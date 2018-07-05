Nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà rong biển chưa bao giờ ‘vắng mặt’ trong bữa ăn của người Hàn

Chuyên gia nói gì 05/07/2018 16:07

Rong biển là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người Hàn. Những dưỡng chất đặc biệt trong rong biển có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Rong biển là thực phẩm rất giàu canxi, folate, magie và vitamin B12. Đây đều là những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp mô thần kinh luôn ổn định, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, rong biển còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là những lợi ích mà cơ thể nhận được nếu thường xuyên ăn rong biển:

Những tác dụng tuyệt vời của rong biển

Ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng lignans trong rong biển có khả năng ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Thường xuyên bổ sung thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng sẽ hạn chế các tế bào ung thư vào máu và làm chậm quá trình di căn khối u.

Nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà rong biển chưa bao giờ ‘vắng mặt’ trong bữa ăn của người Hàn - Ảnh 1
Rong biển có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những dưỡng chất trong rong biển còn có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư với hiệu quả tương tự như một số loại thuốc dùng trong hoá trị.

Theo các nghiên cứu tại Đại học Harvard, việc dùng rong biển thường xuyên có thể là một yếu tố quan trọng trong việc giảm tỉ lệ ung thư vú.

Cân bằng lượng đường huyết và bảo vệ tim mạch

Theo các chuyên gia, rong biển có chứa lượng axit alginic giúp tăng cường chất nhầy đường ruột và làm chậm quá trình tiêu hóa carbohydrate. Loại axit này còn có thể làm giảm sự hấp thụ cholesterol và glucose ở những người béo phì, đồng thời giảm đáng kể lượng đường huyết trong máu.

Trong rong biển còn chứa nhiều peptide giúp ổn định huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch.

Chính vì vậy, bạn nên thêm rong biển vào trong các bữa ăn hàng ngày để bảo vệ tim mạch và giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà rong biển chưa bao giờ ‘vắng mặt’ trong bữa ăn của người Hàn - Ảnh 2
Thường xuyên ăn rong biển giúp bảo vệ tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hiệu quả các vấn đề về da

Hàm lượng lớn axit béo Omega-3 trong rong biển giúp giảm viêm và ngăn ngừa hiệu quả mụn trứng cá trên da, đồng thời giúp làn da luôn mịn màng, tươi sáng. Nếu thường xuyên ăn rong biển vào mùa đông còn giúp hạn chế tình trạng khô da.

Giải độc cơ thể

Rong biển có thể làm sạch ruột bằng cách đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể nhờ chứa nhiều chất xơ hòa tan.

Hỗ trợ giảm cân

Axit alginic có trong rong biển giúp ngăn chặn tình trạng chất béo tích tụ vùng bụng. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa hàm lượng lớn fucoxanthin - một loại carotenoid có thể thúc đẩy sản xuất protein liên quan đến chuyển hóa chất béo, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Nhờ những tác dụng tuyệt vời này mà rong biển chưa bao giờ ‘vắng mặt’ trong bữa ăn của người Hàn - Ảnh 3
Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy thường xuyên ăn rong biển - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của rong biển, chắc hẳn dù đắt đến mấy bạn cũng sẽ mua ngay loại thực phẩm này về ăn để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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