh mát của loại quả này sẽ giúp bạn dù có ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.

Thường xuyên ăn bưởi sẽ giúp ngăn ngừa vòng eo ngấn mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bưởi còn chứa rất ít calo và muối nên sẽ ngăn ngừa tình trạng cơ thể tích nước. Đặc biệt, loại trái cây này chứa lượng lớn kali và các enzyme có lợi cho hệ tiêu hóa và giúp đốt cháy chất béo dư thừa hiệu quả, từ đó ngăn ngừa vòng eo ngấn mỡ.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, hạn chế chất béo tích tụ và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Nếu đang muốn giảm cân và giữ dáng, hãy dùng trà xanh mỗi ngày nhé!

Các loại hạt

Một số loại hạt như óc chó, hướng dương, hạnh nhân… đều chứa hàm lượng lớn chất xơ và tạo cảm giác nhanh no hơn. Chính điều này sẽ giúp quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn, giảm cơn thèm ăn vặt trong ngày và kiểm soát tốt những thực phẩm nạp vào cơ thể.

Những dưỡng chất trong các loại hạt vừa giúp giảm cân, vừa tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại thực phẩm giúp giảm mỡ thừa vòng eo nhanh chóng, chị em đừng quên bổ sung vào thực đơn hàng ngày nhé!