Mỗi ngày 1 ly nước ép chanh và cần tây, mỡ thừa dày đến mấy cũng giảm nhanh chóng

Cần tây và chanh đều là những thực phẩm quen thuộc mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe .

Vóc dáng kém thon gọn cùng vòng eo “bánh mì” luôn là nỗi ám ảnh của không ít chị em. Bạn đã thử nhiều biện pháp để tống khứ đống mỡ thừa “cứng đầu” nhưng không thành công. Hãy thử áp dụng phương pháp sử dụng nước ép cần tây và chanh tươi mỗi ngày để giảm cân nhanh chóng.

Chất xơ trong cần tây khi hấp thụ vào cơ thể sẽ tạo cảm giác no, làm giảm lượng calo cơ thể hấp thụ, từ đó giúp hỗ trợ quá trình giảm cân.

Những dưỡng chất trong cần tây rất tốt cho tim mạch, giúp điều hòa huyết áp, hỗ trợ điều trị mỡ máu, ngăn ngừa tai biến mạch máu não… Đặc biệt, thực phẩm này còn chứa rất nhiều nước và chất xơ, có khả năng loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Khi kết hợp cần tây với chanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, pectin cùng lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, thức uống này có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, cản trở mỡ thừa và chất béo tích tụ.

Những dưỡng chất trong chanh giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên dùng nước ép chanh và cần tây sẽ giúp đẩy mạnh quá trình đào thải mỡ thừa nhanh chóng, đồng thời cải thiện các vấn đề về da, giúp làm mờ vết thâm và ngăn ngừa mụn.

Cách làm nước ép chanh và cần tây

Nguyên liệu:

- 400g cần tây

- 1kg chanh

- 2 lít nước

Hướng dẫn thực hiện:

Cần tây rửa sạch, ngâm với nước muối loãng rồi cắt thành từng khúc nhỏ khoảng 4cm. Chanh rửa sạch, cắt đôi, vắt lấy nước cốt vào một chén. Vỏ chanh sau khi gọt đem thái sợi để riêng vào một chén khác.

Cách làm nước chanh và cần tây rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bắc nồi nước lên bếp, cho vỏ chanh và cần tây vào đun với lửa nhỏ khoảng 20 phút. Đợi đến khi hỗn hợp nguội thì đổ phần nước cốt chanh vào nồi, khuấy đều rồi dùng rây lọc lấy hỗn hợp nước chanh cần tây, bỏ bã.

Đổ hỗn hợp vào bình thủy tinh đậy nắp kín, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần.

Cách dùng:

Uống mỗi ngày 1 ly nước cần tây và chanh trước bữa ăn khoảng 30 phút. Kiên trì thực hiện liên tục trong vòng 2 tuần, mỡ thừa sẽ giảm thiểu đáng kể. Trong quá trình sử dụng thức uống này, bạn nên tránh xa các loại nước ngọt có gas, đồ ăn nhanh để giảm cân tốt nhất.

Kiên trì uống nước ép chanh và cần tây sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, những người huyết áp thấp, đau dạ dày và phụ nữ có thai không nên uống nước ép chanh và cần tây.

Chúc bạn giảm cân thành công và nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn với nước ép cần tây và chanh này nhé!