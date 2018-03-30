Nhà nào hay ăn tôm thì phải đọc ngay bài viết này kẻo mắc sai lầm hại sức khỏe

Mặc dù là thực phẩm quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết cách ăn tôm để bảo toàn dưỡng chất và tránh gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm khi ăn tôm nhiều người vẫn hay mắc phải:

Nhờ chứa hàm lượng lớn protein, canxi, photpho, axit béo không cholesterol và các khoáng chất cần thiết mà tôm được rất nhiều gia đình lựa chọn để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng . Thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ, bảo vệ sức khỏe xương khớp…

Chính vì vậy, việc cố gắng ăn hoặc bắt trẻ ăn vỏ tôm để bổ sung thêm canxi là quan niệm sai lầm. Điều này còn dễ tăng nguy cơ hóc vỏ tôm ở trẻ nhỏ.

Thành phần chính cấu tạo nên lớp vỏ tôm chính là kitin – một dạng polymer. Chính vì vậy, lớp vỏ tôm không hề chứa nhiều canxi như nhiều người lầm tưởng, thậm chí vỏ của một số loài tôm còn tương đối khó tiêu hóa. Hàm lượng canxi dồi dào trong tôm chủ yếu tập trung ở phần thịt tôm.

Ăn mắt tôm sẽ giúp bổ mắt

Nhiều người cho rằng mắt tôm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho mắt. Tuy nhiên, trên thực tế thì phần đầu của con tôm có rất ít dưỡng chất. Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên khoa mắt khuyên rằng nếu bị đau mắt đỏ bạn nên tránh ăn tôm vì sẽ làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Người bị ho vẫn có thể ăn tôm nếu bỏ vỏ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù bạn có bỏ vỏ hay không thì việc ăn tôm khi bị ho đều có thể khiến bệnh nặng hơn. Nguyên nhân là do hệ hô hấp lúc này rất mẫn cảm, dễ phản ứng với vị tanh của tôm gây ra các cơn ho dai dẳng lâu khỏi.

Tốt nhất bạn nên kiêng ăn tôm khi đang bị ho cho đến khi bệnh khỏi hẳn.

Khi bị viêm họng, ăn tôm chỉ khiến các cơn ho thêm dai dẳng - Ảnh minh họa: Internet

Ăn tôm với bất kỳ loại rau củ quả nào cũng được

Chất asen hóa trị 5 có trong tôm không gây độc cho cơ thể nhưng khi kết hợp với một số loại rau củ quả giàu vitamin C sẽ chuyển hóa thành asen hóa trị 3 (thạch tín). Chất này có thể gây ngộ độc khi cơ thể hấp thụ, thậm chí có nguy cơ gây tử vong.

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ giàu vitamin C hoặc ăn các loại quả này ngay sau khi ăn tôm. Riêng với trẻ nhỏ, bạn không nên cho con ăn những thực phẩm giàu vitamin C khoảng 4 giờ sau khi ăn tôm.

Bạn nên chú ý khi lựa chọn các loại rau, củ quả để nấu chung với tôm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những sai lầm khi ăn tôm bạn cần tránh để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.