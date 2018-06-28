Nếu biết trước những tác dụng tuyệt vời này của vỏ cam, bạn sẽ không bao giờ vứt chúng đi nữa

Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời mà vỏ cam mang lại cho sức khỏe:

Nhiều người thường vứt bỏ vỏ cam sau khi ăn mà không hề biết rằng chúng có thể mang lại những tác dụng không ngờ đối với sức khỏe . Vì vậy, nếu thường xuyên ăn loại quả này thì đừng vội vứt vỏ nhé, biết đâu bạn sẽ cần dùng đến đấy!

Vỏ cam chứa nhiều vitamin C không kém gì phần ruột, giúp giảm tắc nghẽn và làm sạch phổi. Đặc biệt, dưỡng chất này còn có tác dụng tăng khả năng miễn dịch và ngăn ngừa nhiễm trùng phổi.

Theo nghiên cứu, vỏ cam chứa hàm lượng lớn flavonoid có khả năng ức chế RLIP76 – một loại protein có liên quan đến ung thư. Ngoài ra, một hợp chất khác có tên gọi là limonene trong vỏ cam cũng có thể giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư hiệu quả.

Nếu bạn đang bị cảm lạnh hoặc cúm, có thể sử dụng vỏ cam để giảm ho và làm sạch đờm trong phổi.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Hàm lượng pectin dồi dào trong vỏ cam được biết với khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu. Chính vì vậy, chúng trở thành vị thuốc giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Đặc biệt, các nghiên cứu cũng cho thấy cách điều trị bằng chiết xuất vỏ cam có thể giúp ngăn ngừa bệnh thận do tiểu đường gây ra.

Vỏ cam được dùng như bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim mạch

Vỏ cam rất giàu flavonoid và flavon polymethoxyl giúp giảm cholesterol trong máu và điều hòa huyết áp. Với đặc tính chống viêm, vỏ cam giúp bảo vệ tim mạch luôn khỏe mạch, đồng thời ngăn ngừa các bệnh liên quan đến cơ quan nội tạng này.

Kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Chất xơ trong vỏ cam giúp hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Thường xuyên dùng vỏ cam có thể ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ruột.

Trà vỏ cam giúp cải thiện hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ răng, giúp răng trắng sáng

Nhờ tính chất kháng khuẩn mà vỏ cam giúp bảo vệ răng rất tốt, ngăn ngừa vi khuẩn gây sâu răng. Ngoài ra, limonene có trong vỏ cam giúp làm trắng răng tự nhiên.

Giúp cải thiện làn da và giảm cân

Bên cạnh những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, vỏ cam còn chứa nhiều chất xơ giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ ăn kiêng hiệu quả. Vỏ cam cũng chứa hàm lượng lớn vitamin C có khả năng thúc đẩy quá trình “đốt cháy” chất béo dư thừa trong cơ thể.

Bạn cũng có thể sử dụng vỏ cam để trị mụn đầu đen, tẩy tế bào chết, làm mờ vết thâm…

Trên đây là những tác dụng không ngờ của vỏ cam, chị em có thể tận dụng thay vì vứt bỏ chúng đấy!