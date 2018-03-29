Những thực phẩm bổ dưỡng gia đình nào cũng ăn nhưng dùng càng nhiều càng hại sức khỏe

Mặc dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại, thậm chí làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, suy thận…

Các thực phẩm bổ dưỡng như cá, tỏi, bơ, đậu nành… đều mang lại tác dụng tuyệt vời cho cơ thể. Chính vì vậy mà nhiều người thường ưu tiên lựa chọn những loại thực phẩm này để bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Ăn quá nhiều những loại cá chứa thủy ngân sẽ khiến độc tố tích tụ trong cơ thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, suy giảm trí nhớ, giảm huyết áp…

Hàm lượng omega-3 trong cá có tác dụng bảo vệ tim mạch và phòng bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ). Tuy nhiên, đây cũng là thực phẩm chứa độc tố kim loại nặng là thủy ngân. Đặc biệt là trong các loại cá như cá ngừ, cá kiếm...

Bạn nên lựa chọn những loại thủy sản chứa ít thủy ngân như tôm, cá hồi, cá trê, cá chép, mực, cá trích... Trung bình mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng 20-25g là tốt nhất.

Bạn nên lựa chọn những loại cá chứa ít thủy ngân - Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ

Bơ là thực phẩm không thế thiếu trong chế độ ăn kiêng của những cô nàng thừa cân. Những dưỡng chất đặc biệt có trong bơ còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm cholesterol trong máu, phòng ung thư, cải thiện thị lực...

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể làm tổn thương gan, gây dị ứng... Chính vì vậy, bạn chỉ nên dùng khoảng 1/6 quả bơ mỗi ngày, tương đương với 5g chất béo và 55 calo.

Sử dụng thực phẩm bổ dưỡng đúng cách sẽ giúp tăng cường và bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Tỏi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa có tính kháng khuẩn, chống viêm vô cùng hiệu quả, nhờ đó giúp ức chế sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư gây hại cơ thể.

Mặc dù rất có lợi cho sức khỏe nhưng ăn quá nhiều có thể gây loãng máu, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây mệt mỏi, thậm chí gây ngộ độc.

Đối với người khỏe mạnh bình thường chỉ nên ăn khoảng 4 nhánh tỏi mỗi ngày, không nên tiêu thụ nhiều hơn để tránh bị ngộ độc.

Tỏi rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Nhờ thành phần nhiều đạm và không chứa cholesterol mà đậu nành được xem là thực phẩm bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Thế nhưng, việc sử dụng quá nhiều đậu nành có thể dẫn tới suy giảm trí nhớ, làm tăng nguy cơ loãng xương và rối loạn tuyến giáp.

Mỗi ngày bạn chỉ nên nạp vào cơ thể khoảng 25g đạm từ đậu nành để thực phẩm này phát huy hết tác dụng vốn có, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe.

Những thực phẩm trên mặc dù rất bổ dưỡng nhưng nếu dùng quá nhiều sẽ dễ phản tác dụng, gây hại sức khỏe. Chính vì vậy, bạn hãy tuyệt đối lưu ý để thiết lập một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhé!